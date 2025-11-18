عربي
بوتين: روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج كاسحات الجليد النووية الموثوقة
العين على "سو-57"... عدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
العين على "سو-57"... عدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
سبوتنيك عربي
تحظى الأسلحة الروسية الموجودة في معرض دبي للطيران، باهتمام كبير من الزوار، ولا سيما صحفيي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، الذين يتهافتون على مختلف أصناف...
وتعرف المقاتلة الروسية "سو-57" باسم "سو-57 ألياس فيلون"، وتنتمي إلى الجيل الخامس وتتميز بقدرات تخفي متقدمة، وسرعة تصل إلى ماخ 2، ومدى قتالي يتجاوز 1,500 كيلومتر.وانطلقت فعاليات معرض دبي للطيران، أمس الأثنين، حيث شهد اليوم الأول توقيع 13 صفقة رئيسية في مجالي الطيران المدني والدفاع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 38 مليار دولار، ما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للطيران وصناعة الدفاع.أما المشاركة الروسية فجاءت الأوسع في تاريخ المعرض، عبر جناح ضخم بمساحة ألف متر مربع، عرضت فيه موسكو أكثر من 850 منتجا دفاعيا شملت أنظمة دفاع جوي متطورة، طائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وحلولا في مجال الحرب الإلكترونية.وعلى هامش الفعاليات، وقّعت روسيا والإمارات مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع، تشمل نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يعزز الشراكة الثنائية في هذا القطاع الحيوي.
العين على "سو-57"... عدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران

10:54 GMT 18.11.2025
حصري
تحظى الأسلحة الروسية الموجودة في معرض دبي للطيران، باهتمام كبير من الزوار، ولا سيما صحفيي وسائل الإعلام العربية والأجنبية، الذين يتهافتون على مختلف أصناف السلاح الروسي، خاصة "طائرة سو 57"، التي تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط.
وتعرف المقاتلة الروسية "سو-57" باسم "سو-57 ألياس فيلون"، وتنتمي إلى الجيل الخامس وتتميز بقدرات تخفي متقدمة، وسرعة تصل إلى ماخ 2، ومدى قتالي يتجاوز 1,500 كيلومتر.
كما أكدت موسكو حضورها القوي في سوق الطيران العسكري العالمي، من خلال وصول المروحية "كاموف كا-52 أليغاتور"، اليوم الثلاثاء، إلى معرض دبي للطيران، والتي تعد من أحدث المروحيات القتالية في العالم، وتتميز بتصميم ثنائي المقعد حيث يجلس الطياران جنبًا إلى جنب، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة المهام القتالية.
وانطلقت فعاليات معرض دبي للطيران، أمس الأثنين، حيث شهد اليوم الأول توقيع 13 صفقة رئيسية في مجالي الطيران المدني والدفاع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 38 مليار دولار، ما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للطيران وصناعة الدفاع.
وشملت العقود شراء طائرات ركاب حديثة وتوسيع برامج التدريب والدعم اللوجستي، إلى جانب اتفاقيات تعاون صناعي تعزز القدرات المحلية.
أما المشاركة الروسية فجاءت الأوسع في تاريخ المعرض، عبر جناح ضخم بمساحة ألف متر مربع، عرضت فيه موسكو أكثر من 850 منتجا دفاعيا شملت أنظمة دفاع جوي متطورة، طائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وحلولا في مجال الحرب الإلكترونية.
وقد حظيت المقاتلة "سو-57 " باهتمام خاص، إذ ظهرت لأول مرة ضمن المعرض، فيما عرضت شركة روسية متخصصة النسخة المطورة من الطائرة المسيّرة لانست المخصصة للاستطلاع والهجوم.
وعلى هامش الفعاليات، وقّعت روسيا والإمارات مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع، تشمل نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يعزز الشراكة الثنائية في هذا القطاع الحيوي.
