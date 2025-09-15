عربي
القوات الروسية تحرر بلدة أولغوفسكوي في زابوروجيه- الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو
قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قاذفات الصواريخ الأسرع من الصوت من طراز "تو-22إم3"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى التابع للقوات الجوية... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت طواقم قاذفات الصواريخ الأسرع من الصوت من طراز "تو-22إم3"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى، مهام تدريبية قتالية فوق المياء المحايدة لبحر بارنتس، في إطار المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025"، واستغرقت الرحلة نحو 4 ساعات".وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، إن جميع الدوريات تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي.تجرى مناورات "الغرب-2025" على أراضي بيلاروسيا في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول. وتهدف إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية واستعدادها لصد أي عدوان محتمل.وأكد المسؤولون الروس والبيلاروسيون مرارا وتكرارا أن مناورات "زاباد-2025" مخططة ولا تشكل أي تهديد لأحد.بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مخطط لها، وليست موجهة ضد أحد، نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين"، وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، في وقت سابق، أن مناورات "الغرب–2025"، ستشمل تدريبات على تخطيط استخدام الأسلحة النووية وكذلك اختبار منظومة "أوريشنيك"، وفقا لوكالة "بيلتا".
قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو

09:04 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 09:13 GMT 15.09.2025)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورعرض قاذفات تو-22 إم3
عرض قاذفات تو-22 إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قاذفات الصواريخ الأسرع من الصوت من طراز "تو-22إم3"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، نفذت دورية استمرت أربع ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في إطار المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية "الغرب-2025".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت طواقم قاذفات الصواريخ الأسرع من الصوت من طراز "تو-22إم3"، التابعة لسلاح الطيران البعيد المدى، مهام تدريبية قتالية فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في إطار المناورات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025"، واستغرقت الرحلة نحو 4 ساعات".
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، إن جميع الدوريات تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي.
تجرى مناورات "الغرب-2025" على أراضي بيلاروسيا في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول. وتهدف إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية واستعدادها لصد أي عدوان محتمل.
وأكد المسؤولون الروس والبيلاروسيون مرارا وتكرارا أن مناورات "زاباد-2025" مخططة ولا تشكل أي تهديد لأحد.
المناورات الروسية البيلاروسية في بيلاروسيا الغرب-2525 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
الدفاع البيلاروسية: مناورات "الغرب-2025" تظهر مستوى عاليا من التفاعل بين الجيشين
أمس, 07:46 GMT
بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مخطط لها، وليست موجهة ضد أحد، نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين"، وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، في وقت سابق، أن مناورات "الغرب–2025"، ستشمل تدريبات على تخطيط استخدام الأسلحة النووية وكذلك اختبار منظومة "أوريشنيك"، وفقا لوكالة "بيلتا".
قاذفات روسية من طراز "تو- 22 إم 3" تقصف أهدافا "معادية" خلال مناورات "الغرب-2025"
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد
