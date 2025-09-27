https://sarabic.ae/20250927/عام-على-اغتيال-نصرالله-وزير-لبناني-سابق-من-يتبنى-السردية-الأمريكية-الإسرائيلية-يسهم-في-سفك-دمائنا-1105324812.html

عام على اغتيال نصرالله.. وزير لبناني سابق: من يتبنى السردية الأمريكية الإسرائيلية يسهم في سفك دمائنا

عام على اغتيال نصرالله.. وزير لبناني سابق: من يتبنى السردية الأمريكية الإسرائيلية يسهم في سفك دمائنا

عرض وزيرالعمل السابق، مصطفى بيرم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" جملة من المواقف المرتبطة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية، ودور الدولة والجيش

العلاقة مع رئيس الجمهوريةعن العلاقة مع رئيس الجمهورية، أشار بيرم إلى أن العلاقة كانت جيدة مع الرئيس جوزيف عون "قبل تبني الورقة الأمريكية وفقدان الميثاقية"، إلا أنه "نظر إلى الموضوع بواقعية وأعاد التواصل بحكمته". وانتقد الحكومة اللبنانية لتبنّيها هذه الورقة "تحت وصاية خارجية من دون نقاش داخلي"، معتبرًا أن "المشكلة في طريقة مقاربة هذه القضية وآليات التعامل معها".وراهن على "حكمة رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين وقيادة الجيش"، وقال: "نؤمن بالحوار ونسعى للبناء على القواسم المشتركة لحماية الدولة ومؤسساتها"، مشيرًا إلى أن "سلاح المقاومة موجه نحو العدو وأن خيارها الوحيد هو الصمود".الموقف من الحكومة اللبنانيةأوضح الوزير السابق أن "الحزب يطمح لعلاقة سليمة مع رئيسي الجمهورية والحكومة"، وأن "الهدف هو الأمن والسلام الداخلي والوحدة الوطنية ورفض الفتنة والحرب الأهلية".وتابع: "نريد تقديم سردية تاريخية مشتركة ومحترمة تتفوق على العصبيات الفردية، لتشكل قاسمًا مشتركًا يواجه مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يسعى إلى إلغاء باقي الكيانات، ولنجعل من التنوع تلاقحًا ثقافيًا للرد على حقيقة الكيان الإسرائيلي".وعن دور الدولة والجيش، قال بيرم: "نأمل أن تدافع الدولة والجيش عنا، لكن التاريخ بيّن أن الدولة اللبنانية لم تسعَ لحماية الجنوب، وأنها خاضعة لفيتو أمريكي يمنع تسليح الجيش اللبناني".وأضاف: "عندما يعجز الوكيل، أي السلطة، عن القيام بدورها، يعود الحق للأصيل في الدفاع عن أرضه، لأن الشعب هو مصدر السلطات".ودعا إلى "إعادة تعريف مفاهيم السيادة"، مُشدّدًا على أن "نزع سلاح المقاومة لا علاقة له بمبدأ حصر السلاح"، وقال: "مسألة حصر السلاح خلفنا والعدو يقتلنا، وسيسجل التاريخ أن حكومة عاجزة لا تعرف معنى السيادة تمنع شعبها من حقه في الدفاع عن النفس".وختم: "نفضل الموت في سبيل الحرية والدفاع عن الشعب والسيادة الحقيقية."عام على اغتيال نصراللهوأكد بيرم أن "العام الذي مر على اغتيال سماحة السيد حسن نصرالله كان عامًا صعبًا للغاية، لكون نصرالله كان يُشكل أيقونةً للحرية والثورة ومواجهة الظلم المنتشر في العالم".وقال: "كان قائدًا للقلوب والعقول، وأسس للاستمرارية في العقيدة والأخلاق وعلى مستوى المنظومة والقيادة والمقاتلين، وأصبح حضوره أقوى بعد استشهاده وأصبحت خطاباته أكثر تأثيرًا".جاهزية "حزب الله"وأشار الوزير السابق في الحكومة اللبنانية إلى أن "منظومة "حزب الله" استطاعت الصمود والاستمرار رغم كل ما تعرضت له، وأن تنظيم الفعالية الاستشهادية لتشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في شباط، التي لم يشهد لها مثيل في العالم، دل على تعافٍ سريع في المنظومة الإدارية والتنظيمية والسياسية للحزب"، مؤكدًا أن "المؤسسات تقوم بدورها بشكل دقيق ومتوازن".وحول احتمال العودة إلى المواجهة مع إسرائيل، اعتبر بيرم أن ذلك مرتبط بقيادة المقاومة وحكمتها، مؤكدًا أن "المقاومة باقية بوجود الاحتلال، وطالما هناك احتلال وعدوان فالمقاومة موجودة".وشدد الوزير السابق أن "لا سلاح يمنع الأذية"، وإنما "وظيفة السلاح تمنع العدو في الحرب من تحقيق أهدافه"، وذكّر أن "المقاومة نجحت في منع إسرائيل من إحكام قبضتها على لبنان، ومنعت الجيش الإسرائيلي من التثبّت في بلدة واحدة رغم استشهاد قادتها وتدمير قراها وقتل أهلها، مما اثبتت نجاعتها وقوتها".يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.قاليباف: "حزب الله" أكثر حيوية حاليا.. وتزويده بالصواريخ ليس مستحيلاعضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك

