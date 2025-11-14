https://sarabic.ae/20251114/روستيخ-تكشف-عن-أحدث-منظومات-الدفاع-الجوي-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1107102864.html

"روستيخ" تكشف عن أحدث منظومات الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025

تعتزم شركة "روستيخ" الحكومية الروسية عرض أحدث تطوراتها وأسلحتها الدفاعية الجوية المضادة للطائرات، ومجمعات أنظمة الدقة العالية، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وسيتم عرض نظام "بانتسير الجديد" (إس إم د- إي)، لأول مرة ، إذ سيتمكن زوار المعرض من التعرف على النظام الصاروخي المضاد للطائرات الجديد من "بانتسير"، والذي جذب الانتباه بالفعل في الخارج هذا العام.صُمم نظام "بانتسير" الجديد استجابةً للتهديدات الحالية للطائرات المسيرة، وهو مصمم لحماية المنشآت الصناعية والإدارية، وهو حل مدمج لمراقبة الطائرات المسيرة والطائرات الصغيرة. يزن هذا النظام 45 كجم، ويمكن نقله على مركبات متحركة، وهو قادر على اكتشاف الطائرات المسيرة متوسطة الحجم على مدى لا يقل عن 7.5 كم، ويمكن أن تصل الذخيرة الموجودة في سبطانات الإطلاق إلى ما يصل إلى 48 صاروخا صغيرا.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن زوار المعرض من رؤية نظام التحكم في المجال الجوي (AVMS)، الذي يكتشف ويتتبع الأهداف الطائرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. تسمح قدرات النظام له باكتشاف الأهداف حتى على ارتفاعات منخفضة والتحرك بسرعة منخفضة.كما سيُعرض نظام "فيربا" المحمول قصير المدى (نظام محمول لصواريخ الدفاع الجوي)، وهو مصمم لتدمير الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة، وأيضا قاذفة "دجيجيت"، إذ يُهاجم هذا النظام المُدعّم العدو بصواريخ " فيربا "أو" إيغلا"، إذ يُنشر النظام في 3 دقائق، ويعمل على وضعية الثبات أو من خلف مركبة.ويُعدّ معرض دبي للطيران أحد أبرز المعارض العالمية في قطاعي الطيران والفضاء والدفاع.وسيُعرض في هذا الحدث ابتكارات في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى عروض طيران ومؤتمرات. أما المعرض الروسي، الذي يُقام في جناح منفصل تحت رعاية شركة "روسوبورون إكسبورت"، فسيضم من بين منتجات أخرى، منتجات من مختلف الشركات الروسية المُصنّعة لأنظمة الطائرات المسيرة.الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورةبحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية

