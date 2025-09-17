ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/في-ذكرى-انفجارات-البيجر-ماذا-حدث-في-لبنان-وكيف-اخترقت-إسرائيل-حزب-الله-1104909931.html
ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟
ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟
سبوتنيك عربي
قبل عام في 17 سبتمبر/ أيلول، شهد لبنان واحدا من أعقد وأغرب العمليات الأمنية في تاريخه الحديث، عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي كان يستخدمها... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T05:30+0000
2025-09-17T05:30+0000
أخبار حزب الله
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104909305_0:16:1641:939_1920x0_80_0_0_3b836f5899e2fb431597043ef3955a50.jpg
وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.ما هو "البيجر"؟"البيجر" هو جهاز اتصال قديم ظهر في ستينيات القرن الماضي، يعتمد على إشارات راديوية قصيرة لإخطار المستخدمين، وكان شائعا قبل الهواتف المحمولة بين الأطباء وخدمات الطوارئ، كما تم استخدامه عسكريا وأمنيا.ورغم تقادم التقنية، إلا أن بعض التنظيمات ما زالت تعتمد عليه، لكونه غير متصل بالإنترنت، وأقل عرضة للاختراق.لماذا يستخدمه "حزب الله" اللبناني؟يلجأ الحزب إلى "البيجر" باعتباره وسيلة "آمنة نسبيا" أمام محاولات التنصت الرقمي، بعيدا عن تعقب الهواتف الذكية التي يسهل اختراقها، ولهذا ظل الجهاز حاضرا ضمن وسائل الاتصال الداخلية للحزب.كيف حدثت الانفجارات؟الفرضيات حول الآلية متعددة، إحداها تشير إلى شرائح مزروعة في الأجهزة الجديدة جرى تفعيلها بموجات أطلقتها طائرات مسيرة إسرائيلية، ما أدى إلى تفجير البطاريات.فيما تحدثت روايات أخرى عن برمجيات خبيثة تسببت في رفع حرارة البطاريات حتى الانفجار، ومن اللافت أن معظم الأجهزة المستهدفة كانت ضمن شحنة حديثة استوردها الحزب.الهدف المعلن والتصعيد اللاحقالهدف المعلن للعملية كان شلّ القدرات القتالية الرئيسية لفصائل المقاومة، وهو ما تحقق جزئيا، أما التصعيد اللاحق، فجاء عبر اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.شركات تنفي تورطهاأكد المكتب المجري لحماية الدستور أن التحقيقات أثبتت عدم تورط أي شركة محلية في تصنيع أو تعديل أجهزة النداء الآلي (البيجر) التي انفجرت في لبنان.يأتي ذلك بعدما أوضحت شركة "غولد أبوللو" التايوانية المنتجة لتلك الأجهزة، أن الدفعة التي انفجرت صنعت بموجب ترخيص من شركة "بي.إيه.سي كونسلتينغ" في بودابست.أماكن الاستهدافأكبر عدد من الإصابات كان في الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية، لكن الحادث لم يقتصر على لبنان؛ ففي دمشق أصيب 4 أشخاص بانفجار داخل سيارتهم، يرجح أنهم كانوا يحملون أجهزة مشابهة.حصيلة الضحاياأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة آلاف آخرين معظمهم من عناصر الحزب، في وقت فاقت فيه أعداد الجرحى قدرة المستشفيات في الجنوب على الاستيعاب.الموقف المحليمسؤولون لبنانيون ومصادر قريبة من "حزب الله" اللبناني أشاروا إلى احتمال وقوف إسرائيل وراء العملية، فيما أعلن "حزب الله" فتح تحقيق داخلي واسع لكشف ملابسات الانفجارات.الإشارات الإسرائيليةرغم التزام الحكومة الإسرائيلية الصمت، فقد وصف مسؤول أمني سابق العملية بأنها "اختراق استخباري غير مسبوق"، بينما نشر مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة عبر منصة "إكس"، ألمح فيها إلى مسؤولية إسرائيل قبل أن يسحبها سريعا.ونفى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أي تورط لإسرائيل في هجمات أجهزة "البيجر" التي وقعت في لبنان، وفي رد على سؤال من وسائل إعلام غربية حول ما إذا كانت تل أبيب تقف خلف هذه الحوادث، قال هرتسوغ إنه "ينفي جملة وتفصيلا أي صلة بهذه العملية".وأضاف أن هناك "العديد من أعداء "حزب الله" اللبناني في المنطقة"، متهما الحزب بأنه يخنق البلاد ويؤدي إلى تكرار الفوضى والدمار في لبنان.وجدد هرتسوغ تأكيده أن إسرائيل تتصرف للدفاع عن نفسها فقط، موضحا: "علينا أن نتحرك كما تفعل أي دولة ذات سيادة كبرى لحماية شعبها".لكن ذكرت صحيفة "YNET" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقرّ ضمنيا بمسؤولية إسرائيل عن تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان، التي وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي.وخلال جلسة حكومية عقب إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اتهم نتنياهو جهات أمنية وسياسية بمعارضة عملية تفجيرات "البيجر" واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مؤكدا أنه مضى في القرار حتى النهاية.المواقف الدوليةأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تداعيات الحادث، محذرا من مخاطر التصعيد في لبنان.وبعد مرور عام، لا تزال انفجارات "البيجر" حدثا استثنائيا في ميزان الصراع الاستخباري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ورسالة بأن الحرب لم تعد تقتصر على الميدان، بل امتدت إلى قلب أدوات الاتصال والتكنولوجيا.
https://sarabic.ae/20250617/السفير-الإسرائيلي-في-واشنطن-هناك-مفاجآت-هذا-الأسبوع-ضد-إيران-ستفوق-عملية-البيجر-ضد-حزب-الله-1101738372.html
https://sarabic.ae/20241115/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-يكشف-عن-موقف-إنساني-من-حسن-نصر-الله-أثناء-تفجيرات-البيجر-1094850773.html
https://sarabic.ae/20240922/السفير-الإيراني-لدى-لبنان-إصابتي-في-تفجيرات-البيجر-شرف-لي-1092989889.html
https://sarabic.ae/20250206/إسرائيل-تمنح-ترامب-هدية-تذكارية-بشأن-عملية-تفجيرات-البيجر-ضد-حزب-الله-1097544952.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104909305_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_22564012cc71005eaf9d3ee58ca9c8f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, الأخبار
أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, الأخبار

ذكرى انفجارات "البيجر"... ماذا حدث في لبنان وكيف اخترقت إسرائيل "حزب الله"؟

05:30 GMT 17.09.2025
© AP Photo / Bilal Husseinيحمل المشيعون نعش، محمد مهدي، نجل عضو البرلمان عن "حزب الله" اللبناني، علي عمار، الذي قُتل يوم بعد انفجار جهاز "البيجر" الخاص به، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 18 سبتمبر/ أيلول 2024
يحمل المشيعون نعش، محمد مهدي، نجل عضو البرلمان عن حزب الله اللبناني، علي عمار، الذي قُتل يوم بعد انفجار جهاز البيجر الخاص به، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، 18 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
قبل عام في 17 سبتمبر/ أيلول، شهد لبنان واحدا من أعقد وأغرب العمليات الأمنية في تاريخه الحديث، عندما انفجرت أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي كان يستخدمها "حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأسفرت التفجيرات عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، من بينهم السفير الإيراني في بيروت، في حادثة أجمعت مصادر عديدة على أن إسرائيل تقف وراءها.
ما هو "البيجر"؟
"البيجر" هو جهاز اتصال قديم ظهر في ستينيات القرن الماضي، يعتمد على إشارات راديوية قصيرة لإخطار المستخدمين، وكان شائعا قبل الهواتف المحمولة بين الأطباء وخدمات الطوارئ، كما تم استخدامه عسكريا وأمنيا.
ورغم تقادم التقنية، إلا أن بعض التنظيمات ما زالت تعتمد عليه، لكونه غير متصل بالإنترنت، وأقل عرضة للاختراق.
لماذا يستخدمه "حزب الله" اللبناني؟
يلجأ الحزب إلى "البيجر" باعتباره وسيلة "آمنة نسبيا" أمام محاولات التنصت الرقمي، بعيدا عن تعقب الهواتف الذكية التي يسهل اختراقها، ولهذا ظل الجهاز حاضرا ضمن وسائل الاتصال الداخلية للحزب.
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
السفير الإسرائيلي في واشنطن: هناك مفاجآت هذا الأسبوع ضد إيران ستفوق عملية "البيجر" ضد "حزب الله"
17 يونيو, 08:35 GMT
كيف حدثت الانفجارات؟
الفرضيات حول الآلية متعددة، إحداها تشير إلى شرائح مزروعة في الأجهزة الجديدة جرى تفعيلها بموجات أطلقتها طائرات مسيرة إسرائيلية، ما أدى إلى تفجير البطاريات.
فيما تحدثت روايات أخرى عن برمجيات خبيثة تسببت في رفع حرارة البطاريات حتى الانفجار، ومن اللافت أن معظم الأجهزة المستهدفة كانت ضمن شحنة حديثة استوردها الحزب.
الهدف المعلن والتصعيد اللاحق
الهدف المعلن للعملية كان شلّ القدرات القتالية الرئيسية لفصائل المقاومة، وهو ما تحقق جزئيا، أما التصعيد اللاحق، فجاء عبر اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
شركات تنفي تورطها
أكد المكتب المجري لحماية الدستور أن التحقيقات أثبتت عدم تورط أي شركة محلية في تصنيع أو تعديل أجهزة النداء الآلي (البيجر) التي انفجرت في لبنان.
يأتي ذلك بعدما أوضحت شركة "غولد أبوللو" التايوانية المنتجة لتلك الأجهزة، أن الدفعة التي انفجرت صنعت بموجب ترخيص من شركة "بي.إيه.سي كونسلتينغ" في بودابست.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
السفير الإيراني لدى لبنان يكشف عن موقف إنساني من حسن نصر الله أثناء تفجيرات "البيجر"
15 نوفمبر 2024, 20:34 GMT
أماكن الاستهداف
أكبر عدد من الإصابات كان في الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية، لكن الحادث لم يقتصر على لبنان؛ ففي دمشق أصيب 4 أشخاص بانفجار داخل سيارتهم، يرجح أنهم كانوا يحملون أجهزة مشابهة.
حصيلة الضحايا
أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة آلاف آخرين معظمهم من عناصر الحزب، في وقت فاقت فيه أعداد الجرحى قدرة المستشفيات في الجنوب على الاستيعاب.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
السفير الإيراني لدى لبنان: إصابتي في "تفجيرات البيجر" شرف لي
22 سبتمبر 2024, 13:44 GMT
الموقف المحلي
مسؤولون لبنانيون ومصادر قريبة من "حزب الله" اللبناني أشاروا إلى احتمال وقوف إسرائيل وراء العملية، فيما أعلن "حزب الله" فتح تحقيق داخلي واسع لكشف ملابسات الانفجارات.
الإشارات الإسرائيلية
رغم التزام الحكومة الإسرائيلية الصمت، فقد وصف مسؤول أمني سابق العملية بأنها "اختراق استخباري غير مسبوق"، بينما نشر مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة عبر منصة "إكس"، ألمح فيها إلى مسؤولية إسرائيل قبل أن يسحبها سريعا.
ونفى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أي تورط لإسرائيل في هجمات أجهزة "البيجر" التي وقعت في لبنان، وفي رد على سؤال من وسائل إعلام غربية حول ما إذا كانت تل أبيب تقف خلف هذه الحوادث، قال هرتسوغ إنه "ينفي جملة وتفصيلا أي صلة بهذه العملية".
وأضاف أن هناك "العديد من أعداء "حزب الله" اللبناني في المنطقة"، متهما الحزب بأنه يخنق البلاد ويؤدي إلى تكرار الفوضى والدمار في لبنان.
وجدد هرتسوغ تأكيده أن إسرائيل تتصرف للدفاع عن نفسها فقط، موضحا: "علينا أن نتحرك كما تفعل أي دولة ذات سيادة كبرى لحماية شعبها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
إسرائيل تمنح ترامب هدية تذكارية بشأن عملية "تفجيرات البيجر" ضد "حزب الله"
6 فبراير, 17:36 GMT
لكن ذكرت صحيفة "YNET" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقرّ ضمنيا بمسؤولية إسرائيل عن تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان، التي وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وخلال جلسة حكومية عقب إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اتهم نتنياهو جهات أمنية وسياسية بمعارضة عملية تفجيرات "البيجر" واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مؤكدا أنه مضى في القرار حتى النهاية.
المواقف الدولية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تداعيات الحادث، محذرا من مخاطر التصعيد في لبنان.
وبعد مرور عام، لا تزال انفجارات "البيجر" حدثا استثنائيا في ميزان الصراع الاستخباري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ورسالة بأن الحرب لم تعد تقتصر على الميدان، بل امتدت إلى قلب أدوات الاتصال والتكنولوجيا.
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان
مشاهدة
19 سبتمبر 2024, 13:14 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала