https://sarabic.ae/20250328/وزيرا-الدفاع-السوري-واللبناني-يعقدان-اتفاقًا-في-مدينة-جدة-بشأن-الحدود-برعاية-سعودية-1099020470.html
وزيرا الدفاع السوري واللبناني يعقدان اتفاقًا في مدينة جدة بشأن الحدود برعاية سعودية
وزيرا الدفاع السوري واللبناني يعقدان اتفاقًا في مدينة جدة بشأن الحدود برعاية سعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها استضافت في مدينة جدة، أمس الخميس، اجتماعًا بين وزيري الدفاع السوري واللبناني وتم توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان على أهمية... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T05:02+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "استضافت المملكة اجتماعًا في محافظة جدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، بين معالي وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ومعالي وزير الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية اللواء ميشال منسى، والوفدين الأمنيين المرافقين لهما، وذلك يوم الخميس".وتابعت: "تؤكد المملكة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الشقيقين، وبما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".واتفق الجيشان السوري واللبناني، في 19 مارس/ آذار الجاري، على انسحاب وحدات الجيشين من قرية "حوش السيد علي" الواقعة على الحدود بين البلدين، وضمان عودة المدنيين إليها، بعد توقف اشتباكات بين الطرفين اندلعت إثر مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري، اتهمت دمشق حزب الله اللبناني باختطافهم وقتلهم.وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع اللبنانية، في 18 مارس، أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسى اتفق مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة، على وقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.ويذكر أن التوتر على الحدود اللبنانية السورية بدأ، ليل الأحد 16 مارس/ آذار، بعد مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري بعد اشتباكات مع أبناء العشائر في بلدة القصر.واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله اللبناني بخطف عناصرها الثلاثة قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم، الأمر الذي نفاه حزب الله بشكل قاطع.
https://sarabic.ae/20250328/ماكرون-وعون-يعقدان-اجتماعا-عن-بعد-مع-الشرع-لبحث-الأمن-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1099019573.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, جدة
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, جدة
وزيرا الدفاع السوري واللبناني يعقدان اتفاقًا في مدينة جدة بشأن الحدود برعاية سعودية
05:02 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 05:38 GMT 28.03.2025)
أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها استضافت في مدينة جدة، أمس الخميس، اجتماعًا بين وزيري الدفاع السوري واللبناني وتم توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان على أهمية ترسيم الحدود بين البلدين.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "استضافت المملكة اجتماعًا في محافظة جدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، بين معالي وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ومعالي وزير الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية اللواء ميشال منسى، والوفدين الأمنيين المرافقين لهما
، وذلك يوم الخميس".
وأضافت: "جرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان وبما يعزز الأمن والاستقرار بينهما، وتم توقيع، اتفاق أكد خلاله الجانبان على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة".
وتابعت: "تؤكد المملكة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الشقيقين، وبما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".
واتفق الجيشان السوري واللبناني، في 19 مارس/ آذار الجاري، على انسحاب وحدات الجيشين من قرية "حوش السيد علي" الواقعة على الحدود بين البلدين، وضمان عودة المدنيين إليها، بعد توقف اشتباكات بين الطرفين اندلعت إثر مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري، اتهمت دمشق حزب الله اللبناني باختطافهم وقتلهم.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع اللبنانية، في 18 مارس، أن وزير الدفاع الوطني ميشال منسى اتفق مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة، على وقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ويذكر أن التوتر على الحدود اللبنانية السورية بدأ، ليل الأحد 16 مارس/ آذار، بعد مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري بعد اشتباكات مع أبناء العشائر في بلدة القصر.
واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله اللبناني بخطف عناصرها الثلاثة قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم، الأمر الذي نفاه حزب الله بشكل قاطع.