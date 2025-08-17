https://sarabic.ae/20250817/وزير-الخارجية-العراقي-لا-يمكن-نزع-سلاح-الفصائل-ولا-حزب-الله-اللبناني-بالقوة-1103853462.html
وزير الخارجية العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل ولا "حزب الله" اللبناني بالقوة
وزير الخارجية العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل ولا "حزب الله" اللبناني بالقوة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن "توقيت طرح قانون "الحشد الشعبي"، كان خاطئاً، مشدداً على عدم قدرة الحكومة على سحب سلاح الفصائل المسلحة... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T14:01+0000
2025-08-17T14:01+0000
2025-08-17T14:01+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار لبنان
لبنان
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg
وأضاف حسين، في تصريحات لمحطة تلفزيون عراقية: "إننا بحاجة إلى حوار عقلاني مع الفصائل لنزع السلاح، ولا يمكن أن ينتزع سلاحها من خلال العنف، فهذا قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، فقبل الحوار الوطني نحن بحاجة إلى حوار شيعي – شيعي، في إطار الأحزاب الشيعية والقيادات الشيعية، لكن مع الأسف حتى الآن لا يوجد حوار بهذا الخصوص عدا تجميد عملية عسكرية أو عدم القيام بعملية ما".وكشف وزير الخارجية العراقي، أنّ "أكثرية دول الجوار تتدخل بالقضايا السياسية العراقية بشكل أو بآخر، فإما أن تتدخل بالقرار السياسي، وإما أن تتدخل بقضايا أمنية وعسكرية"، مشيراً إلى أنّ هناك تأثيراً كبيراً من دول الجوار على الساحة السياسية العراقية من ضمنها الجانب الإيراني، لافتاً إلى أن إيران تأثيرها أكبر.ووسط التحديات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق، برز موقف واضح وحازم من أعلى سلطة في البلاد بشأن حصر السلاح بيد الدولة، كخطوة جوهرية نحو ترسيخ سلطة القانون وإنهاء فوضى السلاح التي تعيق جهود الاستقرار والتنمية.وجاءت التصريحات الحكومية حول نيتها تنفيذ سياستها الثابتة بأن لا يكون هناك أي سلاح خارج إطار القوات الأمنية الرسمية، في إشارة مباشرة إلى الجماعات المسلحة والفصائل غير المنضوية تحت سلطة الدولة.
https://sarabic.ae/20250408/ما-حقيقة-موافقة-الفصائل-العراقية-المسلحة-على-تسليم-أسلحتها-للحكومة-في-بغداد-1099353505.html
العراق
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c4b8b4ebf3756a8fe06d222a6afbf4a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل ولا "حزب الله" اللبناني بالقوة
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن "توقيت طرح قانون "الحشد الشعبي"، كان خاطئاً، مشدداً على عدم قدرة الحكومة على سحب سلاح الفصائل المسلحة بالقوة.
وأضاف حسين، في تصريحات لمحطة تلفزيون عراقية: "إننا بحاجة إلى حوار عقلاني مع الفصائل لنزع السلاح، ولا يمكن أن ينتزع سلاحها من خلال العنف، فهذا قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، فقبل الحوار الوطني نحن بحاجة إلى حوار شيعي – شيعي، في إطار الأحزاب الشيعية والقيادات الشيعية، لكن مع الأسف حتى الآن لا يوجد حوار بهذا الخصوص عدا تجميد عملية عسكرية أو عدم القيام بعملية ما".
وكشف وزير الخارجية العراقي، أنّ "أكثرية دول الجوار تتدخل بالقضايا السياسية العراقية بشكل أو بآخر، فإما أن تتدخل بالقرار السياسي، وإما أن تتدخل بقضايا أمنية وعسكرية"، مشيراً إلى أنّ هناك تأثيراً كبيراً من دول الجوار على الساحة السياسية العراقية من ضمنها الجانب الإيراني، لافتاً إلى أن إيران تأثيرها أكبر.
وفي الشأن الإقليمي، قال فؤاد حسين إنه "لا يمكن في لبنان سحب سلاح حزب الله إلا بالحوار، كذلك لا يمكن للسوريين أن يخرجوا من حكم الرجل الواحد إلى حكم الرجل الواحد، المركزية في القرار هي المشكلة، ولذلك اللامركزية ستكون الحل".
ووسط التحديات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق، برز موقف واضح وحازم من أعلى سلطة في البلاد بشأن حصر السلاح بيد الدولة، كخطوة جوهرية نحو ترسيخ سلطة القانون وإنهاء فوضى السلاح التي تعيق جهود الاستقرار والتنمية.
وجاءت التصريحات الحكومية حول نيتها تنفيذ سياستها الثابتة بأن لا يكون هناك أي سلاح خارج إطار القوات الأمنية الرسمية
، في إشارة مباشرة إلى الجماعات المسلحة والفصائل غير المنضوية تحت سلطة الدولة.