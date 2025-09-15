عربي
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية القطرية: روبيو يزور قطر الثلاثاء لبحث هجوم إسرائيل على الدوحة

18:57 GMT 15.09.2025
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Photo / mid.ru
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور قطر غدا الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.
وأشار الأنصاري في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الإسلامية في الدوحة إلى أنه "من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر غداً".

وأضاف أن الزيارة ستبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي دولة قطر.

تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر بعد زيارتة لاسرائيل، والتي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "رسالة واضحة" على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
القمة العربية الغسلامية في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
القمة العربية الإسلامية تدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالسلاح
18:02 GMT
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا أن "قرار إسرائيل باستهداف قادة حماس الإرهابيين في قطر كان قرارا إسرائيليا كاملا مستقلا".

ومن جهته، قال روبيو: "نحن نركز الآن على ما سيحصل بعد ذلك، والدور الذي يمكن أن تلعبه قطر ليس فقط من أجل تحرير الرهائن أو نزع سلاح حماس بل أيضا خلق مستقبل أفضل بشأن غزة".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية من أن إسرائيل سترد على مثل هذه الخطوة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عند حائط البراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
روبيو ونتنياهو يزوران حائط البراق في القدس... فيديو
أمس, 13:19 GMT
واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".
أمير قطر: القمة الطارئة بالدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي
إعلام: بريطانيا تحظر على الإسرائيليين الدراسة في أكاديمية دفاعية عريقة بسبب حرب غزة
