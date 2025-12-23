خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251223/خبير-روسيا-تتفوق-عسكريا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1108480168.html
خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
صرح لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تمتلك حاليا تفوقا في منطقة العملية العسكرية... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T08:09+0000
2025-12-23T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097863475_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_6bef994647d1561473a86ed090810545.jpg
وقال جونسون، خلال مقابلة له على منصة "يوتيوب": "إن روسيا تمتلك حاليًا تفوقًا كبيرًا من حيث التسليح وعدد القوات".وأوضح: "القوات الروسية، اليوم، في موقع أقوى مما كانت عليه في أي وقت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، سواء من حيث عدد قواتهم، أو هيمنتهم على أنظمة عسكرية متعددة، وكذلك نتيجة التراجع الحاد في أعداد القوات المسلحة الأوكرانية وتضاؤل الدعم الغربي.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن "أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع".وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251223/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-يعلن-إحباط-هجوم-مضاد-للقوات-الأوكرانية-على-محور-سومي-1108477969.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097863475_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_a7ea6e829083783781b3e541f8d689da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

08:09 GMT 23.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أسلحة روسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تمتلك حاليا تفوقا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وقال جونسون، خلال مقابلة له على منصة "يوتيوب": "إن روسيا تمتلك حاليًا تفوقًا كبيرًا من حيث التسليح وعدد القوات".
وأوضح: "القوات الروسية، اليوم، في موقع أقوى مما كانت عليه في أي وقت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، سواء من حيث عدد قواتهم، أو هيمنتهم على أنظمة عسكرية متعددة، وكذلك نتيجة التراجع الحاد في أعداد القوات المسلحة الأوكرانية وتضاؤل الدعم الغربي.

وأشار الخبير إلى أنه لا يوجد عامل واحد يمنح أوكرانيا أي ميزة أو يمكّنها من امتلاك أوراق ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.

طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يعلن إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على محور سومي
04:21 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن "أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع".
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала