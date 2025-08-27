https://sarabic.ae/20250827/احتجاجات-شعبية-في-صور-والخيام-بلبنان-تجبر-المبعوث-الأمريكي-على-إلغاء-زيارته-1104185346.html

احتجاجات شعبية في صور والخيام بلبنان تجبر المبعوث الأمريكي على إلغاء زيارته

سبوتنيك عربي

نفذ العشرات من أهالي مدينة صور وقفة احتجاجية قرب ميناء الصيادين، رفعوا خلالها لافتات وصفت الولايات المتحدة بـ"الإرهاب"، وحملتها مسؤولية القنابل التي استخدمت ضد... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وتزامنت هذه التحركات مع وقفة مماثلة نظمت في مدينة الخيام، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لجولة المبعوث الأمريكي، توم براك، في الجنوب.وعلى وقع هذه الاعتراضات، ألغى براك التي كانت مقررة إلى صور والخيام، مكتفيًا بزيارة ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون التي وصلها على متن طوافة عسكرية.وكان قد انتشر الجيش اللبناني في محيط المنطقة، ولا سيما عند المدخل الشمالي لمدينة الخيام، لتأمين المواكبة الأمنية للجولة.وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي، توم باراك، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.وقال باراك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء من لبنان: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".وأثار المبعوث الأمريكي توم براك، موجة جدل عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجه انتقادات تضمنت ألفاظا خارجة ضد صحفيين خلال مؤتمر القصر الجمهوري "بعبدا" في لبنان يوم أمس الثلاثاء.وانتقد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، "الموقف الأمريكي الذي عبر عنه موفد الوصاية الأمريكية توم براك بحق الإعلاميين ‏اللبنانيين في القصر الجمهوري"، بعدما وصف سلوكهم بـ"الحيواني".الأمين العام لـ"حزب الله" بالزي العسكري: لن نسلم سلاحنا.. فيديو"السلوك الحيواني"... نقابة الصحفيين في لبنان تستنكر تصريحات باراك وتطالب واشنطن باعتذار

