مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يعلن إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على محور سومي

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يعلن إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على محور سومي

أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بإحباط محاولة وحدات هجومية تابعة للواء الدفاع الإقليمي 119 من القوات المسلحة الأوكرانية، لشن هجوم مضاد في منطقة...

وقال المصدر للوكالة: "شنّ العدو هجومًا مضادًا واحدًا في منطقة كراسنوبولسكي، باستخدام مركبات مدرعة، لكنه باء بالفشل وتراجع إلى مواقعه الأصلية متكبدًا خسائر".ووفقًا للمصدر نفسه، نشرت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعتين هجوميتين من لواء الدفاع الإقليمي المستقل 119 في مركبات قتالية مدرعة لتنفيذ الهجوم المضاد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يروي قصة استسلامه لقناصة "ياكوت" التابعين للجيش الروسياستسلام جماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي

