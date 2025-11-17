https://sarabic.ae/20251117/روسيا-تكشف-عن-محرك-في-كي-650-في-لدعم-الطائرات-الخفيفة-وتوطين-الصناعة-الجوية-في-معرض-دبي-للطيران-1107185637.html

روسيا تكشف عن محرك "في كي-650 في" لدعم الطائرات الخفيفة وتوطين الصناعة الجوية في معرض دبي للطيران

روسيا تكشف عن محرك "في كي-650 في" لدعم الطائرات الخفيفة وتوطين الصناعة الجوية في معرض دبي للطيران

كشفت شركة "UEC-كليموف" الروسية، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، عن محرك "في كي-650 في" الجديد، المصمم خصيصا لطائرات "هليكوبتر" الخفيفة مثل "أنسات"،...

ويتميز المحرك بقدرة إقلاعية تبلغ 650 حصانا، مع قدرة طارئة تصل إلى 750 حصانا، واستهلاك وقود نوعي يتراوح بين 0.28 و0.3 كغ/حصان ساعة في الإقلاع، و0.24 إلى 0.26 كغ/حصان ساعة في الطيران الاقتصادي. يبلغ وزنه الجاف 130 كغ، بأبعاد مدمجة (1 متر في الطول، 0.45 متر في العرض، 0.55 متر في الارتفاع)، ما يجعله مناسبا للطائرات متعددة المهام. ويُعد هذا التطوير خطوة استراتيجية نحو تعزيز استقلالية روسيا في تصنيع محركات الطائرات الخفيفة، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الدولية.ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" انطلاقة المعرض الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث أفاد مراسلنا في الإمارات، أن المعرض يستقطب وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.كما يوفّر المعرض مناطق ابتكار مثل منصة "فيستا" للابتكار، وجناح الفضاء، إلى جانب فعاليات شبكات الأعمال ومنصة "سكاي فيو" التي تتيح للجمهور متابعة العروض الجوية مباشرة.وفي سياق المشاركة الدولية، تحضر روسيا بوفد واسع بقيادة شركة "روستيخ"، حيث تعرض أحدث منتجاتها بما في ذلك المقاتلة "سو‑57" النسخة التصديرية (Su‑57E) في أول ظهور لها في الشرق الأوسط، إلى جانب طائرة التدريب القتالي "ياك‑130" المطوّرة (Yak‑130M) والمروحية "أنسات‑إم" (Ansat‑M)، فضلا عن منظومات الدفاع الجوي "إس‑400" (تريومف) و"فايكينغ وتور‑E2/M2K"، في خطوة تؤكد حرص موسكو على تعزيز حضورها في أسواق الطيران والدفاع في المنطقة.

