أمير قطر: القمة الطارئة بالدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي

أمير قطر: القمة الطارئة بالدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت، اليوم الاثنين، في الدوحة "تمثل رسالة واضحة ضد إرهاب الدولة الذي تمارسه... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف عبر منصة "إكس" أن "مخرجات القمة ستسهم في تعزيز العمل المشترك، وتنسيق المواقف بين الدول العربية والإسلامية، بما يوحد الكلمة والصف".وأعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن "شكره وتقديره للأشقاء على تضامنهم مع دولة قطر وشعبها في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الغادر".صرح أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بأن إسرائيل قررت اغتيال مفاوضين عاكفين على دراسة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، ما يضع تساؤلا حول سبب قيام إسرائيل بمفاوضة القيادة السياسية لـ"حماس" إذا كانت تريد اغتيالهم.وقال تميم خلال كلمته في القمة الطارئة العربية والإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين: "لقد قررت اغتيال مفاوضين عاكفين على دراسة ورقة أمريكية لإعداد ردهم عليها.. دولة تعمل على نحو منهجي لاغتيال السياسيين الذين تفاوضهم وتعتدي على البلد الوسيط الذي تجري فيه المفاوضات.. إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها".وأضاف: "الحقيقة الثانية التي تتجلى أمام كل من لديه نظر هي أن من يعمل على نحو مثابر ومنهجي لاغتيال الطرف الذي يفاوضه يقصد إفشال المفاوضات. وحين يدعي أن هدفه منها هو تحرير المحتجزين فهذا يعني أن ادعاءه كاذب".واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.

