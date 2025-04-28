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بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
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الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
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29 د
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النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
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مرايا العلوم
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نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
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جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250428/مطارات-للمسيرات-الصينية-على-أعمدة-الكهرباء-فيديو----1099970326.html
مطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو
مطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو
سبوتنيك عربي
تحولت أعمدة إشارات المرور في مدينة هانغتشو الصينية، إلى "مطارات" صغيرة للطائرات دون طيار، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، في خطوة رائدة تعكس... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T12:24+0000
2025-04-28T12:33+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو منصات إقلاع وهبوط صغيرة للطائرات دون طيار مزودة بتقنيات متقدمة لتشغيل المسيرات بسلاسة، مثبتة على أعمدة إشارات المرور،وتتيح هذه التقنية تقديم خدمات فورية مثل نقل الإمدادات الطبية، ورصد الحوادث المرورية، أو حتى المساعدة في عمليات الإنقاذ، حيث يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الصين لتطوير البنية التحتية الذكية، مما يعزز مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية. بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديوثوان من الرعب... امرأة تحبط محاولة لاختطافها مع أطفالها... فيديو
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مطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو

12:24 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 12:33 GMT 28.04.2025)
© Photoمطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء
مطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Photo
تابعنا عبر
تحولت أعمدة إشارات المرور في مدينة هانغتشو الصينية، إلى "مطارات" صغيرة للطائرات دون طيار، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، في خطوة رائدة تعكس تقدم الصين التكنولوجي.
ويظهر في الفيديو منصات إقلاع وهبوط صغيرة للطائرات دون طيار مزودة بتقنيات متقدمة لتشغيل المسيرات بسلاسة، مثبتة على أعمدة إشارات المرور،
وتتيح هذه التقنية تقديم خدمات فورية مثل نقل الإمدادات الطبية، ورصد الحوادث المرورية، أو حتى المساعدة في عمليات الإنقاذ، حيث يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الصين لتطوير البنية التحتية الذكية، مما يعزز مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية.
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