دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
تابعنا عبر
حصري
انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات معرض دبي للطيران 2025 ، المقام في مطار آل مكتوم الدولي – دبي وورلد سنترال، حيث يشهد الحدث مشاركة غير مسبوقة من أكثر من 1500 شركة عارضة و20 جناحا وطنيا، إضافة إلى عروض جوية لأكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات والطائرات دون طيار.
ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" انطلاقة المعرض الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث أفاد مراسلنا في الإمارات، أن المعرض يستقطب وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.
كما يوفّر المعرض مناطق ابتكار مثل منصة "فيستا" للابتكار، وجناح الفضاء، إلى جانب فعاليات شبكات الأعمال ومنصة "سكاي فيو" التي تتيح للجمهور متابعة العروض الجوية مباشرة.
© Sputnik . basel shartouhدبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
1/9
© Sputnik . basel shartouh
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
© Sputnik . basel shartouhدبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
2/9
© Sputnik . basel shartouh
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
© Sputnik . basel shartouhدبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
3/9
© Sputnik . basel shartouh
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
© Sputnik . basel shartouhدبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
4/9
© Sputnik . basel shartouh
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
© Sputnik . basel shartouhدبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
5/9
© Sputnik . basel shartouh
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
© Sputnik . basel shartouhدبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
6/9
© Sputnik . basel shartouh
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
© Sputnik . basel shartouhدبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
7/9
© Sputnik . basel shartouh
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
© Sputnik . basel shartouhدبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
8/9
© Sputnik . basel shartouh
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
© Sputnik . basel shartouhدبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
9/9
© Sputnik . basel shartouh
دبي تجمع العالم في أكبر معرض للطيران والفضاء 2025
ويؤكد المنظمون أن نسخة هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه عام 1989، مع توقع حضور أكثر من 148 ألف زائر دولي، ما يعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران والفضاء والدفاع.
وفي سياق المشاركة الدولية، تحضر روسيا بوفد واسع بقيادة شركة "روستيخ"، حيث تعرض أحدث منتجاتها بما في ذلك المقاتلة سو‑57 النسخة التصديرية (Su‑57E) في أول ظهور لها في الشرق الأوسط، إلى جانب طائرة التدريب القتالي ياك‑130 المطوّرة (Yak‑130M) والمروحية أنسات‑إم (Ansat‑M)، فضلا عن منظومات الدفاع الجوي إس‑400 "تريومف" وفايكينغ وتور‑E2/M2K، في خطوة تؤكد حرص موسكو على تعزيز حضورها في أسواق الطيران والدفاع في المنطقة.