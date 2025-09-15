قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو

https://sarabic.ae/20250915/قاذفات-تو-22-أم3-تنفذ-طلعة-فوق-بحر-بارنتس-ضمن-مناورات-زاباد-2025-فيديو-1104857413.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قاذفات الصواريخ الأسرع من الصوت من طراز "تو-22إم3"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، نفذت دورية استمرت أربع ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في إطار المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية "الغرب-2025".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت طواقم قاذفات الصواريخ الأسرع من الصوت من طراز "تو-22إم3"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى، مهام تدريبية قتالية فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في إطار المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025"، واستغرقت الرحلة نحو 4 ساعات".
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، إن جميع الدوريات تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي.
تجرى مناورات "الغرب-2025" على أراضي بيلاروسيا في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول. وتهدف إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية واستعدادها لصد أي عدوان محتمل.
وأكد المسؤولون الروس والبيلاروسيون مرارا وتكرارا أن مناورات "زاباد-2025" مخططة ولا تشكل أي تهديد لأحد.
بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مخطط لها، وليست موجهة ضد أحد، نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين"، وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، في وقت سابق، أن مناورات "الغرب–2025"، ستشمل تدريبات على تخطيط استخدام الأسلحة النووية وكذلك اختبار منظومة "أوريشنيك"، وفقا لوكالة "بيلتا".