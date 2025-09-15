https://sarabic.ae/20250915/الخارجية-القطرية-روبيو-يزور-قطر-الثلاثاء-لبحث-هجوم-إسرائيل-على-الدوحة-1104883806.html
الخارجية القطرية: روبيو يزور قطر الثلاثاء لبحث هجوم إسرائيل على الدوحة
وأشار الأنصاري في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الإسلامية في الدوحة إلى أنه "من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر غداً".تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر بعد زيارتة لاسرائيل، والتي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "رسالة واضحة" على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا أن "قرار إسرائيل باستهداف قادة حماس الإرهابيين في قطر كان قرارا إسرائيليا كاملا مستقلا".وحذر وزير الخارجية الأمريكي الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية من أن إسرائيل سترد على مثل هذه الخطوة.واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".
وأشار الأنصاري في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الإسلامية في الدوحة إلى أنه "من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر غداً".
وأضاف أن الزيارة ستبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي دولة قطر.
تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر بعد زيارتة لاسرائيل، والتي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "رسالة واضحة" على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا أن "قرار إسرائيل باستهداف قادة حماس الإرهابيين في قطر كان قرارا إسرائيليا كاملا مستقلا".
ومن جهته، قال روبيو: "نحن نركز الآن على ما سيحصل بعد ذلك، والدور الذي يمكن أن تلعبه قطر ليس فقط من أجل تحرير الرهائن أو نزع سلاح حماس بل أيضا خلق مستقبل أفضل بشأن غزة".
وحذر وزير الخارجية الأمريكي الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية من أن إسرائيل سترد على مثل هذه الخطوة.
واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".