نتنياهو: نزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية 2025 "خطوة جوهرية" وتقليص وجود إسرائيل مرهون بتنفيذه
نتنياهو: نزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية 2025 "خطوة جوهرية" وتقليص وجود إسرائيل مرهون بتنفيذه
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تقدر قرار الحكومة اللبنانية، برئاسة جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، الذي...
واعتبر البيان أن "القرار يمنح لبنان فرصة لاستعادة سيادته، وتعزيز مؤسسات الدولة والجيش والحكومة اللبنانية، بعيدا عن نفوذ الجهات غير الحكومية".وأكد مكتب نتنياهو "استعداد إسرائيل لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، والعمل سويا من أجل مستقبل أكثر أمانا واستقرارا للبنان وإسرائيل".وأشار إلى أنه "في حال باشرت السلطات اللبنانية خطوات عملية لتفكيك سلاح "حزب الله" اللبناني، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات مقابلة، من بينها تقليص وجود جيشها تدريجيا بالتنسيق مع أمريكا".وختم بيان مكتب نتنياهو بالتأكيد على أن "الوقت قد حان للمضي قدما بروح التعاون لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وتعزيز استقرار وازدهار البلدين".وكلَّفت الحكومة اللبنانية، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".وكان "حزب الله" اللبناني أكد أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود".وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه ‏في عدوانها على لبنان".ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.وأكد "حزب الله انفتاحه على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال.
نتنياهو: نزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية 2025 "خطوة جوهرية" وتقليص وجود إسرائيل مرهون بتنفيذه

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تقدر قرار الحكومة اللبنانية، برئاسة جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، الذي يقضي بالتحرك لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني بحلول نهاية عام 2025، واصفا إياه بالخطوة الجوهرية والمهمة.
واعتبر البيان أن "القرار يمنح لبنان فرصة لاستعادة سيادته، وتعزيز مؤسسات الدولة والجيش والحكومة اللبنانية، بعيدا عن نفوذ الجهات غير الحكومية".
وأكد مكتب نتنياهو "استعداد إسرائيل لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، والعمل سويا من أجل مستقبل أكثر أمانا واستقرارا للبنان وإسرائيل".
وأشار إلى أنه "في حال باشرت السلطات اللبنانية خطوات عملية لتفكيك سلاح "حزب الله" اللبناني، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات مقابلة، من بينها تقليص وجود جيشها تدريجيا بالتنسيق مع أمريكا".
وختم بيان مكتب نتنياهو بالتأكيد على أن "الوقت قد حان للمضي قدما بروح التعاون لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وتعزيز استقرار وازدهار البلدين".

وكلَّفت الحكومة اللبنانية، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.
وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".
وكان "حزب الله" اللبناني أكد أن "الحزب سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب كأنه غير موجود".
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة يؤدي لإضعاف قدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي"، مضيفا أن "قرار الحكومة يحقق لإسرائيل ما لم تحقّقه ‏في عدوانها على لبنان".
ووصف الحزب قرار الحكومة بـ"الخطيئة الكبرى"، مؤكدا أن قرار نزع سلاح الحزب يمثل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وسياسته ومستقبل وجوده.
وأكد "حزب الله انفتاحه على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال.
