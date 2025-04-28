https://sarabic.ae/20250428/مطارات-للمسيرات-الصينية-على-أعمدة-الكهرباء-فيديو----1099970326.html
مطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو
مطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو
سبوتنيك عربي
تحولت أعمدة إشارات المرور في مدينة هانغتشو الصينية، إلى "مطارات" صغيرة للطائرات دون طيار، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، في خطوة رائدة تعكس... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T12:24+0000
2025-04-28T12:24+0000
2025-04-28T12:33+0000
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ويظهر في الفيديو منصات إقلاع وهبوط صغيرة للطائرات دون طيار مزودة بتقنيات متقدمة لتشغيل المسيرات بسلاسة، مثبتة على أعمدة إشارات المرور،وتتيح هذه التقنية تقديم خدمات فورية مثل نقل الإمدادات الطبية، ورصد الحوادث المرورية، أو حتى المساعدة في عمليات الإنقاذ، حيث يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الصين لتطوير البنية التحتية الذكية، مما يعزز مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية. بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديوثوان من الرعب... امرأة تحبط محاولة لاختطافها مع أطفالها... فيديو
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نادي الفيديو
مطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو
12:24 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 12:33 GMT 28.04.2025)
تحولت أعمدة إشارات المرور في مدينة هانغتشو الصينية، إلى "مطارات" صغيرة للطائرات دون طيار، بهدف تعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، في خطوة رائدة تعكس تقدم الصين التكنولوجي.
ويظهر في الفيديو منصات إقلاع وهبوط صغيرة للطائرات دون طيار مزودة بتقنيات متقدمة لتشغيل المسيرات بسلاسة، مثبتة على أعمدة إشارات المرور،
وتتيح هذه التقنية تقديم خدمات فورية مثل نقل الإمدادات الطبية، ورصد الحوادث المرورية، أو حتى المساعدة في عمليات الإنقاذ، حيث يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الصين لتطوير البنية التحتية الذكية، مما يعزز مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية.