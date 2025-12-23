عربي
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة في دنيبروبتروفسك وتسيطر على أخرى في خاركوف- وزارة الدفاع

09:25 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 23.12.2025)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وبسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة أندرييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضاف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، وقطعة مدفعية، على هذا المحور".
وأردف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات الشمال على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركوف".
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
04:53 GMT

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 160 جندياً، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وتسع مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات على هذا المحور.

كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 200 جندي و12 سيارة، كما تم تدمير ستة مستودعات للذخيرة، في مناطق متفرقة في نطاق نفوذ قوات "الغرب".
وتكبّد العدو خسائر بلغت 215 جندياً، وناقلة جند مدرعة، وأربع سيارات، كما دُمّرت محطة حرب إلكترونية، ومستودعان للذخيرة، وثلاثة مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات الجنوب.
وفي منطقة نفوذ قوات "المركز"، بلغت خسائر العدو أكثر من 470 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثماني سيارات، ومحطة رادار مضادة للبطاريات.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يعلن إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على محور سومي
04:21 GMT
كما بلغت خسائر قوات نظام كييف، أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر".

الضربات الجماعية لمرافق قوات كييف الاستراتيجية

وأضاف البيان: رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية صباح اليوم ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية الباليستية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، مستهدفةً منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومحطات الطاقة التابعة له.
وأردف البيان: "وقد تحققت أهداف الضربة، حيث أصابت جميع الكيانات المحددة".
وأضاف البيان: "كما نفذت قوات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية هجمات استهدفت منشآت البنية التحتية للموانئ والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز التحكم في أنظمة الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة".
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، و56 طائرة دون طيار.
خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تسقط 29 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا- وزارة الدفاع
