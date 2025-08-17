https://sarabic.ae/20250817/وزير-الخارجية-العراقي-لا-يمكن-نزع-سلاح-الفصائل-ولا-حزب-الله-اللبناني-بالقوة-1103853462.html

وزير الخارجية العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل ولا "حزب الله" اللبناني بالقوة

وزير الخارجية العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل ولا "حزب الله" اللبناني بالقوة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن "توقيت طرح قانون "الحشد الشعبي"، كان خاطئاً، مشدداً على عدم قدرة الحكومة على سحب سلاح الفصائل المسلحة... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T14:01+0000

2025-08-17T14:01+0000

2025-08-17T14:01+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار لبنان

لبنان

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg

وأضاف حسين، في تصريحات لمحطة تلفزيون عراقية: "إننا بحاجة إلى حوار عقلاني مع الفصائل لنزع السلاح، ولا يمكن أن ينتزع سلاحها من خلال العنف، فهذا قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، فقبل الحوار الوطني نحن بحاجة إلى حوار شيعي – شيعي، في إطار الأحزاب الشيعية والقيادات الشيعية، لكن مع الأسف حتى الآن لا يوجد حوار بهذا الخصوص عدا تجميد عملية عسكرية أو عدم القيام بعملية ما".وكشف وزير الخارجية العراقي، أنّ "أكثرية دول الجوار تتدخل بالقضايا السياسية العراقية بشكل أو بآخر، فإما أن تتدخل بالقرار السياسي، وإما أن تتدخل بقضايا أمنية وعسكرية"، مشيراً إلى أنّ هناك تأثيراً كبيراً من دول الجوار على الساحة السياسية العراقية من ضمنها الجانب الإيراني، لافتاً إلى أن إيران تأثيرها أكبر.ووسط التحديات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق، برز موقف واضح وحازم من أعلى سلطة في البلاد بشأن حصر السلاح بيد الدولة، كخطوة جوهرية نحو ترسيخ سلطة القانون وإنهاء فوضى السلاح التي تعيق جهود الاستقرار والتنمية.وجاءت التصريحات الحكومية حول نيتها تنفيذ سياستها الثابتة بأن لا يكون هناك أي سلاح خارج إطار القوات الأمنية الرسمية، في إشارة مباشرة إلى الجماعات المسلحة والفصائل غير المنضوية تحت سلطة الدولة.

https://sarabic.ae/20250408/ما-حقيقة-موافقة-الفصائل-العراقية-المسلحة-على-تسليم-أسلحتها-للحكومة-في-بغداد-1099353505.html

العراق

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي