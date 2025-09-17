نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة وسيقدم تقريرا عن تنفيذ الخطة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/نائب-رئيس-الحكومة-اللبنانية-الجيش-لا-يريد-استعمال-القوة-ضد-أي-فئة-وسيقدم-تقريرا-عن-تنفيذ-الخطة-1104955082.html
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة وسيقدم تقريرا عن تنفيذ الخطة
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة وسيقدم تقريرا عن تنفيذ الخطة
سبوتنيك عربي
تحدث نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" عن جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الجيش اللبناني في سحب سلاح "حزب الله"، إضافة... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T17:20+0000
2025-09-17T17:20+0000
لبنان
أخبار لبنان
حصري
سبوتنيك
الجيش اللبناني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097901160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbded21123a38a462beb865dccec035d.jpg
واعتبر متري أن "ما خلص إليه مجلس الوزراء كان بخلاف التوقعات فهو لم يؤد إلى إنقسام في البلد، ولا يريد استعمال القوة ضد أي فئة للقيام بالمهمة التي عُهدت إليه".وكشف متري أن "الجيش وضع خطة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها تنتهي بثلاثة أشهر وكل شهر سيقدّم الجيش تقريرا، أما المراحل الأخرى فليس لها سقف زمني محدد".وردا على سؤال حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قال متري: "اجتمعنا في مجلس الوزراء ووضعنا تقريرا للجنة لدراسة كيفية إعداد الانتخابات وإجرائها في مواعيدها"، مشيرا إلى أن "القانون بشكله الحالي غير قابل للتطبيق، وبالتالي تم الطلب من المجلس النيابي أن يناقش الأمر، فإما أن يكمل هذا القانون أو يقر قانونا آخر".وفي ما يتعلق بالمحادثات اللبنانية السورية، أكد متري على "الثقة بين لبنان وسوريا، وزيارة الوفد السوري إلى لبنان تأتي من باب تعزيز الثقة"، لافتا إلى أن "اللقاءات الأخيرة أسهمت في تعزيز الثقة وفتحت الباب لمناقشة كيفية معالجة القضايا المشتركة"، مشددا على أن "لقاء عون والشرع يعطي للعمل اللبناني السوري المشترك زخما أكبر".وأردف متري: "نعمل بسرعة على وضع اتفاقية تعاون قضائي، نأمل أن تُقر في فترة غير بعيدة وعندها نستطيع النظر في أمر الموقوفين السوريين".وخلال المداخلة تحدث متري عن العلاقات اللبنانية- الروسية، مؤكدا "حرص روسيا على لبنان ووحدته وعلى حفظ سلامة أراضيه"، متسائلا إذا "كانت روسيا مستعدة لاستخدام رصيدها بالضغط على إسرائيل من أجل وقف أعمالها العدائية والانسحاب من الأراضي اللبنانية؟".ورأى متري أن "روسيا أصبحت على علاقة أفضل من الماضي مع دول الخليج العربية والدول العربية"، آملا أن "تؤتي القمة الروسية العربية ثمارها".
https://sarabic.ae/20250908/اليونيفيل-الجيش-اللبناني-يعزز-انتشاره-في-أكثر-من-120-موقعا-جنوب-لبنان-1104635049.html
https://sarabic.ae/20250917/في-ذكرى-انفجارات-البيجر-ماذا-حدث-في-لبنان-وكيف-اخترقت-إسرائيل-حزب-الله-1104909931.html
https://sarabic.ae/20250915/مصير-غامض-للفلسطينيين-في-لبنان-نزع-السلاح-وتهجير-الآلاف-----1104875193.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097901160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e044300b7e7b31c86425696dc17713c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, حصري, سبوتنيك, الجيش اللبناني
لبنان, أخبار لبنان, حصري, سبوتنيك, الجيش اللبناني

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة وسيقدم تقريرا عن تنفيذ الخطة

17:20 GMT 17.09.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariالجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
حصري
تحدث نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" عن جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الجيش اللبناني في سحب سلاح "حزب الله"، إضافة الى المحادثات السورية - اللبنانية، والعلاقات الروسية اللبنانية، قائلا: "إن الحكومة رحبت بخطة قيادة الجيش لبسط سيطرة الدولة على الأراضي كافة بقواها الذاتية".
واعتبر متري أن "ما خلص إليه مجلس الوزراء كان بخلاف التوقعات فهو لم يؤد إلى إنقسام في البلد، ولا يريد استعمال القوة ضد أي فئة للقيام بالمهمة التي عُهدت إليه".

وأشار متري إلى أن "ما جرى في الجلسة سببه الانقسام السياسي الحاد في البلد وكون المبادرة الأمريكية والورقة اللبنانية التي عدلها اللبنانيون في بعض أجزاء منها أقلقت بعض اللبنانيين فيما عوّل لبنانيون آخرون على نجاحها".

قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
اليونيفيل: الجيش اللبناني يعزز انتشاره في أكثر من 120 موقعا جنوب لبنان
8 سبتمبر, 18:45 GMT
وكشف متري أن "الجيش وضع خطة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها تنتهي بثلاثة أشهر وكل شهر سيقدّم الجيش تقريرا، أما المراحل الأخرى فليس لها سقف زمني محدد".
وردا على سؤال حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قال متري: "اجتمعنا في مجلس الوزراء ووضعنا تقريرا للجنة لدراسة كيفية إعداد الانتخابات وإجرائها في مواعيدها"، مشيرا إلى أن "القانون بشكله الحالي غير قابل للتطبيق، وبالتالي تم الطلب من المجلس النيابي أن يناقش الأمر، فإما أن يكمل هذا القانون أو يقر قانونا آخر".

وأضاف متري: "أما إذا تأخر المجلس النيابي أو تعثر ربما نقترح نحن قانونا قابلا للتطبيق وندعو مجلس النواب لإقراره".

يحمل المشيعون نعش، محمد مهدي، نجل عضو البرلمان عن حزب الله اللبناني، علي عمار، الذي قُتل يوم بعد انفجار جهاز البيجر الخاص به، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 18 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟
05:30 GMT
وفي ما يتعلق بالمحادثات اللبنانية السورية، أكد متري على "الثقة بين لبنان وسوريا، وزيارة الوفد السوري إلى لبنان تأتي من باب تعزيز الثقة"، لافتا إلى أن "اللقاءات الأخيرة أسهمت في تعزيز الثقة وفتحت الباب لمناقشة كيفية معالجة القضايا المشتركة"، مشددا على أن "لقاء عون والشرع يعطي للعمل اللبناني السوري المشترك زخما أكبر".
وأردف متري: "نعمل بسرعة على وضع اتفاقية تعاون قضائي، نأمل أن تُقر في فترة غير بعيدة وعندها نستطيع النظر في أمر الموقوفين السوريين".

وأضاف متري: "علينا التمييز بين فئة المعارضين للنظام السوري السابق وبين من أوقفوا لقيامهم بأعمال ضد الجيش اللبناني أو القوى الأمنية".

الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
مصير غامض للفلسطينيين في لبنان... نزع السلاح وتهجير الآلاف
15 سبتمبر, 15:34 GMT
وخلال المداخلة تحدث متري عن العلاقات اللبنانية- الروسية، مؤكدا "حرص روسيا على لبنان ووحدته وعلى حفظ سلامة أراضيه"، متسائلا إذا "كانت روسيا مستعدة لاستخدام رصيدها بالضغط على إسرائيل من أجل وقف أعمالها العدائية والانسحاب من الأراضي اللبنانية؟".
ورأى متري أن "روسيا أصبحت على علاقة أفضل من الماضي مع دول الخليج العربية والدول العربية"، آملا أن "تؤتي القمة الروسية العربية ثمارها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала