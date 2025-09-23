https://sarabic.ae/20250923/نبيه-بري-الجيش-اللبناني-لن-يكون-حرس-حدود-لإسرائيل-1105164462.html

نبيه بري: الجيش اللبناني لن يكون حرس حدود لإسرائيل

نبيه بري: الجيش اللبناني لن يكون حرس حدود لإسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الإسرائيلية على لبنان، أن "العدوان شكل محطة... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-23T13:29+0000

2025-09-23T13:29+0000

2025-09-23T13:29+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080596381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6d7eefaa4a5eb790f6e6ff707049f52.jpg

وشدد بري على أن "العدوان الإسرائيلي استخدم أبشع صنوف الإرهاب العسكري والسياسي"، محولا عشرات القرى والمدن الحدودية إلى "أرض محروقة بالأسلحة المحرمة دوليا".وفي هذا السياق، جدد بري تمسك لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، متهما إسرائيل بخرقه وعدم الالتزام بانسحابها من الأراضي المحتلة أو إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، مؤكدا في المقابل التزام لبنان وحكومته ومقاومته بالاتفاق منذ لحظة دخوله حيّز التنفيذ، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وشدد على أن الجيش اللبناني هو "الرهان الوطني للدفاع عن السيادة وحماية السلم الأهلي"، ولن يكون "حرس حدود لإسرائيل"، وفق قوله.كما طالب الحكومة اللبنانية بـ"الإسراع في صرف التعويضات لأصحاب المنازل المدمرة أو المتضررة جراء العدوان"، داعيا إلى مغادرة "مساحات التردد" والتعاطي مع هذا الملف الإنساني والسيادي بجدية.وختم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بالتأكيد أن "العدوان الإسرائيلي يستهدف كل لبنان واللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم"، داعيا إلى جعله مناسبة لتعزيز الوعي الوطني ووحدة الموقف في مواجهة أي تهديد مستقبلي.وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

https://sarabic.ae/20250917/نائب-رئيس-الحكومة-اللبنانية-الجيش-لا-يريد-استعمال-القوة-ضد-أي-فئة-وسيقدم-تقريرا-عن-تنفيذ-الخطة-1104955082.html

https://sarabic.ae/20250611/نبيه-بري-لبنان-يرفض-مغادرة-الـيونيفيل-1101557046.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن