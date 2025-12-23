https://sarabic.ae/20251223/القوات-الروسية-تسقط-29-طائرة-أوكرانية-مسيرة-ليلا--وزارة-الدفاع-1108478128.html

القوات الروسية تسقط 29 طائرة أوكرانية مسيرة ليلا- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة. 23.12.2025, سبوتنيك عربي

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 22 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 23 ديسمبر من هذا العام، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المتأهبة 29 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت أن الدفاعات الجوية دمرت "14 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و7 طائرات فوق إقليم ستافروبول، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وجمهورية كالميكيا، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعة كورسك وشبه جزيرة القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."ديزايت"... منصة إطلاق الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف

