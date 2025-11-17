روسيا تستعرض منظومتي "فيربا" و"ديجيت" للدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025
استعرضت روسيا، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، منظومتين مخصصتين للدفاع الجوي القصير المدى، هما "فيربا" المحمولة على الكتف، ومنصة الإطلاق المتعددة الاستخدامات "ديجيت"، اللتين تعكسان تطورا في القدرات التكتيكية لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة كالطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة.
وتعد منظومة "فيربا" من أحدث أنظمة الدفاع الجوي الفردي في الخدمة لدى القوات الروسية، وتتميز بقدرتها على اعتراض الطائرات والمروحيات والصواريخ والطائرات دون طيار في بيئات تشويش إلكتروني.
وتعمل "فيربا" بتوجيه سلبي بالأشعة تحت الحمراء، وتستخدم نمط توجيه تناسبي، مع زمن استجابة يبلغ 8 ثوان. وتغطي مدى اشتباك يتراوح بين 0.5 إلى 6 كيلومترات، وارتفاعا من 10 أمتار إلى 3.5 كيلومتر، وتستطيع التعامل مع أهداف تصل سرعتها إلى 400 متر/ثانية، بوزن قتالي إجمالي يبلغ 17.25 كغ.
أما منصة "ديجيت"، فهي وحدة إطلاق دعم تُركّب على مركبة أو تستخدم بشكل ثابت، وتتيح إطلاق صواريخ الدفاع الجوي بشكل فردي أو جماعي. تحتوي الوحدة الواحدة على صاروخين، بينما تضم البطارية المكونة من أربع وحدات 8 صواريخ، بمعدل إطلاق يصل إلى 8 صواريخ خلال 10 ثوان.
وتدعم المنصة نمطي التوجيه اليدوي والتلقائي، وتغطي مدى إطلاق من 500 متر إلى 10 كيلومترات، وارتفاعا من 10 أمتار إلى 3.5 كيلومتر، ما يجعلها مناسبة لنشر سريع وفعال في نقاط دفاعية متعددة.
هذا العرض الروسي يعكس تركيزا على تقديم حلول دفاعية مرنة وقابلة للنشر الميداني، تجمع بين سهولة التشغيل، سرعة الاستجابة، والقدرة على مواجهة التهديدات الجوية المنخفضة الارتفاع في بيئات قتال غير تقليدية.
وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام في مطار آل مكتوم الدولي – دبي وورلد سنترال، حيث يشهد الحدث مشاركة غير مسبوقة من أكثر من 1500 شركة عارضة و20 جناحا وطنيا، إضافة إلى عروض جوية لأكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات والطائرات دون طيار.
ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" انطلاقة المعرض الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث أفاد مراسلنا في الإمارات، أن المعرض يستقطب وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.
كما يوفّر المعرض مناطق ابتكار مثل منصة "فيستا" للابتكار، وجناح الفضاء، إلى جانب فعاليات شبكات الأعمال ومنصة "سكاي فيو" التي تتيح للجمهور متابعة العروض الجوية مباشرة.
ويؤكد المنظمون أن نسخة هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه عام 1989، مع توقع حضور أكثر من 148 ألف زائر دولي، ما يعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران والفضاء والدفاع.
وفي سياق المشاركة الدولية، تحضر روسيا بوفد واسع بقيادة شركة "روستيخ"، حيث تعرض أحدث منتجاتها بما في ذلك المقاتلة "سو‑57" النسخة التصديرية (Su‑57E) في أول ظهور لها في الشرق الأوسط، إلى جانب طائرة التدريب القتالي "ياك‑130" المطوّرة (Yak‑130M) والمروحية "أنسات‑إم" (Ansat‑M)، فضلا عن منظومات الدفاع الجوي "إس‑400" (تريومف) و"فايكينغ وتور‑E2/M2K"، في خطوة تؤكد حرص موسكو على تعزيز حضورها في أسواق الطيران والدفاع في المنطقة.