عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، تمكنت قوات "الشمال" من السيطرة على بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي، وتقدمت القوات في دفاعات العدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1230 فردا عسكريا ودبابة ومركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير عددا من المدافع الميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية و21 مستودعا للذخيرة والعتاد".وتابع: "في غضون أسبوع واحد فقط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1515 فردا عسكريا وثلاث دبابات و 21 مركبة قتالية مدرعة و 123 مركبة وعشرة مدافع ميدانية. تم تدمير 34 مستودعا للذخيرة".ركبة و15 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى 7 محطات حرب إلكترونية و 25 مستودعا للذخيرة والعتاد".وتابع: "في غضون أسبوع واحد فقط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1515فردا عسكريا و3 دبابات و21 مركبة قتالية مدرعة و123 مركبة و10 مدافع ميدانية، و34 مستودعا للذخيرة".وأشار البيان: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 21 قنبلة جوية موجهة، 8 صورايخ من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ستروم شادو" وصاروخ "نبتون"، بالإضافة إلى 1350طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، في الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر(كانون الأول)، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية بأسلحة دقيقة، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، على شركات الصناعة العسكرية في أوكرانيا ومرافق الغاز والطاقة التي وفرت عمل القوات المسحلة الأوكرانية، والبنية التحتية للنقل التي تستخدمها لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وقاعدة إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية، وورش التجميع وأماكن تخزين الطائرات دون طيار، فضلا عن مواقع مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".

وبحسب البيان، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، تمكنت قوات "الشمال" من السيطرة على بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي، وتقدمت القوات في دفاعات العدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1230 فردا عسكريا ودبابة ومركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير عددا من المدافع الميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية و21 مستودعا للذخيرة والعتاد".
القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل لقطار أوكراني محمل بالمدرعات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحييد قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
05:21 GMT
وتابع: "في غضون أسبوع واحد فقط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1515 فردا عسكريا وثلاث دبابات و 21 مركبة قتالية مدرعة و 123 مركبة وعشرة مدافع ميدانية. تم تدمير 34 مستودعا للذخيرة".ركبة و15 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى 7 محطات حرب إلكترونية و 25 مستودعا للذخيرة والعتاد".

وأكد البيان أنه "خلال الأسبوع الماضي، تمكنت قوات "الشرق" بالتقدم في دفاعات العدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1770 فردا عسكريا ودبابة و19 مركبة قتالية مدرعة و 72 مركبة و 12 مدفعا ميدانيا ومحطتين للحرب الإلكترونية و4 مستودعات للذخيرة والعتاد".

وتابع: "في غضون أسبوع واحد فقط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1515فردا عسكريا و3 دبابات و21 مركبة قتالية مدرعة و123 مركبة و10 مدافع ميدانية، و34 مستودعا للذخيرة".
وأشار البيان: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 21 قنبلة جوية موجهة، 8 صورايخ من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ستروم شادو" وصاروخ "نبتون"، بالإضافة إلى 1350طائرة دون طيار.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
23 ديسمبر, 09:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
