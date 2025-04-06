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https://sarabic.ae/20250406/تقرير-يتضمن-نص-مسودة-خطة-أمريكا-لـتحرير-العراق-من-إيران-1099254490.html
تقرير يتضمن نص مسودة "خطة أمريكا" لـ"تحرير العراق من إيران"
تقرير يتضمن نص مسودة "خطة أمريكا" لـ"تحرير العراق من إيران"
سبوتنيك عربي
نشر عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية ساوث كارولاينا، جو ويلسون، أمس السبت، النسخة الرسمية المعدلة من خطته المثيرة للجدل تحت عنوان "قرار تحرير العراق من إيران"،... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T07:24+0000
2025-04-06T07:24+0000
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ونشرت وكالة "بغداد اليوم"، الخطة التي تلزم عددًا من المؤسسات الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والمخابرات الأمريكية ووكالة الإعلام الدولي، بتنفيذ إجراءات محددة خلال مهلة أقصاها 180 يومًا، تهدف إلى "تفكيك سيطرة الفصائل الموالية لإيران داخل العراق"، كما ورد في نص الوثيقة.إجراءات ميدانية واستخباريةأوضحت الخطة في بندها الثالث تشكيل "قوة مهام أمريكية" لتقديم تقرير تفصيلي حول الإجراءات المزمع اتخاذها، والتي تشمل حل قوات "الحشد الشعبي" وإنهاء الهيمنة الإيرانية على النظام السياسي العراقي.كما تنص الخطة على وقف الدعم الاستخباري والأمني الأمريكي للحكومة العراقية ما لم تتخذ خطوات عملية لتفكيك "الحشد" و"وقف تمويل الإرهاب".وتفرض الوثيقة "إقصاء الفصائل الموالية لإيران من وزارات الدولة ومنعها من التمثيل في أي منصب فيدرالي"، فضلًا عن منع الأحزاب والفصائل الشيعية من السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على مفاصل الحكومة العراقية.دعم المعارضة والحملات الإعلاميةتتضمن الخطة أيضًا، دعمًا مباشرًا للمجتمع المدني ومجموعات المعارضة العراقية، مع تكليف الأجهزة الاستخبارية بمراقبة وتوثيق أي انتهاكات بحق المعارضين من قبل الفصائل المسلحة.وفي الجانب الإعلامي، كُلّفت وكالة الإعلام الدولي الأمريكية بـ"توسيع برامج البث والدعاية المضادة داخل العراق، مع التركيز على فضح الدعم الحكومي العراقي للفصائل الموالية لطهران، والكشف عن جرائم الحرب والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل هذه الفصائل"، كما تشمل الخطة دعم الصحافة المستقلة ومواجهة "الدعاية الإيرانية"، مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الانتهاكات الموثقة.عقوبات مالية وموقف الحكومة العراقيةونصت الوثيقة على بدء العمليات الاستخبارية والإعلامية خلال 60 يومًا من اعتماد الخطة رسميًا، بينما ستعد وزارة الخزانة الأمريكية قوائم عقوبات تستهدف شخصيات ومؤسسات عراقية، من بينها فيلق "بدر" بقيادة هادي العامري، وكتائب "حزب الله" و"النجباء" و"سرايا الخرساني"، بالإضافة إلى مصرف "الرافدين" وشركة تسويق النفط العراقية (سومو).غير أن الوثيقة أدرجت بندًا يسمح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمنح استثناء مؤقت للحكومة العراقية من العقوبات، شرط أن تثبت اتخاذها خطوات فعلية لتفكيك النفوذ الإيراني.
https://sarabic.ae/20250309/الولايات-المتحدة-تقرر-منع-العراق-من-دفع-أموال-لإيران-مقابل-الكهرباء-1098518511.html
https://sarabic.ae/20231230/قائد-فيلق-القدس-الإيراني-يحذر-الولايات-المتحدة-المقاومة-العراقية-سترد-عليكم-1084572516.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

تقرير يتضمن نص مسودة "خطة أمريكا" لـ"تحرير العراق من إيران"

07:24 GMT 06.04.2025
© AP Photo / Khalid Mohammedقوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020
قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Khalid Mohammed
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نشر عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية ساوث كارولاينا، جو ويلسون، أمس السبت، النسخة الرسمية المعدلة من خطته المثيرة للجدل تحت عنوان "قرار تحرير العراق من إيران"، وجاء هذا التطور في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إعلان صريح لتغيير قواعد الاشتباك الأمريكي مع النفوذ الإيراني في العراق".
ونشرت وكالة "بغداد اليوم"، الخطة التي تلزم عددًا من المؤسسات الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والمخابرات الأمريكية ووكالة الإعلام الدولي، بتنفيذ إجراءات محددة خلال مهلة أقصاها 180 يومًا، تهدف إلى "تفكيك سيطرة الفصائل الموالية لإيران داخل العراق"، كما ورد في نص الوثيقة.

إجراءات ميدانية واستخبارية

أوضحت الخطة في بندها الثالث تشكيل "قوة مهام أمريكية" لتقديم تقرير تفصيلي حول الإجراءات المزمع اتخاذها، والتي تشمل حل قوات "الحشد الشعبي" وإنهاء الهيمنة الإيرانية على النظام السياسي العراقي.
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كما تنص الخطة على وقف الدعم الاستخباري والأمني الأمريكي للحكومة العراقية ما لم تتخذ خطوات عملية لتفكيك "الحشد" و"وقف تمويل الإرهاب".
وتفرض الوثيقة "إقصاء الفصائل الموالية لإيران من وزارات الدولة ومنعها من التمثيل في أي منصب فيدرالي"، فضلًا عن منع الأحزاب والفصائل الشيعية من السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على مفاصل الحكومة العراقية.

دعم المعارضة والحملات الإعلامية

تتضمن الخطة أيضًا، دعمًا مباشرًا للمجتمع المدني ومجموعات المعارضة العراقية، مع تكليف الأجهزة الاستخبارية بمراقبة وتوثيق أي انتهاكات بحق المعارضين من قبل الفصائل المسلحة.
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وفي الجانب الإعلامي، كُلّفت وكالة الإعلام الدولي الأمريكية بـ"توسيع برامج البث والدعاية المضادة داخل العراق، مع التركيز على فضح الدعم الحكومي العراقي للفصائل الموالية لطهران، والكشف عن جرائم الحرب والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل هذه الفصائل"، كما تشمل الخطة دعم الصحافة المستقلة ومواجهة "الدعاية الإيرانية"، مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الانتهاكات الموثقة.

عقوبات مالية وموقف الحكومة العراقية

ونصت الوثيقة على بدء العمليات الاستخبارية والإعلامية خلال 60 يومًا من اعتماد الخطة رسميًا، بينما ستعد وزارة الخزانة الأمريكية قوائم عقوبات تستهدف شخصيات ومؤسسات عراقية، من بينها فيلق "بدر" بقيادة هادي العامري، وكتائب "حزب الله" و"النجباء" و"سرايا الخرساني"، بالإضافة إلى مصرف "الرافدين" وشركة تسويق النفط العراقية (سومو).
غير أن الوثيقة أدرجت بندًا يسمح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمنح استثناء مؤقت للحكومة العراقية من العقوبات، شرط أن تثبت اتخاذها خطوات فعلية لتفكيك النفوذ الإيراني.
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