https://sarabic.ae/20250522/فرسان-روسيا-يبهرون-جمهور-ليما-2025-بعروض-جوية-فيديو--1100866621.html
"فرسان روسيا" يبهرون جمهور "ليما 2025" بعروض جوية... فيديو
"فرسان روسيا" يبهرون جمهور "ليما 2025" بعروض جوية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم فريق الاستعراض الجوي "فرسان روسيا" استعرضت قدرات مقاتلات "سو-35 إس" فائقة القدرة على المناورة، خلال معرض "ليما 2025" الدولي... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T15:49+0000
2025-05-22T15:49+0000
2025-05-22T15:49+0000
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ويظهر في الفيديو كيف قام الطيارون بمناورات بهلوانية جماعية مثل حلقة "نيستيروف"، والتدحرج البرميلي، والانعطاف، بالإضافة إلى المناورات البهلوانية المزدوجة والفردية والمواجهة.وأوضحت الدفاع الروسية أن أطقم فريق الاستعراض الجوي الروسي "فرسان روسيا" ظهرت على متن مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-35 إس" (ذات ناقل دفع متحكم) خلال المعرض الدولي للمعدات الفضائية والبحرية "ليما-2025".ويقام معرض "ليما 2025" الدولي للطيران والفضاء والمعدات العسكرية، في جزيرة لانكاوي الماليزية من 20 إلى 24 مايو/أيار 2025."السماء العالية".. الصين تكشف عن طائرة عملاقة مزودة بآلاف المسيرات.. فيديومطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو
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روسيا, نادي الفيديو
"فرسان روسيا" يبهرون جمهور "ليما 2025" بعروض جوية... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم فريق الاستعراض الجوي "فرسان روسيا" استعرضت قدرات مقاتلات "سو-35 إس" فائقة القدرة على المناورة، خلال معرض "ليما 2025" الدولي في ماليزيا.
ويظهر في الفيديو كيف قام الطيارون بمناورات بهلوانية جماعية مثل حلقة "نيستيروف"، والتدحرج البرميلي، والانعطاف، بالإضافة إلى المناورات البهلوانية المزدوجة والفردية والمواجهة.
وأوضحت الدفاع الروسية أن أطقم فريق الاستعراض الجوي الروسي "فرسان روسيا" ظهرت على متن مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-35 إس" (ذات ناقل دفع متحكم) خلال المعرض الدولي للمعدات الفضائية والبحرية "ليما-2025".
ويقام معرض "ليما 2025" الدولي للطيران والفضاء والمعدات العسكرية، في جزيرة لانكاوي الماليزية من 20 إلى 24 مايو/أيار 2025.