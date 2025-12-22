https://sarabic.ae/20251222/ديزايت-منصة-إطلاق-الصواريخ-الروسية-المحمولة-على-الكتف-1108464975.html
"ديزايت"... منصة إطلاق الصواريخ الروسية المحمولة على الكتف
حققت صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف نجاحا كبيرا في ساحات القتال على مدى عقود، وطورت روسيا طرازاتها لتواكب أحدث التقنيات العسكرية المستخدمة في الحروب
وإضافة إلى تطوير الصواريخ وقواذفها، طورت روسيا منصات إطلاق تمكن جنديا واحدا من إطلاق أكثر من صاروخ من مكان واحد دون الحاجة إلى متابعته بعد الإطلاق.وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن منصة الإطلاق "ديزايت"، التي يمكن تزويدها بصاروخين من فئة الصواريخ المحمولة على الكتف وهي منصة يتم تثبيتها على الأرض ويستخدمها جندي واحد.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام هذه المنصة لتدريب الجنود الجدد على استخدام الأنواع المختلفة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.كما تجمع المنصة بين ميزتي التخفي والاستمرارية في استخدام القوة النيرانية المضادة للأهداف الجوية بأقل عدد من الجنود وتسهم في زيادة معدلات إطلاق الصواريخ، خاصة عندما تتعرض القوات لهجوم جوي كثيف من أهداف جوية قريبة.كما زودت روسيا هذه المنظومة بوسائل رؤية ليلية تسمح باستخدامها على مدار اليوم ليلا ونهارا، إضافة إلى تزويدها أيضا بنظام تمييز للأهداف المعادية والصديقة.وأوضح الموقع أن هذه المنصة يمكنها إطلاق طرازات مختلفة من صواريخ "إيغلا" المحمولة على الكتف سواء بصورة متزامنة على بصورة منفردة، وفقا لطبيعة الهدف الجوي.
حققت صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف نجاحا كبيرا في ساحات القتال على مدى عقود، وطورت روسيا طرازاتها لتواكب أحدث التقنيات العسكرية المستخدمة في الحروب الحديثة.
وإضافة إلى تطوير الصواريخ وقواذفها، طورت روسيا منصات إطلاق تمكن جنديا واحدا من إطلاق أكثر من صاروخ من مكان واحد دون الحاجة إلى متابعته بعد الإطلاق.
وأورد موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي معلومات عن منصة الإطلاق
"ديزايت"، التي يمكن تزويدها بصاروخين من فئة الصواريخ المحمولة على الكتف وهي منصة يتم تثبيتها على الأرض ويستخدمها جندي واحد.
زاوية الإطلاق الأفقية: 360 درجة
زاوية الإطلاق العمودية: (من - 15 إلى 60 درجة)
وزن منصة الإطلاق دون الصواريخ: 128 كغ
قطر الدائرة التي يتم نصب المنصة عليها: 218 سم
ولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام هذه المنصة لتدريب الجنود الجدد على استخدام الأنواع المختلفة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
كما تجمع المنصة بين ميزتي التخفي والاستمرارية في استخدام القوة النيرانية
المضادة للأهداف الجوية بأقل عدد من الجنود وتسهم في زيادة معدلات إطلاق الصواريخ، خاصة عندما تتعرض القوات لهجوم جوي كثيف من أهداف جوية قريبة.
16 نوفمبر 2019, 16:25 GMT
كما زودت روسيا هذه المنظومة بوسائل رؤية ليلية تسمح باستخدامها على مدار اليوم ليلا ونهارا، إضافة إلى تزويدها أيضا بنظام تمييز للأهداف المعادية والصديقة.
وأوضح الموقع أن هذه المنصة يمكنها إطلاق طرازات مختلفة من صواريخ
"إيغلا" المحمولة على الكتف سواء بصورة متزامنة على بصورة منفردة، وفقا لطبيعة الهدف الجوي.