عام على اغتيال نصرالله.. وزير لبناني سابق: من يتبنى السردية الأمريكية الإسرائيلية يسهم في سفك دمائنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
عام على اغتيال نصرالله.. وزير لبناني سابق: من يتبنى السردية الأمريكية الإسرائيلية يسهم في سفك دمائنا
عام على اغتيال نصرالله.. وزير لبناني سابق: من يتبنى السردية الأمريكية الإسرائيلية يسهم في سفك دمائنا
سبوتنيك عربي
عرض وزيرالعمل السابق، مصطفى بيرم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" جملة من المواقف المرتبطة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية، ودور الدولة والجيش، إلى... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
حصري
لبنان
العالم العربي
العلاقة مع رئيس الجمهوريةعن العلاقة مع رئيس الجمهورية، أشار بيرم إلى أن العلاقة كانت جيدة مع الرئيس جوزيف عون "قبل تبني الورقة الأمريكية وفقدان الميثاقية"، إلا أنه "نظر إلى الموضوع بواقعية وأعاد التواصل بحكمته". وانتقد الحكومة اللبنانية لتبنّيها هذه الورقة "تحت وصاية خارجية من دون نقاش داخلي"، معتبرًا أن "المشكلة في طريقة مقاربة هذه القضية وآليات التعامل معها".وراهن على "حكمة رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين وقيادة الجيش"، وقال: "نؤمن بالحوار ونسعى للبناء على القواسم المشتركة لحماية الدولة ومؤسساتها"، مشيرًا إلى أن "سلاح المقاومة موجه نحو العدو وأن خيارها الوحيد هو الصمود".الموقف من الحكومة اللبنانيةأوضح الوزير السابق أن "الحزب يطمح لعلاقة سليمة مع رئيسي الجمهورية والحكومة"، وأن "الهدف هو الأمن والسلام الداخلي والوحدة الوطنية ورفض الفتنة والحرب الأهلية".وتابع: "نريد تقديم سردية تاريخية مشتركة ومحترمة تتفوق على العصبيات الفردية، لتشكل قاسمًا مشتركًا يواجه مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يسعى إلى إلغاء باقي الكيانات، ولنجعل من التنوع تلاقحًا ثقافيًا للرد على حقيقة الكيان الإسرائيلي".وعن دور الدولة والجيش، قال بيرم: "نأمل أن تدافع الدولة والجيش عنا، لكن التاريخ بيّن أن الدولة اللبنانية لم تسعَ لحماية الجنوب، وأنها خاضعة لفيتو أمريكي يمنع تسليح الجيش اللبناني".وأضاف: "عندما يعجز الوكيل، أي السلطة، عن القيام بدورها، يعود الحق للأصيل في الدفاع عن أرضه، لأن الشعب هو مصدر السلطات".ودعا إلى "إعادة تعريف مفاهيم السيادة"، مُشدّدًا على أن "نزع سلاح المقاومة لا علاقة له بمبدأ حصر السلاح"، وقال: "مسألة حصر السلاح خلفنا والعدو يقتلنا، وسيسجل التاريخ أن حكومة عاجزة لا تعرف معنى السيادة تمنع شعبها من حقه في الدفاع عن النفس".وختم: "نفضل الموت في سبيل الحرية والدفاع عن الشعب والسيادة الحقيقية."عام على اغتيال نصراللهوأكد بيرم أن "العام الذي مر على اغتيال سماحة السيد حسن نصرالله كان عامًا صعبًا للغاية، لكون نصرالله كان يُشكل أيقونةً للحرية والثورة ومواجهة الظلم المنتشر في العالم".وقال: "كان قائدًا للقلوب والعقول، وأسس للاستمرارية في العقيدة والأخلاق وعلى مستوى المنظومة والقيادة والمقاتلين، وأصبح حضوره أقوى بعد استشهاده وأصبحت خطاباته أكثر تأثيرًا".جاهزية "حزب الله"وأشار الوزير السابق في الحكومة اللبنانية إلى أن "منظومة "حزب الله" استطاعت الصمود والاستمرار رغم كل ما تعرضت له، وأن تنظيم الفعالية الاستشهادية لتشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في شباط، التي لم يشهد لها مثيل في العالم، دل على تعافٍ سريع في المنظومة الإدارية والتنظيمية والسياسية للحزب"، مؤكدًا أن "المؤسسات تقوم بدورها بشكل دقيق ومتوازن".وحول احتمال العودة إلى المواجهة مع إسرائيل، اعتبر بيرم أن ذلك مرتبط بقيادة المقاومة وحكمتها، مؤكدًا أن "المقاومة باقية بوجود الاحتلال، وطالما هناك احتلال وعدوان فالمقاومة موجودة".وشدد الوزير السابق أن "لا سلاح يمنع الأذية"، وإنما "وظيفة السلاح تمنع العدو في الحرب من تحقيق أهدافه"، وذكّر أن "المقاومة نجحت في منع إسرائيل من إحكام قبضتها على لبنان، ومنعت الجيش الإسرائيلي من التثبّت في بلدة واحدة رغم استشهاد قادتها وتدمير قراها وقتل أهلها، مما اثبتت نجاعتها وقوتها".يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20250925/الآلاف-من-مناصري-حزب-الله-يضيئون-صخرة-الروشة-في-بيروت-بصور-نصر-الله-وصفي-الدين-صور-1105268509.html
https://sarabic.ae/20250925/رئيس-الحكومة-اللبنانية-إضاءة-صخرة-الروشة-انقلاب-على-الالتزامات-الصريحة-1105275706.html
https://sarabic.ae/20250927/لاريجاني-من-بيروت-الهجوم-على-قطر-أثبت-أن-إسرائيل-لا-ترحم-أحدا-1105322318.html
لبنان
10:52 GMT 27.09.2025
حصري
عرض وزيرالعمل السابق، مصطفى بيرم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" جملة من المواقف المرتبطة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية، ودور الدولة والجيش، إلى جانب رؤيته لمسألة السيادة وسلاح المقاومة، وذلك في ذكرى مرور عام على اغتيال السيد حسن نصرالله وما تركه من أثر على المقاومة، مؤكدًا على جاهزية الحزب واستمراره رغم التحديات والاعتداءات الإسرائيلية.
العلاقة مع رئيس الجمهورية
عن العلاقة مع رئيس الجمهورية، أشار بيرم إلى أن العلاقة كانت جيدة مع الرئيس جوزيف عون "قبل تبني الورقة الأمريكية وفقدان الميثاقية"، إلا أنه "نظر إلى الموضوع بواقعية وأعاد التواصل بحكمته". وانتقد الحكومة اللبنانية لتبنّيها هذه الورقة "تحت وصاية خارجية من دون نقاش داخلي"، معتبرًا أن "المشكلة في طريقة مقاربة هذه القضية وآليات التعامل معها".
وراهن على "حكمة رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين وقيادة الجيش"، وقال: "نؤمن بالحوار ونسعى للبناء على القواسم المشتركة لحماية الدولة ومؤسساتها"، مشيرًا إلى أن "سلاح المقاومة موجه نحو العدو وأن خيارها الوحيد هو الصمود".
الآلاف من مناصري حزب الله يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الآلاف من مناصري "حزب الله" يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين... صور وفيديو
25 سبتمبر, 18:19 GMT
الموقف من الحكومة اللبنانية
أوضح الوزير السابق أن "الحزب يطمح لعلاقة سليمة مع رئيسي الجمهورية والحكومة"، وأن "الهدف هو الأمن والسلام الداخلي والوحدة الوطنية ورفض الفتنة والحرب الأهلية".

واعتبر أن "الحكومة لم تحترم مكونًا رئيسيًا قدم قادته للدفاع عن لبنان ورجلًا صنع انتصار لبنان واحترم تاريخ بيروت، وذلك من خلال إصدار قرار بمنع إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين نصرالله وصفي الدين".

وتابع: "نريد تقديم سردية تاريخية مشتركة ومحترمة تتفوق على العصبيات الفردية، لتشكل قاسمًا مشتركًا يواجه مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يسعى إلى إلغاء باقي الكيانات، ولنجعل من التنوع تلاقحًا ثقافيًا للرد على حقيقة الكيان الإسرائيلي".
وعن دور الدولة والجيش، قال بيرم: "نأمل أن تدافع الدولة والجيش عنا، لكن التاريخ بيّن أن الدولة اللبنانية لم تسعَ لحماية الجنوب، وأنها خاضعة لفيتو أمريكي يمنع تسليح الجيش اللبناني".
الآلاف من مناصري حزب الله يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
رئيس الحكومة اللبنانية: إضاءة صخرة الروشة انقلاب على الالتزامات الصريحة
25 سبتمبر, 20:52 GMT
وأضاف: "عندما يعجز الوكيل، أي السلطة، عن القيام بدورها، يعود الحق للأصيل في الدفاع عن أرضه، لأن الشعب هو مصدر السلطات".
ودعا إلى "إعادة تعريف مفاهيم السيادة"، مُشدّدًا على أن "نزع سلاح المقاومة لا علاقة له بمبدأ حصر السلاح"، وقال: "مسألة حصر السلاح خلفنا والعدو يقتلنا، وسيسجل التاريخ أن حكومة عاجزة لا تعرف معنى السيادة تمنع شعبها من حقه في الدفاع عن النفس".
وختم: "نفضل الموت في سبيل الحرية والدفاع عن الشعب والسيادة الحقيقية."

وأضاف بيرم: "كل من يتبنّى السردية الأمريكية والإسرائيلية يشارك في سفك دمائنا ودماء أطفالنا"، وانتقد غياب الدولة في مواجهة جرائم بحق الإنسانية كجريمة "البيجر"، مشددًا على أن "الخصوم هم صدى للصوت الخارجي، ويتلقون التعليمات". واعتبر أن عدم الجرأة في قبول المساعدات لإعادة الإعمار أمر مهين وإدانة للدولة اللبنانية".

عام على اغتيال نصرالله
وأكد بيرم أن "العام الذي مر على اغتيال سماحة السيد حسن نصرالله كان عامًا صعبًا للغاية، لكون نصرالله كان يُشكل أيقونةً للحرية والثورة ومواجهة الظلم المنتشر في العالم".
وقال: "كان قائدًا للقلوب والعقول، وأسس للاستمرارية في العقيدة والأخلاق وعلى مستوى المنظومة والقيادة والمقاتلين، وأصبح حضوره أقوى بعد استشهاده وأصبحت خطاباته أكثر تأثيرًا".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
لاريجاني من بيروت: الهجوم على قطر أثبت أن إسرائيل لا ترحم أحدا
08:45 GMT
جاهزية "حزب الله"
وأشار الوزير السابق في الحكومة اللبنانية إلى أن "منظومة "حزب الله" استطاعت الصمود والاستمرار رغم كل ما تعرضت له، وأن تنظيم الفعالية الاستشهادية لتشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في شباط، التي لم يشهد لها مثيل في العالم، دل على تعافٍ سريع في المنظومة الإدارية والتنظيمية والسياسية للحزب"، مؤكدًا أن "المؤسسات تقوم بدورها بشكل دقيق ومتوازن".

ورأى أن "صمت الحزب أمام الاعتداءات الإسرائيلية هو عن حكمة، ولفتح المجال أمام الدبلوماسية"، إلا أن "الدولة اللبنانية أثبتت عدم فعاليتها في إيقاف هذه الاعتداءات".

وحول احتمال العودة إلى المواجهة مع إسرائيل، اعتبر بيرم أن ذلك مرتبط بقيادة المقاومة وحكمتها، مؤكدًا أن "المقاومة باقية بوجود الاحتلال، وطالما هناك احتلال وعدوان فالمقاومة موجودة".
وشدد الوزير السابق أن "لا سلاح يمنع الأذية"، وإنما "وظيفة السلاح تمنع العدو في الحرب من تحقيق أهدافه"، وذكّر أن "المقاومة نجحت في منع إسرائيل من إحكام قبضتها على لبنان، ومنعت الجيش الإسرائيلي من التثبّت في بلدة واحدة رغم استشهاد قادتها وتدمير قراها وقتل أهلها، مما اثبتت نجاعتها وقوتها".
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
قاليباف: "حزب الله" أكثر حيوية حاليا.. وتزويده بالصواريخ ليس مستحيلا
عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك
