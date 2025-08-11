https://sarabic.ae/20250811/بحجم-كورفيت-وقوة-فرقاطة-معلومات-عن-سفينة-المشروع-22800-الروسية-1103593060.html
بحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية
تطوّر روسيا وحدات بحرية متنوعة كل منها مصمم لتنفيذ مهام محددة ومنها سفينة "المشروع 22800 إي"، التي تُصنف ضمن السفن الصاروخية صغيرة الحجم، القادرة على الاشتباك...
تطوّر روسيا وحدات بحرية متنوعة كل منها مصمم لتنفيذ مهام محددة ومنها سفينة "المشروع 22800 إي"، التي تُصنف ضمن السفن الصاروخية صغيرة الحجم، القادرة على الاشتباك مع العدو في جميع بيئات القتال.
ويعرف هذا النوع من السفن الحربية بـ"كاراكوت - إي"، وهي مصممة للاشتباك مع سفن السطح المعادية والأهداف الجوية والبحرية، التي تقع داخل نطاق تغطيتها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وزن السفينة بكامل الحمولة من الطاقم والعتاد: 870 طنا.
العارضة (عرض السفينة في منتصفها عند سطح الماء): 11 مترا.
السرعة: 30 عقدة (نحو 56 كلم/ ساعة).
المدى: 2500 ميل (4023 كلم).
أقصى مدة متصلة للبقاء في البحر: 12 يوما.
يضم تسليح السفينة "كاراكوت - إي" 3 أسلحة مهمة تشمل:
منظومة صواريخ "كلوب - إن" مزودة بـ8 صواريخ يصل مدى إطلاقها إلى 300 كلم.
منظومة الدفاع الجوي "بانتسير - إم إي" بـ32 صاروخا
وألف طلقة مدفعية.
منظومة مدفعية من طراز "إيه كيه - 176 إم إيه - 01" بطلقات عيار 7.62 مم بمدى 15.7 كلم.
ورغم تصنيف "كاراكوت - إي" ضمن فئة الكورفيت، وهي نوع من السفن الحربية الأصغر حجما من الفرقاطات، إلا أنها تمتلك قوة نيرانية هائلة تعادل ما تملكه فرقاطة.
ويمكن الاعتماد على هذه السفينة الحربية
في فرض الهيمنة البحرية للدولة بما تحمله من صواريخ دقيقة التوجيه يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية أو حتى قصف أهداف برية تقع في عمق أراضي العدو.
ويكشف تسليح السفينة عن امتلاكها لأنظمة صاروخية ومدفعية متعددة توفر لها الحماية ضد جميع التهديدات الجوية في وقت الحرب، كما أنه يمكن الاعتماد عليها لتقوم بمهام تأمين المناطق الساحلية في وقت السلم.