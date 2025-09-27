https://sarabic.ae/20250927/لاريجاني-من-بيروت-الهجوم-على-قطر-أثبت-أن-إسرائيل-لا-ترحم-أحدا-1105322318.html
لاريجاني من بيروت: الهجوم على قطر أثبت أن إسرائيل لا ترحم أحدا
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت، أن إسرائيل لا ترحم أحدا، مشيراً إلى أن حادثة قطر برهنت على ذلك بوضوح. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال زيارة لاريجاني إلى لبنان للمشاركة في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حيث صرح في مؤتمر صحفي أن "أحد أهم أهداف الزيارة هو إحياء ذكرى شهداء الشعب اللبناني الذين دافعوا عن أرض لبنان، وعلى رأسهم نصر الله وهاشم صفي الدين".وأشار لاريجاني إلى أن "تطورات المنطقة أكدت صحة تصريحات حسن نصر الله السابقة حول سلوكيات إسرائيل"، لافتا إلى "سعي الدول حاليا لإيجاد آلية للتعاون فيما بينها لمواجهة التهديد الإسرائيلي"، وأكد دعم إيران للتعاون الإقليمي بهذا الشأن، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما شدد على العلاقات التاريخية العميقة بين إيران ولبنان، معربا عن أمله في أن تسهم التطورات اللبنانية في تعزيز حكومة قوية ومستقلة تصب في صالح الشعب اللبناني، وأن يعم الخير والرخاء على الشعوب الإسلامية.وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، تصريحاته بأن لقاءاته القصيرة في لبنان تهدف إلى تحقيق نتائج مفيدة لكلا البلدين.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الشهر الجاري تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
جاء ذلك خلال زيارة لاريجاني إلى لبنان للمشاركة في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حيث صرح في مؤتمر صحفي أن "أحد أهم أهداف الزيارة هو إحياء ذكرى شهداء الشعب اللبناني الذين دافعوا عن أرض لبنان، وعلى رأسهم نصر الله وهاشم صفي الدين".
وأشار لاريجاني إلى أن "تطورات المنطقة أكدت صحة تصريحات حسن نصر الله السابقة حول سلوكيات إسرائيل"، لافتا إلى "سعي الدول حاليا لإيجاد آلية للتعاون فيما بينها لمواجهة التهديد الإسرائيلي"، وأكد دعم إيران للتعاون الإقليمي بهذا الشأن، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
كما شدد على العلاقات التاريخية العميقة بين إيران ولبنان، معربا عن أمله في أن تسهم التطورات اللبنانية في تعزيز حكومة قوية ومستقلة تصب في صالح الشعب اللبناني، وأن يعم الخير والرخاء على الشعوب الإسلامية.
وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، تصريحاته بأن لقاءاته القصيرة في لبنان تهدف إلى تحقيق نتائج مفيدة لكلا البلدين.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الشهر الجاري تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة
، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.