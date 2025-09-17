https://sarabic.ae/20250917/نائب-رئيس-الحكومة-اللبنانية-الجيش-لا-يريد-استعمال-القوة-ضد-أي-فئة-وسيقدم-تقريرا-عن-تنفيذ-الخطة-1104955082.html
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة وسيقدم تقريرا عن تنفيذ الخطة
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة وسيقدم تقريرا عن تنفيذ الخطة
تحدث نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" عن جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الجيش اللبناني في سحب سلاح "حزب الله"، إضافة
تحدث نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" عن جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الجيش اللبناني في سحب سلاح "حزب الله"، إضافة الى المحادثات السورية - اللبنانية، والعلاقات الروسية اللبنانية، قائلا: "إن الحكومة رحبت بخطة قيادة الجيش لبسط سيطرة الدولة على الأراضي كافة بقواها الذاتية".
واعتبر متري أن "ما خلص إليه مجلس الوزراء كان بخلاف التوقعات فهو لم يؤد إلى إنقسام في البلد، ولا يريد استعمال القوة ضد أي فئة للقيام بالمهمة التي عُهدت إليه".
وأشار متري إلى أن "ما جرى في الجلسة سببه الانقسام السياسي الحاد في البلد وكون المبادرة الأمريكية والورقة اللبنانية التي عدلها اللبنانيون في بعض أجزاء منها أقلقت بعض اللبنانيين فيما عوّل لبنانيون آخرون على نجاحها".
وكشف متري أن "الجيش وضع خطة من ثلاث مراحل
، المرحلة الأولى منها تنتهي بثلاثة أشهر وكل شهر سيقدّم الجيش تقريرا، أما المراحل الأخرى فليس لها سقف زمني محدد".
وردا على سؤال حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قال متري: "اجتمعنا في مجلس الوزراء ووضعنا تقريرا للجنة لدراسة كيفية إعداد الانتخابات وإجرائها في مواعيدها"، مشيرا إلى أن "القانون بشكله الحالي غير قابل للتطبيق
، وبالتالي تم الطلب من المجلس النيابي أن يناقش الأمر، فإما أن يكمل هذا القانون أو يقر قانونا آخر".
وأضاف متري: "أما إذا تأخر المجلس النيابي أو تعثر ربما نقترح نحن قانونا قابلا للتطبيق وندعو مجلس النواب لإقراره".
وفي ما يتعلق بالمحادثات اللبنانية السورية، أكد متري على "الثقة بين لبنان وسوريا، وزيارة الوفد السوري إلى لبنان تأتي من باب تعزيز الثقة"، لافتا إلى أن "اللقاءات الأخيرة أسهمت في تعزيز الثقة وفتحت الباب لمناقشة كيفية معالجة القضايا المشتركة"، مشددا على أن "لقاء عون والشرع
يعطي للعمل اللبناني السوري المشترك زخما أكبر".
وأردف متري: "نعمل بسرعة على وضع اتفاقية تعاون قضائي، نأمل أن تُقر في فترة غير بعيدة وعندها نستطيع النظر في أمر الموقوفين السوريين".
وأضاف متري: "علينا التمييز بين فئة المعارضين للنظام السوري السابق وبين من أوقفوا لقيامهم بأعمال ضد الجيش اللبناني أو القوى الأمنية".
وخلال المداخلة تحدث متري عن العلاقات اللبنانية- الروسية، مؤكدا "حرص روسيا على لبنان ووحدته وعلى حفظ سلامة أراضيه"، متسائلا إذا "كانت روسيا مستعدة لاستخدام رصيدها بالضغط على إسرائيل من أجل وقف أعمالها العدائية
والانسحاب من الأراضي اللبنانية؟".
ورأى متري أن "روسيا أصبحت على علاقة أفضل من الماضي مع دول الخليج العربية والدول العربية"، آملا أن "تؤتي القمة الروسية العربية ثمارها".