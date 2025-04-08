https://sarabic.ae/20250408/ما-حقيقة-موافقة-الفصائل-العراقية-المسلحة-على-تسليم-أسلحتها-للحكومة-في-بغداد-1099353505.html

ما حقيقة موافقة الفصائل العراقية المسلحة على تسليم أسلحتها للحكومة في بغداد؟

ما حقيقة موافقة الفصائل العراقية المسلحة على تسليم أسلحتها للحكومة في بغداد؟

سبوتنيك عربي

تناولت العديد من التقارير الإعلامية العراقية تصريحات لمسؤولين في حكومة السوداني، تشير إلى حوارات متقدمة بين الحكومة والفصائل المسلحة لتحقيق الاستقرار ودعمه،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T16:56+0000

2025-04-08T16:56+0000

2025-04-08T16:56+0000

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وصرح حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في لقاء مع قناة "الشرق"، أن "الحوار الذي قادته الحكومة العراقية، منذ أشهر، نجح في استعادة نقطة التوازن بعد تصاعد آثار أزمة الحرب الإسرائيلية على غزة، على الأراضي العراقية".وأشار إلى أن "العراق نجح في نقل مهام التحالف نحو علاقات ثنائية، سواء مع الولايات المتحدة أو دول التحالف الدولي، وهذا ما تسير به الحكومة العراقية"، مؤكدًا عمق العلاقات العراقية الأمريكية، والتي وصفها بأنها متميزة.فهل تنجح حكومة بغداد في إقناع الفصائل بتسليم سلاحها.. أم أن التصريحات الحكومية هى عبارة عن تكتيكات نظرا للضغوط السياسية والعسكرية التي يتعرضون لها وأيضا الأوضاع المشتعلة في المنطقة؟التمدد والنفوذبداية يقول أياد العناز، المحلل السياسي العراقي، "إن تصاعد الأحداث وتواتر الوقائع والإصرار الأمريكي الذي احتوته رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيادة الإيرانية، بضرورة التفاوض المباشر حول إيجاد صيغ ومفاعيل جديدة للبرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة فرض واقعا جديدا في البلاد يجب التعامل معه".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعطت الإدارة الأمريكية مساحة محددة لمسار الحوار لإنهاء التهديد الإيراني ومرتكزات المشروع السياسي الإقليمي الإيراني، ومنه ما يتعلق بالعلاقة مع الفصائل المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري، ما يعني أن الحديث عن سلاح الفصائل يأتي في إطار هذا السياق".وتابع العناز: "جاءت الضربات العسكرية الأمريكية تجاه الحوثيين (أنصار الله) متزامنة مع التوجهات الأمريكية تجاه إيران وضرورة إيقاف الدعم الإيراني لكل ما يتعلق بالرؤية والأهداف الإيرانية في التمدد والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وهو ما انعكس باتجاه الفصائل الأخرى في المنطقة ومنها التي تتواجد في الميدان العراقي".شبح الحرب القادمةوأشار المحلل السياسي إلى أن "شدة الاصرار الأمريكي وطبيعة القرار السياسي والعسكري تجاه إيران، وما طالب به الرئيس ترامب الحكومة العراقية من إيقاف نشاط وحركة الفصائل المسلحة وضرورة تفكيكها والسيطرة على أسلحتها ومعداتها، لذلك قامت الحكومة العراقية وعبر عدة لقاءات من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى اتخاذ الإجراءات الميدانية لإيقاف أي نشاط لهذه الفصائل ووضع أسلحتها ومنع أي إضرار بالمصالح العليا واستهداف حياة الشعب العراقي".ولفت العناز إلى أن "الالتزام إن حصل من قبل قيادات الفصائل بتسليم أسلحتهم سيؤدي إلى إبعاد العراق عن شبح الحرب القادمة، إذا ما فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في العاصمة العُمانية (مسقط)، وإذا ما كانت النتائج إيجابية حول قبول إيران بإيقاف نشاطاتها النووية أو الاتفاق حول اتفاق جديد يرضى الجميع".مناورة حكومةمن جانبه يؤكد، عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، "أن الفصائل والمليشيات في العراق لم تعلن أنها مستعدة لنزع سلاحها ولا توجد مؤشرات على أنها وافقت على مقترحات حكومة السوداني، لأن من يريد أن يسلم أسلحته للحكومة لا بد أن يغلق المعسكرات الخاصة به أولا، ويعطي مبادرات حسن النوايا وفي مقدمتها الانسحاب من الأحياء السكنية والمدن وارجاع النازحين إليها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لذلك ما يحدث هو مناورة حكومية لكسب الوقت بعد الشروط الأمريكية التي وصلت إلى السوداني، والرامية إلى تفكيك الفصائل والحشد الشعبي وتسليم السلاح لأنهم جميعهم ينتظرون أن تفضي المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى حل يعود بنفعه على محور السلاح المنفلت في العراق، لأنهم بهذا السلاح استطاعوا التحكم بتشكيل الحكومة بالاقتصاد العراقي لصالحهم، وهذه الامتيازات لا يريدون أن يفقدوها مادام الأمر فيه متسع من الوقت، ولذلك أمريكا طلبت من إيران حل الحشد بعد قناعتها التامة بأن حكومة السوداني لا تستطيع نزع سلاح الفصائل والمليشيات التي أصلا تشكلت منها".الضغوط والاغتيالاتوقال النايل: "إن شرعت اسرائيل أو أمريكا بتنفيذ سلسلة الاغتيالات وتدمير مخازن السلاح لتلك الفصائل المسلحة، بالتأكيد سيعجل إلى تسليم السلاح وحل أنفسهم، وهذا أيضا متوقف على المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالوقت الحاضر، لكن لا يمكن لأي أحد أن يتكهن بما ستفعله إسرائيل التي اغتالت حسن نصر الله دون أخذ موافقات من أمريكا، لذلك أؤكد أنه حتى تلك اللحظة لا توجد أي نوايا حقيقة من الفصائل والمليشيات لتسليم أسلحتهم، كما أن لا توجد ثقة بالحكومة التي هي أيضا من الفصائل في تنفيذ القانون العراقي الذي ينص على تجريم امتلاك سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية".وتشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات وتحولات جذرية قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب، ومن بين جملة المتغيرات ما يتعلق بالفصائل المسلحة في العراق، التي باتت محط أنظار البيت الأبيض بعد قصفها لأهداف إسرائيلية إسنادًا لقطاع غزة.وأضاف في تصريحات صحفية أن "الحكومة العراقية تجري محادثات للسيطرة على الجماعات، مع الاستمرار في السير على الحبل المشدود بين علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران".وتابع أنه "قبل عامين أو 3 أعوام، كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن لم يعد من المقبول أن تعمل الجماعات المسلحة خارج الدولة".وواصل وزير الخارجية العراقي: "لقد بدأ العديد من الزعماء السياسيين والعديد من الأحزاب السياسية في إثارة المناقشة، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه الجماعات بإلقاء أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة".وكانت بغداد وواشنطن، قد اتفقتا في العام الماضي، على إنهاء عمل التحالف الذي تقوده أمريكا، بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، والانتقال إلى العلاقات العسكرية الثنائية، لكن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد صرح بأنه "يجب مراقبة التطورات في سوريا".وحذرت واشنطن وإسرائيل من أن عودة الفصائل العراقية لقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية، سوف يدخل العراق كهدف لضربات أمريكية لمواقع تلك الفصائل وتدميرها وربما تتسع الرقعة العسكرية وتجر البلاد والمنطقة إلى حرب إقليمية أو عالمية.وتناولت العديد من وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن زيارة قام بها قائد فيلق "القدس" إسماعيل قاآني، في الآونة الأخيرة إلى بغداد، وجّه خلالها رسائل إلى قادة الفصائل العراقية بـ"عدم استفزاز أمريكا أو التصعيد ضدها في هذا التوقيت بمساندة "أنصار الله" في اليمن".

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