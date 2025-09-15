https://sarabic.ae/20250915/الخارجية-القطرية-روبيو-يزور-قطر-الثلاثاء-لبحث-هجوم-إسرائيل-على-الدوحة-1104883806.html

الخارجية القطرية: روبيو يزور قطر الثلاثاء لبحث هجوم إسرائيل على الدوحة

الخارجية القطرية: روبيو يزور قطر الثلاثاء لبحث هجوم إسرائيل على الدوحة

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور قطر غدا الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإسرائيلي... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T18:57+0000

2025-09-15T18:57+0000

2025-09-15T18:57+0000

العالم

منظمة التعاون الإسلامي

مجلس التعاون الخليجي

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg

وأشار الأنصاري في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الإسلامية في الدوحة إلى أنه "من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر غداً".تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر بعد زيارتة لاسرائيل، والتي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "رسالة واضحة" على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا أن "قرار إسرائيل باستهداف قادة حماس الإرهابيين في قطر كان قرارا إسرائيليا كاملا مستقلا".وحذر وزير الخارجية الأمريكي الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية من أن إسرائيل سترد على مثل هذه الخطوة.واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".أمير قطر: القمة الطارئة بالدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيليإعلام: بريطانيا تحظر على الإسرائيليين الدراسة في أكاديمية دفاعية عريقة بسبب حرب غزة

https://sarabic.ae/20250915/القمة-العربية-الإسلامية-تدعو-جميع-الدول-إلى-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-وتعليق-تزويدها-بالسلاح-1104880983.html

https://sarabic.ae/20250914/روبيو-ونتنياهو-يزوران-حائط-البراق-في-القدس-فيديو-1104836183.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, منظمة التعاون الإسلامي, مجلس التعاون الخليجي, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم