قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر البلطيق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251022/قاذفات-روسية-استراتيجية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-المياه-الدولية-لبحر-البلطيق-1106286371.html
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر البلطيق
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر البلطيق
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفات "تو-22إم3" الروسية البعيدة المدى نفذت رحلة مجدولة استمرت أكثر من 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T15:14+0000
2025-10-22T15:14+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/17/1048438970_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a67471b356ac2464f94cac0078ded71b.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بتسيير رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".وتابع البيان :"في مراحل معينة من مسار القاذفات، رافقتها مقاتلات تابعة لدول أجنبية".وختم البيان، مؤكدا أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تتم وفق التزام صارم للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي".قاذفات روسية من طراز "تو- 22 إم 3" تقصف أهدافا "معادية" خلال مناورات "الغرب-2025"قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو
https://sarabic.ae/20251022/بوتين-يشارك-في-تدريب-مخطط-للقوات-النووية-الاستراتيجية-الروسية--عاجل-1106276384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/17/1048438970_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e07c6b62e5706ecd4095fa146f420188.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا

قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر البلطيق

15:14 GMT 22.10.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationالقاذفة الروسية تو-22 إم 3
القاذفة الروسية تو-22 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قاذفات "تو-22إم3" الروسية البعيدة المدى نفذت رحلة مجدولة استمرت أكثر من 5 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قامت قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بتسيير رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".

وأضاف البيان: "وفرت طواقم مقاتلات "سو-35إس" و"سو-27" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية التغطية الجوية للقاذفات. واستغرقت الرحلة أكثر من 5 ساعات".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
بوتين يشرف على تدريب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية
11:19 GMT
وتابع البيان :"في مراحل معينة من مسار القاذفات، رافقتها مقاتلات تابعة لدول أجنبية".

وأوضح البيان: "تنفذ طواقم الطيران البعيد المدى بانتظام رحلات فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي، والمحيط الأطلسي الشمالي، والمحيط الهادئ، وبحر البلطيق، والبحر الأسود".

وختم البيان، مؤكدا أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تتم وفق التزام صارم للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي".
قاذفات روسية من طراز "تو- 22 إم 3" تقصف أهدافا "معادية" خلال مناورات "الغرب-2025"
قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала