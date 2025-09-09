https://sarabic.ae/20250909/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-وتدخل-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-زابوروجيه--روغوف-1104640781.html
القوات الروسية تحقق تقدما وتدخل بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه- روغوف
القوات الروسية تحقق تقدما وتدخل بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه- روغوف
سبوتنيك عربي
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية دخلت قرية بريمورسكويي، التابعة لزابوروجيه،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T04:54+0000
2025-09-09T04:54+0000
2025-09-09T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "دخلت قواتنا إلى بريمورسكوي ووسعت منطقة السيطرة هناك".وأشار إلى أن الجيش يتقدم إلى الأمام، واتخذ مواقع جديدة، وضغط على القوات الأوكرانية تدريجيًا للانسحاب.تقع مدينة بريمورسكوي بالقرب من خزان كاخوفكا السابق على طول الطريق السريع المؤدي إلى مدينة زابوروجيه، والتي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، وأصبحت جزءاً من روسيا بعد استفتاء سبتمبر/ أيلول عام 2022. حاليًا، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، والباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي للمقاطعة مدينة زابوروجيه، تحت احتلال القوات المسلحة الأوكرانية. ومنذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ضربات روسية تدمر القوى البشرية الأوكرانية ومعدات عسكرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20250908/القوات-الروسية-تضرب-أقوى-محطة-للطاقة-الحرارية-في-مقاطعة-كييف-1104608686.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f7bb1be0bcfd87d3f9b3599fb17c1687.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحقق تقدما وتدخل بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه- روغوف
04:54 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 05:06 GMT 09.09.2025)
أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية دخلت قرية بريمورسكويي، التابعة لزابوروجيه، باتجاه ستيبنوغورسك على خط جبهة زابوروجيه، وتجري معارك لتحريرها.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "دخلت قواتنا إلى بريمورسكوي ووسعت منطقة السيطرة هناك".
وأكد أن المعارك مستمرة لتحرير القرية.
وأشار إلى أن الجيش يتقدم إلى الأمام، واتخذ مواقع جديدة، وضغط على القوات الأوكرانية تدريجيًا للانسحاب.
تقع مدينة بريمورسكوي بالقرب من خزان كاخوفكا السابق على طول الطريق السريع المؤدي إلى مدينة زابوروجيه، والتي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.
مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، وأصبحت جزءاً من روسيا بعد استفتاء سبتمبر/ أيلول عام 2022. حاليًا، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، والباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي للمقاطعة مدينة زابوروجيه، تحت احتلال القوات المسلحة الأوكرانية. ومنذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.