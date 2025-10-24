https://sarabic.ae/20251024/قاذفة-تو-95-إم-إس-الاستراتيجية-الروسية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-اليابان-فيديو-1106353001.html
روسيا
رصد عسكري
وجاء في البيان: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز تو- 95 إم إس، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى رحلة مجدولة، في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان".ووفقًا للوزارة، استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة، ورافقت حاملة الصواريخ طائرات من طراز "سو- 30 إس إم"، وسو- 35 إس، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.وأشارت الوزارة إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تمتثل بشكل صارم للوائح المجال الجوي الدولي.
الأخبار
روسيا, رصد عسكري
11:38 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 12:27 GMT 24.10.2025)
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو- 95 إم إس" نفذت رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، ملتزمةً تماما بلوائح المجال الجوي الدولي.
وجاء في البيان: "نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز تو- 95 إم إس، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى رحلة مجدولة، في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان".
ووفقًا للوزارة، استغرقت الرحلة أكثر من 11 ساعة، ورافقت حاملة الصواريخ طائرات من طراز "سو- 30 إس إم"، وسو- 35 إس، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "في مراحل معينة من الرحلة، رافقت طائرات مقاتلة من دول أجنبية حاملات الصواريخ الاستراتيجية".
وأشارت الوزارة إلى أن جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تمتثل بشكل صارم للوائح المجال الجوي الدولي.