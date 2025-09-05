"روستيخ": لدى روسيا خيارات عديدة لتدمير طائرات العدو المسيرة

عربي
بوتين: روسيا من بين الدول الـ5 الأولى عالميا في تطوير وإنتاج محركات الطائرات والصواريخ
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/روستيخ-لدى-روسيا-خيارات-عديدة-لتدمير-طائرات-العدو-المسيرة-1104555870.html
"روستيخ": لدى روسيا خيارات عديدة لتدمير طائرات العدو المسيرة
"روستيخ": لدى روسيا خيارات عديدة لتدمير طائرات العدو المسيرة
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لديها العديد من الخيارات لتدمير طائرات العدو المسيرة. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T19:33+0000
2025-09-05T19:33+0000
روسيا
العالم
شركة روستيخ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/31/1035773184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78da1731d1268520472295d42dd14b2f.jpg
وقال تشيميزوف للصحفيين: "تتوفر اليوم وسائل قتالية مختلفة، أولها الحرب الإلكترونية... إما نظام ليزر حارق، أو نظام بانتسير. بالنسبة للأهداف الكبيرة تُستخدم الصواريخ بالطبع. والآن، هناك أيضًا مدافع رشاشة مقترنة، هناك العديد من أنظمة المنصات التي تستخدم للتدمير الآن".ووفقا للشركة، فإنه "في إطار تنفيذ المهام المستهدفة التي حددها وزير الدفاع الروسي لتزويد القوات بالأسلحة والمعدات، تسلمت أطقم القوات الجوية الفضائية طائرة "سو-35 إس"، التي ستتوجه بعد ذلك إلى الحدود لأداء مهام الدفاع الجوي، بالإضافة إلى حماية حدود الدولة. تتيح لنا هذه الطائرة أداء جميع المهام الموكلة إلى طيراننا، من تغطية الطائرات والمنشآت الأرضية"، هذا ما صرح به طيار "سو-35 إس" في القوات الجوية الفضائية الروسية".كما شكر طاقم طيران القوات الجوية الفضائية الشركة المصنعة على هذه الطائرة الموثوقة والحديثة والفعالة.
https://sarabic.ae/20250905/وزير-الخارجية-البولندي-على-أوكرانيا-أن-تبقى-داخل-حدودها-التي-تستطيع-الدفاع-عنها-1104554661.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/31/1035773184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7f165a27bb1c1ba28afac46afad77b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, شركة روستيخ
روسيا, العالم, شركة روستيخ

"روستيخ": لدى روسيا خيارات عديدة لتدمير طائرات العدو المسيرة

19:33 GMT 05.09.2025
© Sputnik . Natalya Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورشركة روستيخ
شركة روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . Natalya Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لديها العديد من الخيارات لتدمير طائرات العدو المسيرة.
وقال تشيميزوف للصحفيين: "تتوفر اليوم وسائل قتالية مختلفة، أولها الحرب الإلكترونية... إما نظام ليزر حارق، أو نظام بانتسير. بالنسبة للأهداف الكبيرة تُستخدم الصواريخ بالطبع. والآن، هناك أيضًا مدافع رشاشة مقترنة، هناك العديد من أنظمة المنصات التي تستخدم للتدمير الآن".

وأعلنت شركة "روستيخ" الروسية، يوم، 21 أغسطس/ آب الفائت، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تسلمت دفعة أخرى من مقاتلات "سو-35" إس الجديدة المتعددة المهام .

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
وزير الخارجية البولندي: على أوكرانيا أن تبقى داخل حدودها التي تستطيع الدفاع عنها
19:11 GMT
وأضافت "روستيخ" في بيان لها، أنه "خضعت الطائرة من الجيل 4++ لدورة كاملة من اختبارات المصنع، واستلمها الكادر الفني، واختبرها طيارو وزارة الدفاع الروسية في أوضاع تشغيل مختلفة".
ووفقا للشركة، فإنه "في إطار تنفيذ المهام المستهدفة التي حددها وزير الدفاع الروسي لتزويد القوات بالأسلحة والمعدات، تسلمت أطقم القوات الجوية الفضائية طائرة "سو-35 إس"، التي ستتوجه بعد ذلك إلى الحدود لأداء مهام الدفاع الجوي، بالإضافة إلى حماية حدود الدولة. تتيح لنا هذه الطائرة أداء جميع المهام الموكلة إلى طيراننا، من تغطية الطائرات والمنشآت الأرضية"، هذا ما صرح به طيار "سو-35 إس" في القوات الجوية الفضائية الروسية".
كما شكر طاقم طيران القوات الجوية الفضائية الشركة المصنعة على هذه الطائرة الموثوقة والحديثة والفعالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала