روسيا تستعرض منظومة "بانتسير-إس إم دي-إي" للدفاع الجوي ضمن معرض دبي للطيران

وصُممت هذه المنظومة لحماية المنشآت العسكرية والصناعية والإدارية الصغيرة، إضافة إلى المناطق الحيوية، من الهجمات الجوية المكثفة التي تشمل الطائرات المسيّرة، الصواريخ المجنحة، والذخائر الذكية. وتتميز بقدرتها على الاشتباك مع أهداف متعددة في وقت واحد باستخدام نوعين من الصواريخ: "تي كيه بي-105 بي" قصيرة المدى بمدى يصل إلى 7 كيلومترات وارتفاع حتى 5 كيلومترات، و"57 إي 6-إي" بمدى يصل إلى 20 كيلومترا وارتفاع حتى 15 كيلومترا.وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات معرض دبي للطيران 2025 ، المقام في مطار آل مكتوم الدولي – دبي وورلد سنترال، حيث يشهد الحدث مشاركة غير مسبوقة من أكثر من 1500 شركة عارضة و20 جناحا وطنيا، إضافة إلى عروض جوية لأكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات والطائرات دون طيار.ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" انطلاقة المعرض الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث أفاد مراسلنا في الإمارات، أن المعرض يستقطب وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.وفي سياق المشاركة الدولية، تحضر روسيا بوفد واسع بقيادة شركة "روستيخ"، حيث تعرض أحدث منتجاتها بما في ذلك المقاتلة "سو‑"57 النسخة التصديرية (Su‑57E) في أول ظهور لها في الشرق الأوسط، إلى جانب طائرة التدريب القتالي "ياك‑130" المطوّرة (Yak‑130M) والمروحية "أنسات‑إم" (Ansat‑M)، فضلا عن منظومات الدفاع الجوي "إس‑400" (تريومف) و"فايكينغ وتور‑E2/M2K"، في خطوة تؤكد حرص موسكو على تعزيز حضورها في أسواق الطيران والدفاع في المنطقة.

