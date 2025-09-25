الآلاف من مناصري "حزب الله" يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين... صور وفيديو
18:19 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 18:32 GMT 25.09.2025)
الآلاف من مناصري "حزب الله" يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025
احتشد الآلاف من مناصري "حزب الله" اللبناني، في محيط صخرة الروشة، أحد أبرز المعالم السياحية في بيروت، حيث نُظمت فعالية أضيئت فيها صورة الأمينين العامين الراحلين، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، على الصخرة.
وجاءت الإضاءة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، على الرغم من التعميم الذي أصدره رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قبل أيام، والذي يقضي بعدم استخدام المعالم والأماكن الأثرية إلا بترخيص من السلطات المعنية.
وحضر النشاط رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في "حزب الله"، وفيق صفا وعدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، وفقا لمراسل "سبوتنيك" في بيروت.
وأثار إضاءة صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين جدلا واسعا، حول حدود التعبير السياسي في الفضاء العام، واستخدام معلم وطني جامع في معارك الاصطفافات.
الإعلان عن الخطوة عبر مؤتمر صحفي في منطقة نفوذ "حزب الله" اللبناني، دون تنسيق مع السلطات المحلية أو وزارة الداخلية، أثار انقساما بين من يعتبرها تكريما طبيعيا للزعيمين، ومن يراها استفزازا قد يحول الصخرة من رمز بيروتي إلى منصة سياسية.
وانقسم اللبنانيون ورواد وسائل التواصل بين مؤيدين يرون الحق في تكريم الرموز، ومعارضين يعتبرون الصخرة أكبر من أي زعامة وأن استخدامها سيؤجج الشارع ويهدد التوازنات الأمنية.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبحسب مصادر، فإن جثمان نصر الله، لم يكن به جروح مباشرة، ويُعتقد أن سبب الوفاة هو صدمة حادة ناجمة عن قوة الانفجار.
وأكد "حزب الله" اللبناني، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مقتل رئيس مجلسه التنفيذي، هاشم صفي الدين، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.