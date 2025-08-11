عربي
https://sarabic.ae/20250811/بحجم-كورفيت-وقوة-فرقاطة-معلومات-عن-سفينة-المشروع-22800-الروسية-1103593060.html
بحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية
بحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية
سبوتنيك عربي
تطوّر روسيا وحدات بحرية متنوعة كل منها مصمم لتنفيذ مهام محددة ومنها سفينة "المشروع 22800 إي"، التي تُصنف ضمن السفن الصاروخية صغيرة الحجم، القادرة على الاشتباك... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T08:38+0000
2025-08-11T08:38+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103592889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_514cef8bd75cddefc279729f860b322c.jpg
ويعرف هذا النوع من السفن الحربية بـ"كاراكوت - إي"، وهي مصممة للاشتباك مع سفن السطح المعادية والأهداف الجوية والبحرية، التي تقع داخل نطاق تغطيتها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.أبرز المواصفات الفنيةتسليح السفينة يضم تسليح السفينة "كاراكوت - إي" 3 أسلحة مهمة تشمل:ورغم تصنيف "كاراكوت - إي" ضمن فئة الكورفيت، وهي نوع من السفن الحربية الأصغر حجما من الفرقاطات، إلا أنها تمتلك قوة نيرانية هائلة تعادل ما تملكه فرقاطة.ويمكن الاعتماد على هذه السفينة الحربية في فرض الهيمنة البحرية للدولة بما تحمله من صواريخ دقيقة التوجيه يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية أو حتى قصف أهداف برية تقع في عمق أراضي العدو.ويكشف تسليح السفينة عن امتلاكها لأنظمة صاروخية ومدفعية متعددة توفر لها الحماية ضد جميع التهديدات الجوية في وقت الحرب، كما أنه يمكن الاعتماد عليها لتقوم بمهام تأمين المناطق الساحلية في وقت السلم.
https://sarabic.ae/20250119/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-هاسكا---10-1096950186.html
https://sarabic.ae/20230810/بـ-مسيرات-وقوارب-هجومية-قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-المشروع-22160-1079928326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103592889_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_f5ec5433361c251b4fb677192cca5258.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي

بحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية

08:38 GMT 11.08.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفينة "كاراكوت إيه" الروسية
سفينة كاراكوت إيه الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تطوّر روسيا وحدات بحرية متنوعة كل منها مصمم لتنفيذ مهام محددة ومنها سفينة "المشروع 22800 إي"، التي تُصنف ضمن السفن الصاروخية صغيرة الحجم، القادرة على الاشتباك مع العدو في جميع بيئات القتال.
ويعرف هذا النوع من السفن الحربية بـ"كاراكوت - إي"، وهي مصممة للاشتباك مع سفن السطح المعادية والأهداف الجوية والبحرية، التي تقع داخل نطاق تغطيتها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"
19 يناير, 21:43 GMT

أبرز المواصفات الفنية

وزن السفينة بكامل الحمولة من الطاقم والعتاد: 870 طنا.
الطول: 67 مترا.
العارضة (عرض السفينة في منتصفها عند سطح الماء): 11 مترا.
السرعة: 30 عقدة (نحو 56 كلم/ ساعة).
المدى: 2500 ميل (4023 كلم).
أقصى مدة متصلة للبقاء في البحر: 12 يوما.
تسليح السفينة
يضم تسليح السفينة "كاراكوت - إي" 3 أسلحة مهمة تشمل:
منظومة صواريخ "كلوب - إن" مزودة بـ8 صواريخ يصل مدى إطلاقها إلى 300 كلم.
منظومة الدفاع الجوي "بانتسير - إم إي" بـ32 صاروخا وألف طلقة مدفعية.
منظومة مدفعية من طراز "إيه كيه - 176 إم إيه - 01" بطلقات عيار 7.62 مم بمدى 15.7 كلم.
ورغم تصنيف "كاراكوت - إي" ضمن فئة الكورفيت، وهي نوع من السفن الحربية الأصغر حجما من الفرقاطات، إلا أنها تمتلك قوة نيرانية هائلة تعادل ما تملكه فرقاطة.
المشروع 22160... سفينة دورية روسية متعددة المهام - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
بـ "مسيرات" وقوارب هجومية… قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160"
10 أغسطس 2023, 06:35 GMT
ويمكن الاعتماد على هذه السفينة الحربية في فرض الهيمنة البحرية للدولة بما تحمله من صواريخ دقيقة التوجيه يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية أو حتى قصف أهداف برية تقع في عمق أراضي العدو.
ويكشف تسليح السفينة عن امتلاكها لأنظمة صاروخية ومدفعية متعددة توفر لها الحماية ضد جميع التهديدات الجوية في وقت الحرب، كما أنه يمكن الاعتماد عليها لتقوم بمهام تأمين المناطق الساحلية في وقت السلم.
