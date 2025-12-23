https://sarabic.ae/20251223/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-وتسيطر-على-أخرى-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1108481875.html
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وبسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T09:25+0000
2025-12-23T09:25+0000
2025-12-23T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083199148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30011158fee98467ef1e8f3b00cce27a.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة أندرييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضاف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، وقطعة مدفعية، على هذا المحور".وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات الشمال على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف".كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 200 جندي و12 سيارة، كما تم تدمير ستة مستودعات للذخيرة، في مناطق متفرقة في نطاق نفوذ قوات "الغرب".وفي منطقة نفوذ قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 470 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومحطة رادار مضادة للبطاريات.كما بلغت خسائر قوات نظام كييف، أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر".الضربات الجماعية لمرافق قوات كييف الاستراتيجيةوأردف البيان: "وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الكيانات المحددة".وأضاف البيان: "كما نفذت قوات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية هجمات استهدفت منشآت البنية التحتية للموانئ والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز التحكم في أنظمة الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة".كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، و56 طائرة دون طيار.خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصةالقوات الروسية تسقط 29 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251223/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1108478436.html
https://sarabic.ae/20251223/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-يعلن-إحباط-هجوم-مضاد-للقوات-الأوكرانية-على-محور-سومي-1108477969.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083199148_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b2fe0c9c4bf3b5e9b2bfe2f50707fc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
09:25 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 23.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وبسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة أندرييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضاف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، وقطعة مدفعية، على هذا المحور".
وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات الشمال على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 160 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وتسع مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات على هذا المحور.
كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 200 جندي و12 سيارة، كما تم تدمير ستة مستودعات للذخيرة، في مناطق متفرقة في نطاق نفوذ قوات "الغرب".
وتكبّد العدو خسائر بلغت 215 جندياً، وناقلة جند مدرعة، وأربع سيارات، كما دُمّرت محطة حرب إلكترونية، ومستودعان للذخيرة، وثلاثة مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات الجنوب.
وفي منطقة نفوذ قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 470 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومحطة رادار مضادة للبطاريات.
كما بلغت خسائر قوات نظام كييف، أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر".
الضربات الجماعية لمرافق قوات كييف الاستراتيجية
وأضاف البيان: رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية صباح اليوم ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية الباليستية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، مستهدفةً منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومحطات الطاقة التابعة له.
وأردف البيان: "وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الكيانات المحددة".
وأضاف البيان: "كما نفذت قوات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية هجمات استهدفت منشآت البنية التحتية للموانئ والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز التحكم في أنظمة الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة".
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، و56 طائرة دون طيار.