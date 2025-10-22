https://sarabic.ae/20251022/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-البلطيق-1106286371.html
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر البلطيق
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفات "تو-22إم3" الروسية البعيدة المدى نفذت رحلة مجدولة استمرت أكثر من 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/17/1048438970_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a67471b356ac2464f94cac0078ded71b.jpg
الأخبار
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفات "تو-22إم3" الروسية البعيدة المدى نفذت رحلة مجدولة استمرت أكثر من 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بتسيير رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".
وأضاف البيان: "وفرت طواقم مقاتلات "سو-35إس" و"سو-27" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية التغطية الجوية للقاذفات. واستغرقت الرحلة أكثر من 5 ساعات".
وتابع البيان :"في مراحل معينة من مسار القاذفات، رافقتها مقاتلات تابعة لدول أجنبية".
وأوضح البيان: "تنفذ طواقم الطيران البعيد المدى بانتظام رحلات فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، والمحيط الأطلسي الشمالي، والمحيط الهادئ، وبحر البلطيق، والبحر الأسود".
وختم البيان، مؤكدا أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تتم وفق التزام صارم للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي".