عربي
نعيم قاسم: قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح "حزب الله" خطيئة
نعيم قاسم: قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح "حزب الله" خطيئة
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الإثنين، الحكومة اللبنانية لجلسات مناقشة مكثفة لاستعادة الثقة، مؤكدا أن "لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T14:37+0000
2025-08-25T15:10+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
وقال نعيم قاسم، في كلمه له، إن "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن وضع خطة لاستعادة السيادة"، داعيا الأحزاب والنخب في لبنان لمساعدة الحكومة في إنجاز خطط لاستعادة السيادة.كما دعا الحكومة لجلسات مناقشة بهدف استعادة السيادة وتسليح الجيش والاستراتيجية الدفاعية، مؤكدا أن "لبنان بحاجة لاستعادة سيادته".الأمين العام لحزب الله: قرار الحكومة بسحب سلاح حزب الله خطيئةوأضاف نعيم قاسم: "مشاكلنا هي من العدو الإسرائيلي ومن الداعم الأمريكي"، متابعا: "المقاومة ليست جيشا لدولة بل مصير لجيش الدولة الوطني ولا بديل عنه بل تساند وتساعد".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل تقدر قرار الحكومة اللبنانية، برئاسة جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، الذي يقضي بالتحرك لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني بحلول نهاية عام 2025، واصفا إياه بالخطوة الجوهرية والمهمة.واعتبر البيان أن "القرار يمنح لبنان فرصة لاستعادة سيادته، وتعزيز مؤسسات الدولة والجيش والحكومة اللبنانية، بعيدا عن نفوذ الجهات غير الحكومية".وأكد مكتب نتنياهو "استعداد إسرائيل لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، والعمل سويا من أجل مستقبل أكثر أمانا واستقرارا للبنان وإسرائيل".وأشار إلى أنه "في حال باشرت السلطات اللبنانية خطوات عملية لتفكيك سلاح "حزب الله" اللبناني، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات مقابلة، من بينها تقليص وجود جيشها تدريجيا بالتنسيق مع أمريكا".وكلفت الحكومة اللبنانية، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".وكان "حزب الله" اللبناني أكد أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود".وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه ‏في عدوانها على لبنان".ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.وأكد "حزب الله انفتاحه على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

نعيم قاسم: قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح "حزب الله" خطيئة

14:37 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 15:10 GMT 25.08.2025)
© Sputnikنائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الإثنين، الحكومة اللبنانية لجلسات مناقشة مكثفة لاستعادة الثقة، مؤكدا أن "لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه".
وقال نعيم قاسم، في كلمه له، إن "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن وضع خطة لاستعادة السيادة"، داعيا الأحزاب والنخب في لبنان لمساعدة الحكومة في إنجاز خطط لاستعادة السيادة.
كما دعا الحكومة لجلسات مناقشة بهدف استعادة السيادة وتسليح الجيش والاستراتيجية الدفاعية، مؤكدا أن "لبنان بحاجة لاستعادة سيادته".
المبعوث الأمريكي، توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
المبعوث الأمريكي ينفي توجيه تهديدات إلى لبنان بشأن نزع سلاح "حزب الله"
18 أغسطس, 08:07 GMT
الأمين العام لحزب الله: قرار الحكومة بسحب سلاح حزب الله خطيئة
وأضاف نعيم قاسم: "مشاكلنا هي من العدو الإسرائيلي ومن الداعم الأمريكي"، متابعا: "المقاومة ليست جيشا لدولة بل مصير لجيش الدولة الوطني ولا بديل عنه بل تساند وتساعد".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل تقدر قرار الحكومة اللبنانية، برئاسة جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، الذي يقضي بالتحرك لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني بحلول نهاية عام 2025، واصفا إياه بالخطوة الجوهرية والمهمة.
واعتبر البيان أن "القرار يمنح لبنان فرصة لاستعادة سيادته، وتعزيز مؤسسات الدولة والجيش والحكومة اللبنانية، بعيدا عن نفوذ الجهات غير الحكومية".
وأكد مكتب نتنياهو "استعداد إسرائيل لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، والعمل سويا من أجل مستقبل أكثر أمانا واستقرارا للبنان وإسرائيل".
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
وزير العدل اللبناني: تهديد "حزب الله" أسقط مقولة أن السلاح للدفاع عن لبنان
15 أغسطس, 14:25 GMT
وأشار إلى أنه "في حال باشرت السلطات اللبنانية خطوات عملية لتفكيك سلاح "حزب الله" اللبناني، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات مقابلة، من بينها تقليص وجود جيشها تدريجيا بالتنسيق مع أمريكا".
وكلفت الحكومة اللبنانية، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.
وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".
علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
مستشار خامنئي: سنمنع إنشاء الممر الأمريكي في القوقاز ونرفض نزع سلاح "حزب الله"
10 أغسطس, 08:07 GMT
وكان "حزب الله" اللبناني أكد أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود".
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه ‏في عدوانها على لبنان".
ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.
وأكد "حزب الله انفتاحه على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال.
