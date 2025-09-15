عربي
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس اللبناني يبحث مع الشرع ملف ترسيم الحدود البحرية وموضوع النازحين السوريين

19:19 GMT 15.09.2025
بحث الرئيس اللبناني، جوزيف عون، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تطويرها، مؤكدا ضرورة التنسيق لضمان الاستقرار على طول الحدود بين البلدين.
وتناول اللقاء الذي جرى على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، ملفات التعاون المشترك، لا سيما ترسيم الحدود البحرية وقضية النازحين السوريين، إذ أعرب الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات منهم إلى سوريا.
كما جرى التشديد خلال اللقاء على متابعة النقاط التي نوقشت بين الوفدين اللبناني والسوري في بيروت، خاصة ملف الموقوفين، وأهمية التعاون القضائي لحسمه وفق القوانين، بحسب بيان من الرئاسة اللبنانية.
واتفق الرئيسان على استمرار التواصل عبر وزيري الخارجية وتشكيل لجان متخصصة، بينها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الاستقرار وتبادل الزيارات الرسمية.
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
الشرع: أرفض التدخل في شؤون لبنان.. ودعوات تقسيم سوريا مصيرها الفشل
26 أغسطس, 10:47 GMT
كما ناقشا ملفات اقتصادية وموضوع النقل البحري، إلى جانب الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، إذ أطلع عون الشرع على الاتصالات الجارية لتثبيت الاستقرار.
وحذر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في اللقاء من "محاولات الفتنة التي تعمل إسرائيل على افتعالها عبر اعتداءاتها المتكررة".
وكانت الحدود السورية اللبنانية، قد شهدت توترات في مارس/ آذار الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل وإصابة عدد من عناصرها إثر كمين، قالت إن مسلحين تابعين لـ"حزب الله" اللبناني نفذوه، ثم اندلعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني دامت لعدة أيام قبل أن تعلن وزارتا دفاعي البلدين عن التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات.
أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها حديثًا، وهم يشاركون في عملية اعتقال ما يقولون إنها فلول حكومة الأسد في مدينة عدرا، في ضواحي دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
استنفار أمني على الحدود.. تقارير تحذر من انفجار الأوضاع بين سوريا ولبنان
18 أغسطس, 07:13 GMT
واتفق الجيشان السوري واللبناني، في 19 مارس/ الماضي، على انسحاب وحدات الجيشين من قرية حوش السيد علي الواقعة على الحدود بين البلدين، وضمان عودة المدنيين إليها.
وفي الشهر ذاته، استضافت السعودية اجتماعا بين وزيري الدفاع السوري واللبناني، وتم توقيع اتفاق، أكد خلاله الجانبان على أهمية ترسيم الحدود بين البلدين.
