بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250428/بعد-كارثة-جنوبي-إيران-طهران-تستيقظ-على-إعصار-مدمر-فيديو-1099956043.html
بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديو
بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار الذي ضرب العاصمة الإيرانية طهران. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T08:37+0000
2025-04-28T08:37+0000
مجتمع
نادي الفيديو
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1c/1099956200_0:48:1241:746_1920x0_80_0_0_d1e2f578bf2881a05d3a0b608d319446.png
تتعرض العاصمة الإيرانية طهران لعاصفة مطرية عنيفة، إذ اجتاحت المدينة رياح قوية بلغت سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة.وأسفرت العاصفة حتى الآن عن وفاة شخص واحد وإصابة 39 آخرين، فيما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في سقوط العديد من الأشجار وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات.مشاهد تخطف الأنفاس للحظة إنقاذ رجل غرق قاربه في إعصار "ميلتون" بمروحية... فيديو "إيوين" تحطم الأرقام القياسية وتخلف دمارا كبيرا في بريطانيا وإيرلندا... فيديو
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1c/1099956200_21:0:1198:883_1920x0_80_0_0_fa7fe17b201f3920ffe328e0aeaf44fb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران

بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديو

08:37 GMT 28.04.2025
© Photo / Xصورة تظهر الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار الذي ضرب العاصمة الإيرانية طهران.
صورة تظهر الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار الذي ضرب العاصمة الإيرانية طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار الذي ضرب العاصمة الإيرانية طهران.
تتعرض العاصمة الإيرانية طهران لعاصفة مطرية عنيفة، إذ اجتاحت المدينة رياح قوية بلغت سرعتها 72 كيلومترًا في الساعة.
وأسفرت العاصفة حتى الآن عن وفاة شخص واحد وإصابة 39 آخرين، فيما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في سقوط العديد من الأشجار وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات.
مشاهد تخطف الأنفاس للحظة إنقاذ رجل غرق قاربه في إعصار "ميلتون" بمروحية... فيديو
"إيوين" تحطم الأرقام القياسية وتخلف دمارا كبيرا في بريطانيا وإيرلندا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала