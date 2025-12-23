https://sarabic.ae/20251223/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-وتسيطر-على-أخرى-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1108481875.html

القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وبسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة...

وجاء في بيان الوزارة: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة أندرييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضاف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، وقطعة مدفعية، على هذا المحور".وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات الشمال على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف".كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 200 جندي و12 سيارة، كما تم تدمير ستة مستودعات للذخيرة، في مناطق متفرقة في نطاق نفوذ قوات "الغرب".وفي منطقة نفوذ قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 470 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومحطة رادار مضادة للبطاريات.كما بلغت خسائر قوات نظام كييف، أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر".الضربات الجماعية لمرافق قوات كييف الاستراتيجيةوأردف البيان: "وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الكيانات المحددة".وأضاف البيان: "كما نفذت قوات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية هجمات استهدفت منشآت البنية التحتية للموانئ والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز التحكم في أنظمة الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة".كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، و56 طائرة دون طيار.خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصةالقوات الروسية تسقط 29 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا- وزارة الدفاع

