الجيش الروسي يحرر بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

الجيش الروسي يحرر بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه. 26.12.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب البيان، فإنه "خلال الأسبوع الماضي، تمكنت قوات "الشمال" من السيطرة على بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي، وتقدمت القوات في دفاعات العدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1230 فردا عسكريا ودبابة ومركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير عددا من المدافع الميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية و21 مستودعا للذخيرة والعتاد".وتابع: "في غضون أسبوع واحد فقط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1515 فردا عسكريا وثلاث دبابات و 21 مركبة قتالية مدرعة و 123 مركبة وعشرة مدافع ميدانية. تم تدمير 34 مستودعا للذخيرة".ركبة و15 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى 7 محطات حرب إلكترونية و 25 مستودعا للذخيرة والعتاد".وتابع: "في غضون أسبوع واحد فقط في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1515فردا عسكريا و3 دبابات و21 مركبة قتالية مدرعة و123 مركبة و10 مدافع ميدانية، و34 مستودعا للذخيرة".وأشار البيان: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 21 قنبلة جوية موجهة، 8 صورايخ من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ستروم شادو" وصاروخ "نبتون"، بالإضافة إلى 1350طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

