مقاتلة "سو-57" الروسية تنفذ بنجاح أول رحلة لها بمحرك من الجيل الخامس
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن المقاتلة الروسية "سو-57"، أكملت رحلتها الأولى بنجاح باستخدام محرك "إزديلي 177" المتطور من الجيل الخامس. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "بدأ متخصصون من شركة الطائرات المتحدة وشركة المحركات المتحدة (التابعتين لمؤسسة روستيخ الحكومية) اختبارات الطيران لمحرك "إزديلي 177" كجزء من منظومة مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس".وأضافت: "وقاد الطيار الروسي المكرّم رومان كوندراتيف، الطائرة في الجو، وسارت الرحلة كما هو مقرر".وأكدت المؤسسة الحكومية الروسية أن "محرك "إزديلي 177ط الجديد، بقوة دفعه المتزايدة، سيعزز أداء المقاتلة في الجو، ويوفر مجالًا واسعًا لمزيد من التطوير".ويمكن استخدام الطائرة على مدار الساعة، بما في ذلك في الظروف الجوية السيئة وبيئات التشويش المعقدة.كما أن صعوبة رصدها الفائقة، بسبب مزايا التخفي الشبحية لديها، يسمح لها بتدمير الأهداف حتى عند مواجهتها بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة.
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "بدأ متخصصون من شركة الطائرات المتحدة وشركة المحركات المتحدة (التابعتين لمؤسسة روستيخ الحكومية) اختبارات الطيران لمحرك "إزديلي 177" كجزء من منظومة مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس".
وأضافت: "وقاد الطيار الروسي المكرّم رومان كوندراتيف، الطائرة في الجو، وسارت الرحلة كما هو مقرر".
وأكدت المؤسسة الحكومية الروسية أن "محرك "إزديلي 177ط الجديد، بقوة دفعه المتزايدة، سيعزز أداء المقاتلة في الجو، ويوفر مجالًا واسعًا لمزيد من التطوير".
وصُممت المقاتلة "سو-57" متعددة المهام لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام القتالية، فهي قادرة على الاشتباك مع الأهداف الجوية والبرية والبحرية.
ويمكن استخدام الطائرة على مدار الساعة، بما في ذلك في الظروف الجوية السيئة وبيئات التشويش المعقدة.
كما أن صعوبة رصدها الفائقة، بسبب مزايا التخفي الشبحية لديها، يسمح لها بتدمير الأهداف حتى عند مواجهتها بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة.