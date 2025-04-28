https://sarabic.ae/20250428/بعد-كارثة-جنوبي-إيران-طهران-تستيقظ-على-إعصار-مدمر-فيديو-1099956043.html
بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديو
بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار الذي ضرب العاصمة الإيرانية طهران. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T08:37+0000
2025-04-28T08:37+0000
2025-04-28T08:37+0000
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تتعرض العاصمة الإيرانية طهران لعاصفة مطرية عنيفة، إذ اجتاحت المدينة رياح قوية بلغت سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة.وأسفرت العاصفة حتى الآن عن وفاة شخص واحد وإصابة 39 آخرين، فيما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في سقوط العديد من الأشجار وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات.مشاهد تخطف الأنفاس للحظة إنقاذ رجل غرق قاربه في إعصار "ميلتون" بمروحية... فيديو "إيوين" تحطم الأرقام القياسية وتخلف دمارا كبيرا في بريطانيا وإيرلندا... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار الذي ضرب العاصمة الإيرانية طهران.
تتعرض العاصمة الإيرانية طهران لعاصفة مطرية عنيفة، إذ اجتاحت المدينة رياح قوية بلغت سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة.
وأسفرت العاصفة حتى الآن عن وفاة شخص واحد وإصابة 39 آخرين، فيما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في سقوط العديد من الأشجار وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات.