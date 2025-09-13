https://sarabic.ae/20250913/ضباط-مخابرات-أوكرانيون-في-قبضة-القوات-الروسية-على-محور-زابوروجيه-1104803595.html
استسلم ضباط من مديرية الاستخبارات العامة الأوكرانية لمقاتلي القوات الروسية المجوقلة على محور زابوروجيه، وفقاً لقائد وحدة القوات الخاصة المستقلة، الملقب بـ"فايكينغ" لوكالة "سبوتنيك".
وقال القائد "فايكينغ": "شهدنا مؤخراً المزيد من حالات الاستسلام، وكان من بينهم حتى ضباط من وحدات الاستخبارات العامة الأوكرانية".
وأضاف أن استسلام ضباط الاستخبارات الأوكرانيين، جاء نتيجة عملية ناجحة لاستدراج عدد من مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية، إلى مواقع يسيطر عليها الجيش الروسي.
ولخص المقاتل قائلاً: "حاولوا استغلال تضاريس المنطقة وظروفها الجوية، ووسائلها التقنية المختلفة للتسلل، لكننا نسيطر عليهم أبعد بكثير مما يتصورون".
مقاطعة زابوروجيه هي منطقة روسية تقع في أسفل نهر دنيبر، وأصبحت جزءاً من روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/أيلول 2022.
حاليًا، يخضع أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على الباقي، بما في ذلك مركزها الإقليمي، مدينة زابوروجيه، ومنذ مارس/ آذار 2023، أصبحت مدينة ميليتوبول، مركزا إداريا مؤقتًا للمقاطعة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.