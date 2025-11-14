عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
"روستيخ" تكشف عن أحدث منظومات الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025
"روستيخ" تكشف عن أحدث منظومات الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025
سبوتنيك عربي
تعتزم شركة "روستيخ" الحكومية الروسية عرض أحدث تطوراتها وأسلحتها الدفاعية الجوية المضادة للطائرات، ومجمعات أنظمة الدقة العالية، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي
وسيتم عرض نظام "بانتسير الجديد" (إس إم د- إي)، لأول مرة ، إذ سيتمكن زوار المعرض من التعرف على النظام الصاروخي المضاد للطائرات الجديد من "بانتسير"، والذي جذب الانتباه بالفعل في الخارج هذا العام.صُمم نظام "بانتسير" الجديد استجابةً للتهديدات الحالية للطائرات المسيرة، وهو مصمم لحماية المنشآت الصناعية والإدارية، وهو حل مدمج لمراقبة الطائرات المسيرة والطائرات الصغيرة. يزن هذا النظام 45 كجم، ويمكن نقله على مركبات متحركة، وهو قادر على اكتشاف الطائرات المسيرة متوسطة الحجم على مدى لا يقل عن 7.5 كم، ويمكن أن تصل الذخيرة الموجودة في سبطانات الإطلاق إلى ما يصل إلى 48 صاروخا صغيرا.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن زوار المعرض من رؤية نظام التحكم في المجال الجوي (AVMS)، الذي يكتشف ويتتبع الأهداف الطائرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. تسمح قدرات النظام له باكتشاف الأهداف حتى على ارتفاعات منخفضة والتحرك بسرعة منخفضة.كما سيُعرض نظام "فيربا" المحمول قصير المدى (نظام محمول لصواريخ الدفاع الجوي)، وهو مصمم لتدمير الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة، وأيضا قاذفة "دجيجيت"، إذ يُهاجم هذا النظام المُدعّم العدو بصواريخ " فيربا "أو" إيغلا"، إذ يُنشر النظام في 3 دقائق، ويعمل على وضعية الثبات أو من خلف مركبة.ويُعدّ معرض دبي للطيران أحد أبرز المعارض العالمية في قطاعي الطيران والفضاء والدفاع.وسيُعرض في هذا الحدث ابتكارات في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى عروض طيران ومؤتمرات. أما المعرض الروسي، الذي يُقام في جناح منفصل تحت رعاية شركة "روسوبورون إكسبورت"، فسيضم من بين منتجات أخرى، منتجات من مختلف الشركات الروسية المُصنّعة لأنظمة الطائرات المسيرة.الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورةبحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية
"روستيخ" تكشف عن أحدث منظومات الدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025

نظام الدفاع الجوي "بانتسير إس إم د- إي"
تعتزم شركة "روستيخ" الحكومية الروسية عرض أحدث تطوراتها وأسلحتها الدفاعية الجوية المضادة للطائرات، ومجمعات أنظمة الدقة العالية، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025، الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم عرض نظام "بانتسير الجديد" (إس إم د- إي)، لأول مرة ، إذ سيتمكن زوار المعرض من التعرف على النظام الصاروخي المضاد للطائرات الجديد من "بانتسير"، والذي جذب الانتباه بالفعل في الخارج هذا العام.
صُمم نظام "بانتسير" الجديد استجابةً للتهديدات الحالية للطائرات المسيرة، وهو مصمم لحماية المنشآت الصناعية والإدارية، وهو حل مدمج لمراقبة الطائرات المسيرة والطائرات الصغيرة. يزن هذا النظام 45 كجم، ويمكن نقله على مركبات متحركة، وهو قادر على اكتشاف الطائرات المسيرة متوسطة الحجم على مدى لا يقل عن 7.5 كم، ويمكن أن تصل الذخيرة الموجودة في سبطانات الإطلاق إلى ما يصل إلى 48 صاروخا صغيرا.

وقالت بيكخان أوزدوييف، المديرة الصناعية لمجموعة التسليح في شركة "روستيخ" الحكومية وعضو مكتب اتحاد المهندسين الميكانيكيين في روسيا: "أصبح خطر الهجمات الضخمة بالطائرات المسيرة معروف عالميًا، ويوفر نظام "بانتسير" المعياري الجديد حلاً مرنًا، إذ يمكن نشره على أسطح المباني أو في مواقع مُجهزة. وتُتيح لنا القدرة على زيادة حمولة الذخيرة إلى 48 صاروخًا صغيرًا لصد الهجمات الضخمة بالطائرات المسيرة بفعالية وحماية المنشآت بشكل موثوق".

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن زوار المعرض من رؤية نظام التحكم في المجال الجوي (AVMS)، الذي يكتشف ويتتبع الأهداف الطائرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. تسمح قدرات النظام له باكتشاف الأهداف حتى على ارتفاعات منخفضة والتحرك بسرعة منخفضة.
"روستيخ": لدى روسيا خيارات عديدة لتدمير طائرات العدو المسيرة
5 سبتمبر, 19:33 GMT
كما سيُعرض نظام "فيربا" المحمول قصير المدى (نظام محمول لصواريخ الدفاع الجوي)، وهو مصمم لتدمير الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة، وأيضا قاذفة "دجيجيت"، إذ يُهاجم هذا النظام المُدعّم العدو بصواريخ " فيربا "أو" إيغلا"، إذ يُنشر النظام في 3 دقائق، ويعمل على وضعية الثبات أو من خلف مركبة.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم عرض صاروخ "إكس" الموجّه جوًا، الذي يُحمل على متن الطائرات مسيرة والمروحيات، والذي تم تصميمه لتدمير الأهداف والمنشآت الأرضية المدرعة الخفيفة والصغيرة الحجم، بالإضافة إلى الأهداف السطحية منخفضة الحمولة أثناء الإطلاق من "أوريون" - طائرة مسيرة.

ويُعدّ معرض دبي للطيران أحد أبرز المعارض العالمية في قطاعي الطيران والفضاء والدفاع.
وسيُعرض في هذا الحدث ابتكارات في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى عروض طيران ومؤتمرات. أما المعرض الروسي، الذي يُقام في جناح منفصل تحت رعاية شركة "روسوبورون إكسبورت"، فسيضم من بين منتجات أخرى، منتجات من مختلف الشركات الروسية المُصنّعة لأنظمة الطائرات المسيرة.
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة
بحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية
