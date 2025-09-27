لاريجاني من بيروت: الهجوم على قطر أثبت أن إسرائيل لا ترحم أحدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
لاريجاني من بيروت: الهجوم على قطر أثبت أن إسرائيل لا ترحم أحدا
لاريجاني من بيروت: الهجوم على قطر أثبت أن إسرائيل لا ترحم أحدا
سبوتنيك عربي
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت، أن إسرائيل لا ترحم أحدا، مشيراً إلى أن حادثة قطر برهنت على ذلك بوضوح. 27.09.2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103694826_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17bbc3a1c56708de361527312a3b03b0.jpg
جاء ذلك خلال زيارة لاريجاني إلى لبنان للمشاركة في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حيث صرح في مؤتمر صحفي أن "أحد أهم أهداف الزيارة هو إحياء ذكرى شهداء الشعب اللبناني الذين دافعوا عن أرض لبنان، وعلى رأسهم نصر الله وهاشم صفي الدين".وأشار لاريجاني إلى أن "تطورات المنطقة أكدت صحة تصريحات حسن نصر الله السابقة حول سلوكيات إسرائيل"، لافتا إلى "سعي الدول حاليا لإيجاد آلية للتعاون فيما بينها لمواجهة التهديد الإسرائيلي"، وأكد دعم إيران للتعاون الإقليمي بهذا الشأن، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما شدد على العلاقات التاريخية العميقة بين إيران ولبنان، معربا عن أمله في أن تسهم التطورات اللبنانية في تعزيز حكومة قوية ومستقلة تصب في صالح الشعب اللبناني، وأن يعم الخير والرخاء على الشعوب الإسلامية.وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، تصريحاته بأن لقاءاته القصيرة في لبنان تهدف إلى تحقيق نتائج مفيدة لكلا البلدين.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الشهر الجاري تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
https://sarabic.ae/20250915/الخارجية-القطرية-روبيو-يزور-قطر-الثلاثاء-لبحث-هجوم-إسرائيل-على-الدوحة-1104883806.html
https://sarabic.ae/20250923/أمير-قطر-الاعتداء-الإسرائيلي-على-الدوحة-خرق-سافر-للأعراف-الدولية-وفعلة-شنعاء-صنفناها-إرهاب-دولة-1105181338.html
لاريجاني من بيروت: الهجوم على قطر أثبت أن إسرائيل لا ترحم أحدا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت، أن إسرائيل لا ترحم أحدا، مشيراً إلى أن حادثة قطر برهنت على ذلك بوضوح.
جاء ذلك خلال زيارة لاريجاني إلى لبنان للمشاركة في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حيث صرح في مؤتمر صحفي أن "أحد أهم أهداف الزيارة هو إحياء ذكرى شهداء الشعب اللبناني الذين دافعوا عن أرض لبنان، وعلى رأسهم نصر الله وهاشم صفي الدين".
وأشار لاريجاني إلى أن "تطورات المنطقة أكدت صحة تصريحات حسن نصر الله السابقة حول سلوكيات إسرائيل"، لافتا إلى "سعي الدول حاليا لإيجاد آلية للتعاون فيما بينها لمواجهة التهديد الإسرائيلي"، وأكد دعم إيران للتعاون الإقليمي بهذا الشأن، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
كما شدد على العلاقات التاريخية العميقة بين إيران ولبنان، معربا عن أمله في أن تسهم التطورات اللبنانية في تعزيز حكومة قوية ومستقلة تصب في صالح الشعب اللبناني، وأن يعم الخير والرخاء على الشعوب الإسلامية.
وختم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، تصريحاته بأن لقاءاته القصيرة في لبنان تهدف إلى تحقيق نتائج مفيدة لكلا البلدين.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الشهر الجاري تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
