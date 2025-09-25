https://sarabic.ae/20250925/قاليباف-حزب-الله-أكثر-حيوية-حاليا-وتزويده-بالصواريخ-ليس-مستحيلا-1105256807.html

قاليباف: "حزب الله" أكثر حيوية حاليا.. وتزويده بالصواريخ ليس مستحيلا

قاليباف: "حزب الله" أكثر حيوية حاليا.. وتزويده بالصواريخ ليس مستحيلا

صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن تزويد "حزب الله" بالصواريخ "ليس مستحيلاً"، معتبرا أن الحزب "أكثر حيوية من أي وقت مضى". 25.09.2025

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية، حيث صرح قاليباف قائلا: "لو كنت قائد حزب الله لشننت الحرب على إسرائيل في عمق 100 و200 كيلومتر"، مؤكدا أن حيوية الحزب تشمل "المعتقدات والقدرات والتماسك، بالإضافة إلى الجوانب المادية والمعنوية".في سياق منفصل، أدلى رئيس البرلمان الإيراني بتصريحات خطيرة كشف فيها عن عملية تخريب استهدفت المنظومة الصاروخية الإيرانية، مشبهاً إياها بعملية "البيجر" التي استهدفت "حزب الله" في لبنان.وأكد قاليباف أن "جهات خارجية تمكنت من تلويث بعض أنظمة الصواريخ الإيرانية"، مشيراً إلى أن "العدو تمكّن من الوصول إلى بعض الشرائح والمعدات الإلكترونية العسكرية الإيرانية".ولكنه أوضح أن "السلطات الإيرانية اكتشفت الأمر وتداركته"، مما حال دون تنفيذ العملية التي كانت مُقررة قبل عدة سنوات.وربط قاليباف هذه المعلومات بأعطال ظهرت بعد الهجوم الإيراني في 13 أبريل/ نيسان 2024، الذي أطلق عليه اسم "الوعد الصادق 1"، ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. وقال إنه "تم اكتشاف أن العدو يمكنه كشف الصواريخ قبل الإطلاق باستخدام قدراته الفضائية".تأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية والداخلية في لبنان لدعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة وتجريد "حزب الله" من سلاحه، ضمن مساعي أمريكية واضحة في هذا الإطار.وفي وقت سابق، كشفت وزارة الأمن الإيرانية، أمس الأربعاء، عن وثائق وصور سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، فيما أشارت وكالة "مهر" للأنباء، إلى عرض فيلم "وكر العنكبوت"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج نخبة استخبارات إيرانية.وأوضحت أن وزارة الأمن الإيرانية نشرت إلى جانب ذلك وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأمريكيين والأوروبيين حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نفذت قبل أشهر ما يعتبر أكبر إنجاز أمني للبلاد أمام إسرائيل.

