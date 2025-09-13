https://sarabic.ae/20250913/قاذفات-روسية-من-طراز-تو--22-إم-3-تقصف-أهدافا-معادية-خلال-مناورات-الغرب-2025-1104804395.html
قاذفات روسية من طراز "تو- 22 إم 3" تقصف أهدافا "معادية" خلال مناورات "الغرب-2025"
قاذفات روسية من طراز "تو- 22 إم 3" تقصف أهدافا "معادية" خلال مناورات "الغرب-2025"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قاذفات "تو - 22 إم 3"، بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، نفذت غارة جوية على أهداف بالغة الأهمية... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T06:01+0000
2025-09-13T06:01+0000
2025-09-13T06:01+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061870057_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_326e59edd586ecf1d94547847ef90613.jpg
وأضاف البيان: "نفذت أطقم قاذفات تو- 22 إم 3، بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، غارة جوية بقصف عملي، مما أدى إلى تدمير أهداف في أحد ميادين التدريب خلال مناورات "الغرب-2025" التدريبية القتالية المشتركة".وأشار البيان إلى أن طياري الطيران بعيد المدى "نفذوا غارة جوية على عدو افتراضي، بهدف تعطيل نظام التحكم وتدمير أهداف حيوية".وقامت الطواقم المنفذة للمناورة، بتطبيق خبراتها القتالية أثناء التدريب.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، عن انطلاق مناورات "زاباد- 2025" (الغرب-2025) لعسكرية، بمشاركة بيلاروسيا، بهدف تحسين المهارات القيادية، ومستوى التعاون، وضمان الأمن.وأضافت: "في 12 سبتمبر/ أيلول، انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا "الغرب-2025"، وتعد هذه المناورات المرحلة الأخيرة من التدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين هذا العام.أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد
https://sarabic.ae/20250913/ضباط-مخابرات-أوكرانيون-في-قبضة-القوات-الروسية-على-محور-زابوروجيه-1104803595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061870057_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_6e93ac367fee80f03fc1dadf3a162bcc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
قاذفات روسية من طراز "تو- 22 إم 3" تقصف أهدافا "معادية" خلال مناورات "الغرب-2025"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قاذفات "تو - 22 إم 3"، بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، نفذت غارة جوية على أهداف بالغة الأهمية لعدو افتراضي خلال مناورات "زاباد-2025" (الغرب-2025).
وأضاف البيان: "نفذت أطقم قاذفات تو- 22 إم 3، بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، غارة جوية بقصف عملي، مما أدى إلى تدمير أهداف في أحد ميادين التدريب خلال مناورات "الغرب-2025" التدريبية القتالية المشتركة".
وأشار البيان إلى أن طياري الطيران بعيد المدى "نفذوا غارة جوية على عدو افتراضي، بهدف تعطيل نظام التحكم وتدمير أهداف حيوية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الغارة الجوية، تحركت الأطقم في أزواج، نفذت التدريبات القتالية من ارتفاعات تقارب ألف متر.
وقامت الطواقم المنفذة للمناورة، بتطبيق خبراتها القتالية أثناء التدريب.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، عن انطلاق مناورات "زاباد- 2025" (الغرب-2025) لعسكرية، بمشاركة بيلاروسيا، بهدف تحسين المهارات القيادية، ومستوى التعاون، وضمان الأمن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية "الغرب-2025".
وأضافت: "في 12 سبتمبر/ أيلول، انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا "الغرب-2025"، وتعد هذه المناورات
المرحلة الأخيرة من التدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين هذا العام.