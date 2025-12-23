https://sarabic.ae/20251223/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-يعلن-إحباط-هجوم-مضاد-للقوات-الأوكرانية-على-محور-سومي-1108477969.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يعلن إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على محور سومي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بإحباط محاولة وحدات هجومية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 119 من القوات المسلحة الأوكرانية، لشن هجوم مضاد في منطقة... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T04:21+0000
2025-12-23T04:21+0000
2025-12-23T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a8dbc501a212b822c3c1fc907d1b8a3.jpg
وقال المصدر للوكالة: "شنّ العدو هجومًا مضادًا واحدًا في منطقة كراسنوبولسكي، باستخدام مركبات مدرعة، لكنه باء بالفشل وتراجع إلى مواقعه الأصلية متكبدًا خسائر".ووفقًا للمصدر نفسه، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعتين هجوميتين من لواء الدفاع الإقليمي المستقل 119 في مركبات قتالية مدرعة لتنفيذ الهجوم المضاد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251222/مقاتلة-سو-57-الروسية-تنفذ-بنجاح-أول-رحلة-لها-بمحرك-من-الجيل-الخامس-1108448195.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cfb4b3f19c611bc0e511ac3be4b8dd2.jpg
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
04:21 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 04:49 GMT 23.12.2025)
أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بإحباط محاولة وحدات هجومية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 119 من القوات المسلحة الأوكرانية، لشن هجوم مضاد في منطقة كراسنوبولسكي التابعة لمقاطعة سومي.
وقال المصدر للوكالة: "شنّ العدو هجومًا مضادًا واحدًا في منطقة كراسنوبولسكي، باستخدام مركبات مدرعة، لكنه باء بالفشل وتراجع إلى مواقعه الأصلية متكبدًا خسائر".
ووفقًا للمصدر نفسه، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعتين هجوميتين من لواء الدفاع الإقليمي المستقل 119 في مركبات قتالية مدرعة لتنفيذ الهجوم المضاد.
وأوضحت القوات الروسية أن "المجموعتين تم تعزيزهما بعناصر إشارة ومتخصصين في الدفاع الجوي من لواء الصواريخ المضادة للطائرات 96".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.