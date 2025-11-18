العين على "سو-57"... عدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
© Sputnik . basel shartouhدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
تحظى الأسلحة الروسية الموجودة في معرض دبي للطيران، باهتمام كبير من الزوار، ولا سيما صحفيي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، الذين يتهافتون على مختلف أصناف السلاح الروسي، خاصة "طائرة سو 57"، التي تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط.
وتعرف المقاتلة الروسية "سو-57" باسم "سو-57 ألياس فيلون"، وتنتمي إلى الجيل الخامس وتتميز بقدرات تخفي متقدمة، وسرعة تصل إلى ماخ 2، ومدى قتالي يتجاوز 1,500 كيلومتر.
كما أكدت موسكو حضورها القوي في سوق الطيران العسكري العالمي، من خلال وصول المروحية "كاموف كا-52 أليغاتور"، اليوم الثلاثاء، إلى معرض دبي للطيران، والتي تعد من أحدث المروحيات القتالية في العالم، وتتميز بتصميم ثنائي المقعد حيث يجلس الطياران جنبًا إلى جنب، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة المهام القتالية.
© Sputnik . basel shartouhدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
دسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
© Sputnik . basel shartouh
وانطلقت فعاليات معرض دبي للطيران، أمس الأثنين، حيث شهد اليوم الأول توقيع 13 صفقة رئيسية في مجالي الطيران المدني والدفاع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 38 مليار دولار، ما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للطيران وصناعة الدفاع.
© Sputnik . basel shartouhدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
دسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
© Sputnik . basel shartouh
وشملت العقود شراء طائرات ركاب حديثة وتوسيع برامج التدريب والدعم اللوجستي، إلى جانب اتفاقيات تعاون صناعي تعزز القدرات المحلية.
© Sputnik . basel shartouhدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
دسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
© Sputnik . basel shartouh
أما المشاركة الروسية فجاءت الأوسع في تاريخ المعرض، عبر جناح ضخم بمساحة ألف متر مربع، عرضت فيه موسكو أكثر من 850 منتجا دفاعيا شملت أنظمة دفاع جوي متطورة، طائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وحلولا في مجال الحرب الإلكترونية.
© Sputnik . basel shartouhدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
دسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
© Sputnik . basel shartouh
وقد حظيت المقاتلة "سو-57 " باهتمام خاص، إذ ظهرت لأول مرة ضمن المعرض، فيما عرضت شركة روسية متخصصة النسخة المطورة من الطائرة المسيّرة لانست المخصصة للاستطلاع والهجوم.
وعلى هامش الفعاليات، وقّعت روسيا والإمارات مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع، تشمل نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يعزز الشراكة الثنائية في هذا القطاع الحيوي.