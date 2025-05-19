https://sarabic.ae/20250519/السماء-العالية-الصين-تكشف-عن-طائرة-عملاقة-مزودة-بآلاف-المسيرات-فيديو-1100732909.html
"السماء العالية".. الصين تكشف عن طائرة عملاقة مزودة بآلاف المسيرات.. فيديو
"السماء العالية".. الصين تكشف عن طائرة عملاقة مزودة بآلاف المسيرات.. فيديو
سبوتنيك عربي
شارك خبراء صينيون لقطات من نموذج ثلاثي الأبعاد لرحلة أول مسيرة جوية حاملة للطائرات المسيرة، والتي تحمل اسم "السماء العالية". 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T11:06+0000
2025-05-19T11:06+0000
2025-05-19T11:24+0000
الصين
درون
طائرة مسيرة
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100735951_0:50:532:349_1920x0_80_0_0_11262b5619055c000ae874874c9d9bc2.png
وبحسب ما كتبت وسائل الإعلام الصينية، من المتوقع أن تتم رحلة طائرة "جيوتيان إس إس - يو أي في"، في يونيو/ حزيران المقبل، وهي أول "حاملة أم" جوية صينية للطائرات المسيرة.وتتمتع هذه الطائرة بالقدرة على التحليق لارتفاع يصل إلى 15 ألف متر، وحمل أكثر من 100 طائرة صغيرة مسيرة أو 1000 كيلوغرام من الأسلحة الصاروخية، ويصل مدى طيرانها إلى 7 آلاف كيلومتر.ويعتمد هذا المشروع الصيني الجديد على محرك نفاث، تم تصميمه بواسطة الشركة الصينية للطيران" أي في آي سي". "الطائرة الأم" مزودة بوحدة "خلايا متباينة"، والتي تسمح لها بإطلاق وتوجيه أسراب من الطائرات المسيرة (الدرون) خلال العمليات.وبحسب وسائل إعلام صينية، نقلا عن مصادر، يتيح هذا التصميم للصين ودول أخرى توسيع نطاق العمليات العسكرية من حيث الاستطلاع والحرب الإلكترونية وتعزيز القدرة الهجومية باستخدام "درونات" يمكن نشرها من الجو.
https://sarabic.ae/20250428/مطارات-للمسيرات-الصينية-على-أعمدة-الكهرباء-فيديو----1099970326.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100735951_25:0:504:359_1920x0_80_0_0_01990fa42c22c3c70f6507255db468d8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, درون, طائرة مسيرة, نادي الفيديو
الصين, درون, طائرة مسيرة, نادي الفيديو
"السماء العالية".. الصين تكشف عن طائرة عملاقة مزودة بآلاف المسيرات.. فيديو
11:06 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 11:24 GMT 19.05.2025)
شارك خبراء صينيون لقطات من نموذج ثلاثي الأبعاد لرحلة أول مسيرة جوية حاملة للطائرات المسيرة، والتي تحمل اسم "السماء العالية".
وبحسب ما كتبت وسائل الإعلام الصينية، من المتوقع أن تتم رحلة طائرة "جيوتيان إس إس - يو أي في"، في يونيو/ حزيران المقبل، وهي أول "حاملة أم" جوية صينية للطائرات المسيرة.
وتتمتع هذه الطائرة بالقدرة على التحليق لارتفاع يصل إلى 15 ألف متر، وحمل أكثر من 100 طائرة صغيرة مسيرة أو 1000 كيلوغرام من الأسلحة الصاروخية، ويصل مدى طيرانها إلى 7 آلاف كيلومتر.
ويعتمد هذا المشروع الصيني الجديد على محرك نفاث، تم تصميمه بواسطة الشركة الصينية للطيران" أي في آي سي". "الطائرة الأم" مزودة بوحدة "خلايا متباينة"، والتي تسمح لها بإطلاق وتوجيه أسراب من الطائرات المسيرة (الدرون) خلال العمليات.
وبحسب وسائل إعلام صينية، نقلا عن مصادر، يتيح هذا التصميم للصين ودول أخرى توسيع نطاق العمليات العسكرية من حيث الاستطلاع والحرب الإلكترونية وتعزيز القدرة الهجومية باستخدام "درونات" يمكن نشرها من الجو.