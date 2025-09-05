https://sarabic.ae/20250905/روستيخ-لدى-روسيا-خيارات-عديدة-لتدمير-طائرات-العدو-المسيرة-1104555870.html
أكد المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لديها العديد من الخيارات لتدمير طائرات العدو المسيرة.
وقال تشيميزوف للصحفيين: "تتوفر اليوم وسائل قتالية مختلفة، أولها الحرب الإلكترونية... إما نظام ليزر حارق، أو نظام بانتسير. بالنسبة للأهداف الكبيرة تُستخدم الصواريخ بالطبع. والآن، هناك أيضًا مدافع رشاشة مقترنة، هناك العديد من أنظمة المنصات التي تستخدم للتدمير الآن".

وأعلنت شركة "روستيخ" الروسية، يوم، 21 أغسطس/ آب الفائت، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تسلمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35" إس الجديدة المتعددة المهام .

وأضافت "روستيخ" في بيان لها، أنه "خضعت الطائرة من الجيل 4++ لدورة كاملة من اختبارات المصنع، واستلمها الكادر الفني، واختبرها طيارو وزارة الدفاع الروسية في أوضاع تشغيل مختلفة".
وقال تشيميزوف للصحفيين: "تتوفر اليوم وسائل قتالية مختلفة، أولها الحرب الإلكترونية... إما نظام ليزر حارق، أو نظام بانتسير. بالنسبة للأهداف الكبيرة تُستخدم الصواريخ بالطبع. والآن، هناك أيضًا مدافع رشاشة مقترنة، هناك العديد من أنظمة المنصات التي تستخدم للتدمير الآن".
وأعلنت شركة "روستيخ" الروسية، يوم، 21 أغسطس/ آب الفائت، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تسلمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35" إس الجديدة المتعددة المهام .
وأضافت "روستيخ" في بيان لها، أنه "خضعت الطائرة من الجيل 4++ لدورة كاملة من اختبارات المصنع، واستلمها الكادر الفني، واختبرها طيارو وزارة الدفاع الروسية في أوضاع تشغيل مختلفة".
ووفقا للشركة، فإنه "في إطار تنفيذ المهام المستهدفة التي حددها وزير الدفاع الروسي لتزويد القوات بالأسلحة والمعدات، تسلمت أطقم القوات الجوية الفضائية طائرة "سو-35 إس"، التي ستتوجه بعد ذلك إلى الحدود لأداء مهام الدفاع الجوي، بالإضافة إلى حماية حدود الدولة. تتيح لنا هذه الطائرة أداء جميع المهام الموكلة إلى طيراننا، من تغطية الطائرات والمنشآت الأرضية"، هذا ما صرح به طيار "سو-35 إس" في القوات الجوية الفضائية الروسية".
كما شكر طاقم طيران القوات الجوية الفضائية الشركة المصنعة على هذه الطائرة الموثوقة والحديثة والفعالة.