https://sarabic.ae/20250408/مستشار-رئيس-الوزراء-العراقي-لدينا-حوارات-متقدمة-مع-الفصائل-المسلحة-1099325794.html

مستشار رئيس الوزراء العراقي: لدينا حوارات متقدمة مع الفصائل المسلحة

مستشار رئيس الوزراء العراقي: لدينا حوارات متقدمة مع الفصائل المسلحة

سبوتنيك عربي

صرح حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن "الحكومة تعمل على إدارة حوارات متقدمة مع الفصائل المسلحة لتحقيق الاستقرار ودعمه، وإجراء... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T07:35+0000

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وأكد علاوي، في لقاء مع قناة "الشرق"، أن "الحوار الذي قادته الحكومة العراقية، منذ أشهر، نجح في استعادة نقطة التوازن بعد تصاعد آثار أزمة الحرب الإسرائيلية على غزة، على الأراضي العراقية".وأشار إلى أن "العراق نجح في نقل مهام التحالف نحو علاقات ثنائية، سواء مع الولايات المتحدة أو دول التحالف الدولي، وهذا ما تسير به الحكومة العراقية"، مؤكدًا عمق العلاقات العراقية الأمريكية، والتي وصفها بأنها متميزة.وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن "التقارير الصحفية والإعلامية تحاول أن تأخذ مسارًا، ولا تأخذ الصورة الكلية للعراق الذي هو بلد مستقر، ولم ينزلق في هذه الحروب المفتوحة".وتشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات وتحولات جذرية قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب، ومن بين جملة المتغيرات ما يتعلق بالفصائل المسلحة في العراق، التي باتت محط أنظار البيت الأبيض بعد قصفها لأهداف إسرائيلية إسنادًا لقطاع غزة.وحذرت واشنطن وإسرائيل من أن عودة الفصائل العراقية لقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية، سوف يدخل العراق كهدف لضربات أمريكية لمواقع تلك الفصائل وتدميرها وربما تتسع الرقعة العسكرية وتجر البلاد والمنطقة إلى حرب إقليمية أو عالمية.وتناولت العديد من وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن زيارة قام بها قائد فيلق "القدس" إسماعيل قاآني، في الآونة الأخيرة إلى بغداد، وجّه خلالها رسائل إلى قادة الفصائل العراقية بـ"عدم استفزاز أمريكا أو التصعيد ضدها في هذا التوقيت بمساندة "أنصار الله" في اليمن".

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