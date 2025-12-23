https://sarabic.ae/20251223/خبير-روسيا-تتفوق-عسكريا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1108480168.html
خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
صرح لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تمتلك حاليا تفوقا في منطقة العملية العسكرية... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T08:09+0000
2025-12-23T08:09+0000
2025-12-23T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097863475_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_6bef994647d1561473a86ed090810545.jpg
وقال جونسون، خلال مقابلة له على منصة "يوتيوب": "إن روسيا تمتلك حاليًا تفوقًا كبيرًا من حيث التسليح وعدد القوات".وأوضح: "القوات الروسية، اليوم، في موقع أقوى مما كانت عليه في أي وقت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، سواء من حيث عدد قواتهم، أو هيمنتهم على أنظمة عسكرية متعددة، وكذلك نتيجة التراجع الحاد في أعداد القوات المسلحة الأوكرانية وتضاؤل الدعم الغربي.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن "أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع".وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251223/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-يعلن-إحباط-هجوم-مضاد-للقوات-الأوكرانية-على-محور-سومي-1108477969.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097863475_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_a7ea6e829083783781b3e541f8d689da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
خبير: روسيا تتفوق عسكريا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
صرح لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا تمتلك حاليا تفوقا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وقال جونسون، خلال مقابلة له على منصة "يوتيوب": "إن روسيا تمتلك حاليًا تفوقًا كبيرًا من حيث التسليح وعدد القوات".
وأوضح: "القوات الروسية، اليوم، في موقع أقوى مما كانت عليه في أي وقت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، سواء من حيث عدد قواتهم، أو هيمنتهم على أنظمة عسكرية متعددة، وكذلك نتيجة التراجع الحاد في أعداد القوات المسلحة الأوكرانية وتضاؤل الدعم الغربي.
وأشار الخبير إلى أنه لا يوجد عامل واحد يمنح أوكرانيا أي ميزة أو يمكّنها من امتلاك أوراق ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن "أوكرانيا تخسر الأراضي وأنه يسعى لإنهاء الصراع".
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد: "إنهم (في أوكرانيا) يخسرون الأراضي... نحن نشارك في هذه (عملية السلام) لسبب واحد، نريد أن يتوقف القتل".