عربي
الكرملين: ممثلو القيادة الروسية والأمريكية يتواصلون عقب زيارة دميترييف إلى الولايات المتحدة
بث مباشر
الكرملين: ممثلو القيادة الروسية والأمريكية يتواصلون عقب زيارة دميترييف إلى الولايات المتحدة
الكرملين: ممثلو القيادة الروسية والأمريكية يتواصلون عقب زيارة دميترييف إلى الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن ممثلين عن القيادة الروسية، اجتمعوا مع ممثلين عن الإدارة الأمريكية، عقب زيارة المبعوث الرئاسي... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول مستوى هذه الاتصالات بين موسكو وواشنطن: "لا أستطيع الإفصاح عن ذلك. لقد أجرينا اتصالًا هاتفيا، وقررنا مواصلة الحوار. هذا كل ما يمكننا قوله".وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول تقييم موسكو للوثيقة التي أحضرها الممثل الخاص للرئاسة الروسية، كيريل ديميترييف، من الولايات المتحدة عقب محادثات ميامي: "ما زلنا نعتقد أن نشر هذه المعلومات في هذا التوقيت قد يؤثر سلبًا على عملية التفاوض".كما أفاد ديمتري بيسكوف، بأن الكرملين قام بتحليل المعلومات الواردة من الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، عقب زيارته للولايات المتحدة.وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد أن قدم ديميترييف تقريرا للرئيس عن نتائج زيارته لأمريكا وتواصله مع الأمريكيين، تم تحليل هذه المعلومات، وبتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم إجراء اتصال بين ممثلين عن الإدارتين الروسية والأمريكية".وأكد بيسكوف للصحفيين: "جرى اتصال بين ممثلين عن الإدارتين الروسية والأمريكية، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار".كما ذكر بيسكوف، أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، وعددا من المحاورين من البيت الأبيض شاركوا في الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة.وقال بيسكوف للصحفيين: " حسناً، أستطيع أن أقول أنه من إدارة (الرئاسة الروسية ) كان أوشاكوف "، مضيفاً أن عددا من المحاورين من البيت الأبيض شاركوا في الاتصالات بين موسكو وواشنطن.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن المناقشة في اجتماع بوتين مع ممثلي قطاع الأعمال حول تبادل الأراضي مع أوكرانيا والإدارة المشتركة لمحطة زابوروجيه النووية مع الأمريكيين: "بشكل عام ، تم التطرق إلى موضوع تلك المناقشات الجارية والتي تم نشرها مرارا في وسائل الإعلام في الغرب ومن قبل نظام كييف في سياق عملية التسوية السلمية. تم التطرق إلى هذه المواضيع ، تم الإشارة إليها، ونظرا لعدم تناولها على نطاق واسع، تم ذكرها".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأنه من الصعب تحديد من هي الجهة التي ينبغي عليها أن تموّل الانتخابات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو لم تسمع تصريحات من كييف حول هذا الموضوع.وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن التقارير حول خطاب زيلينسكي، لعيد الميلاد: "أودّ أن أسأل ما إذا كان (فلاديمير زيلينسكي) قادرا على اتخاذ قرار مناسب نحو تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".وأضاف: "لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقًا بمناسبة عيد الميلاد. إنه خطاب غير متحضر، ومرير، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر قليلًا".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "وفقًا للخطة (التسوية السلمية) نقوم بتحليل ما سلّمه دميترييف إلى بوتين. سنواصل تحليل هذه المواد، وبناءً على قرارات رئيس الدولة، سنواصل تواصلنا مع الأمريكيين".الكرملين: بعد خطاب زيلنسكي في عيد الميلاد ثارت الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن التسويةزيلينسكي: الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية لن يتم الإعلان عن بعضها
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن ممثلين عن القيادة الروسية، اجتمعوا مع ممثلين عن الإدارة الأمريكية، عقب زيارة المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، للولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول مستوى هذه الاتصالات بين موسكو وواشنطن: "لا أستطيع الإفصاح عن ذلك. لقد أجرينا اتصالًا هاتفيا، وقررنا مواصلة الحوار. هذا كل ما يمكننا قوله".
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول تقييم موسكو للوثيقة التي أحضرها الممثل الخاص للرئاسة الروسية، كيريل ديميترييف، من الولايات المتحدة عقب محادثات ميامي: "ما زلنا نعتقد أن نشر هذه المعلومات في هذا التوقيت قد يؤثر سلبًا على عملية التفاوض".
كما أفاد ديمتري بيسكوف، بأن الكرملين قام بتحليل المعلومات الواردة من الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، عقب زيارته للولايات المتحدة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد أن قدم ديميترييف تقريرا للرئيس عن نتائج زيارته لأمريكا وتواصله مع الأمريكيين، تم تحليل هذه المعلومات، وبتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تم إجراء اتصال بين ممثلين عن الإدارتين الروسية والأمريكية".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على مواصلة الحوار.
وأكد بيسكوف للصحفيين: "جرى اتصال بين ممثلين عن الإدارتين الروسية والأمريكية، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار".
كما ذكر بيسكوف، أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، وعددا من المحاورين من البيت الأبيض شاركوا في الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال بيسكوف للصحفيين: " حسناً، أستطيع أن أقول أنه من إدارة (الرئاسة الروسية ) كان أوشاكوف "، مضيفاً أن عددا من المحاورين من البيت الأبيض شاركوا في الاتصالات بين موسكو وواشنطن.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن المناقشة في اجتماع بوتين مع ممثلي قطاع الأعمال حول تبادل الأراضي مع أوكرانيا والإدارة المشتركة لمحطة زابوروجيه النووية مع الأمريكيين: "بشكل عام ، تم التطرق إلى موضوع تلك المناقشات الجارية والتي تم نشرها مرارا في وسائل الإعلام في الغرب ومن قبل نظام كييف في سياق عملية التسوية السلمية. تم التطرق إلى هذه المواضيع ، تم الإشارة إليها، ونظرا لعدم تناولها على نطاق واسع، تم ذكرها".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأنه من الصعب تحديد من هي الجهة التي ينبغي عليها أن تموّل الانتخابات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو لم تسمع تصريحات من كييف حول هذا الموضوع.
وتساءل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الخميس، عما إذا كان بإمكان فلاديمير زيلينسكي، اتخاذ قرارات مناسبة نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، متحدثا عن التقارير حول خطاب زيلينسكي، لعيد الميلاد: "أودّ أن أسأل ما إذا كان (فلاديمير زيلينسكي) قادرا على اتخاذ قرار مناسب نحو تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
وأضاف: "لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقًا بمناسبة عيد الميلاد. إنه خطاب غير متحضر، ومرير، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر قليلًا".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "وفقًا للخطة (التسوية السلمية) نقوم بتحليل ما سلّمه دميترييف إلى بوتين. سنواصل تحليل هذه المواد، وبناءً على قرارات رئيس الدولة، سنواصل تواصلنا مع الأمريكيين".
الكرملين: بعد خطاب زيلنسكي في عيد الميلاد ثارت الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن التسوية
زيلينسكي: الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية لن يتم الإعلان عن بعضها
