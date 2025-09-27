https://sarabic.ae/20250927/المخبأ-السري-الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-اغتيال-نصر-الله-1105346178.html

"‌المخبأ السري"... ‏الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

"‌المخبأ السري"... ‏الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد عملية البيجر، حاول نصر الله التخطيط لهجمات مضادة"، مشيرًا إلى أن "زعيم الحزب كان كان الهدف التالي بعد مقتل إبراهيم عقيل، وعملية البيجر".وأضاف البيان أن "فرع الاستخبارات كان يملك معلومات دقيقة عن المخبأ السري لحسن نصر الله، الذي بُني بتكنولوجيا إيرانية تستخدم العزل الدقيق"، متابعًا: "نصر الله، بقي في موقعه ولم يتحرك بعد عملية البيجر واغتيال إبراهيم عقيل".وفي مشهد يعيد إلى الأذهان اللحظات الأولى للحادثة، تجمع حشد شعبي كبير، مساء أمس الجمعة، في شارع "العاملية" بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المكان الذي شهد اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.وكانت الأجواء مفعمة بمشاعر الحزن الممزوج بالفخر، حيث أكد الحاضرون التزامهم بـ"خط المقاومة" وثباتهم على المبادئ، التي رسّخها حسن نصر الله، ولم تقتصر فعاليات الإحياء على الضاحية الجنوبية، بل امتدت لتشمل أبرز معالم بيروت، حيث أضيئت صخرة "الروشة" بصورة نصر الله وهاشم صفي الدين.وقد أعلن "حزب الله"، أن فعاليات إحياء الذكرى، التي انطلقت تحت الشعار المركزي "إنّا على العهد"، ستستمر حتى الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

