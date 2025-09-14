https://sarabic.ae/20250914/إعلام-بريطانيا-تحظر-على-الإسرائيليين-الدراسة-في-أكاديمية-دفاعية-عريقة-بسبب-حرب-غزة-1104840388.html
إعلام: بريطانيا تحظر على الإسرائيليين الدراسة في أكاديمية دفاعية عريقة بسبب حرب غزة
إعلام: بريطانيا تحظر على الإسرائيليين الدراسة في أكاديمية دفاعية عريقة بسبب حرب غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت صحيفة بريطانية أن حكومة المملكة المتحدة قررت منع الإسرائيليين من الالتحاق بالكلية الملكية للدراسات الدفاعية، إحدى أعرق الأكاديميات الدفاعية في البلاد،... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T17:46+0000
2025-09-14T17:46+0000
2025-09-14T17:46+0000
بريطانيا
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89c1d8562da6753e770c45ab7d7069c0.jpg
وأثار القرار انتقادات حادة من الجانب الإسرائيلي، حيث وصف أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية والذي سبق له الدراسة في الكلية، القرار بأنه "عمل مشين وخيانة لحليف في حالة حرب". ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ تأسيس الكلية عام 1927، التي أُنشئت برؤية ونستون تشرشل لتعزيز التفاهم بين كبار الضباط العسكريين والدبلوماسيين والمسؤولين.من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن الدورات العسكرية في المملكة المتحدة كانت دائما مفتوحة لأفراد من دول مختلفة، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250913/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-يعترف-بسقوط-200-ألف-ضحية-في-غزة-1104804675.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745488_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c16a57dd21e1f8dd30d6aba24f394e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
إعلام: بريطانيا تحظر على الإسرائيليين الدراسة في أكاديمية دفاعية عريقة بسبب حرب غزة
أعلنت صحيفة بريطانية أن حكومة المملكة المتحدة قررت منع الإسرائيليين من الالتحاق بالكلية الملكية للدراسات الدفاعية، إحدى أعرق الأكاديميات الدفاعية في البلاد، اعتبارا من العام المقبل، وذلك على خلفية الحرب في غزة.
وأثار القرار انتقادات حادة من الجانب الإسرائيلي، حيث وصف أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية
والذي سبق له الدراسة في الكلية، القرار بأنه "عمل مشين وخيانة لحليف في حالة حرب".
كما جاء في رسالة وجهها إلى وزارة الدفاع البريطانية، اطلعت عليها "الصحيفة البريطانية "، وصف فيها القرار بأنه "عمل تمييزي" يمثل "قطيعة مخزية مع التقاليد البريطانية للتسامح واللياقة".
ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ تأسيس الكلية عام 1927، التي أُنشئت برؤية ونستون تشرشل لتعزيز التفاهم بين كبار الضباط العسكريين والدبلوماسيين والمسؤولين.
من جهته، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن الدورات العسكرية في المملكة المتحدة
كانت دائما مفتوحة لأفراد من دول مختلفة، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن "تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة قرار خاطئ"، داعيا إلى حل دبلوماسي عاجل يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار، وإعادة الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.