الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35 إس" المتطورة

أكدت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، تصنيع وتسليم طائرات "سو-35 إس" جديدة إلى وزارة الدفاع الروسية، وذلك في إطار طلبية دفاعية حكومية، وقد غادرت الطائرات... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الشركة في بيان: "تهدف هذه الطائرات إلى تحقيق التفوق الجوي في جميع الظروف الجوية وعلى مسافات بعيدة عن قواعدها الأساسية، وقد عزّزت الشركة من وتيرة تسليم الطائرات المقاتلة الحديثة لوزارة الدفاع".وأوضحت أنها "قادرة على تحقيق التفوق الجوي بشكل فعال وتدمير الأهداف الأرضية والسطحية ليلاً ونهاراً، في الظروف الجوية المواتية والسيئة".وبحسب الجيش، فإن طائرة "سو-35 إس" أثبتت أنها نظام موثوق قادر على تنفيذ أي مهمة تقريبا مخصصة للطيران العملياتي التكتيكي خلال العملية العسكرية الخاصة.تم تسليم الدفعة السابقة من طائرات "سو-35 إس" إلى وزارة الدفاع في 25 يونيو/حزيران. وأشارت شركة التصنيع في ذلك الوقت إلى أن الطائرة المقاتلة قادرة على استخدام "مجموعة واسعة من الأسلحة عبر مجموعة كاملة من الارتفاعات والسرعات" وأداء أكثر تقنيات الطيران تعقيدًا."سو-35 إس" مقاتلة فائقة المناورة من "الجيل الرابع++"، بُنيت باستخدام تقنيات مختارة من الجيل الخامس. وهي مجهزة بمجموعة إلكترونيات طيران جديدة ورادار مصفوفة مرحلية يتميز بمدى كشف أطول، وعدد متزايد من الأهداف التي يمكن تتبعها والاشتباك معها في آن واحد.وتم تجهيز الطائرة بمحركات جديدة ذات قوة دفع متزايدة، وتصل سرعتها إلى 2500 كيلومتر في الساعة، وهي قادرة على رفع ثمانية أطنان من الحمولة القتالية."فرسان روسيا" يبهرون جمهور "ليما 2025" بعروض جوية... فيديوالجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-35" المتطورة... فيديو

