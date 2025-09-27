عربي
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الأمم المتحدة عقب خطابه في الجمعية العامة
"‌المخبأ السري"... ‏الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد عملية البيجر، حاول نصر الله التخطيط لهجمات مضادة"، مشيرًا إلى أن "زعيم الحزب كان كان الهدف التالي بعد مقتل إبراهيم عقيل، وعملية البيجر".وأضاف البيان أن "فرع الاستخبارات كان يملك معلومات دقيقة عن المخبأ السري لحسن نصر الله، الذي بُني بتكنولوجيا إيرانية تستخدم العزل الدقيق"، متابعًا: "نصر الله، بقي في موقعه ولم يتحرك بعد عملية البيجر واغتيال إبراهيم عقيل".وفي مشهد يعيد إلى الأذهان اللحظات الأولى للحادثة، تجمع حشد شعبي كبير، مساء أمس الجمعة، في شارع "العاملية" بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المكان الذي شهد اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.وكانت الأجواء مفعمة بمشاعر الحزن الممزوج بالفخر، حيث أكد الحاضرون التزامهم بـ"خط المقاومة" وثباتهم على المبادئ، التي رسّخها حسن نصر الله، ولم تقتصر فعاليات الإحياء على الضاحية الجنوبية، بل امتدت لتشمل أبرز معالم بيروت، حيث أضيئت صخرة "الروشة" بصورة نصر الله وهاشم صفي الدين.وقد أعلن "حزب الله"، أن فعاليات إحياء الذكرى، التي انطلقت تحت الشعار المركزي "إنّا على العهد"، ستستمر حتى الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
"‌المخبأ السري"... ‏الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

الآلاف من مناصري "حزب الله" يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد عملية البيجر، حاول نصر الله التخطيط لهجمات مضادة"، مشيرًا إلى أن "زعيم الحزب كان كان الهدف التالي بعد مقتل إبراهيم عقيل، وعملية البيجر".
وأضاف البيان أن "فرع الاستخبارات كان يملك معلومات دقيقة عن المخبأ السري لحسن نصر الله، الذي بُني بتكنولوجيا إيرانية تستخدم العزل الدقيق"، متابعًا: "نصر الله، بقي في موقعه ولم يتحرك بعد عملية البيجر واغتيال إبراهيم عقيل".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
قاسم في ذكرى اغتيال نصر الله: لن نتخلى عن السلاح
15:30 GMT
وفي مشهد يعيد إلى الأذهان اللحظات الأولى للحادثة، تجمع حشد شعبي كبير، مساء أمس الجمعة، في شارع "العاملية" بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المكان الذي شهد اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.
وتحت شعار "عند أعتاب عزيز الروح في ليلة العروج"، أقام المشاركون وقفة وفاء وولاء، معبرين عن تقديرهم لمسيرة وتضحيات من وصفوه بـ"سيد شهداء الأمة".
وكانت الأجواء مفعمة بمشاعر الحزن الممزوج بالفخر، حيث أكد الحاضرون التزامهم بـ"خط المقاومة" وثباتهم على المبادئ، التي رسّخها حسن نصر الله، ولم تقتصر فعاليات الإحياء على الضاحية الجنوبية، بل امتدت لتشمل أبرز معالم بيروت، حيث أضيئت صخرة "الروشة" بصورة نصر الله وهاشم صفي الدين.
بعد اغتياله.. من هو نصرالله أمين عام حزب الله؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
عام على اغتيال نصرالله.. وزير لبناني سابق: من يتبنى السردية الأمريكية الإسرائيلية يسهم في سفك دمائنا
10:52 GMT
وقد أعلن "حزب الله"، أن فعاليات إحياء الذكرى، التي انطلقت تحت الشعار المركزي "إنّا على العهد"، ستستمر حتى الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
