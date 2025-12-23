https://sarabic.ae/20251223/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1108478436.html
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فرق المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الشرق"، دمرت معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غوليايبولي، التابعة لمقاطعة زابوروجيه. 23.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأوضحت الوزارة أن مشغلي الطائرات المسيّرة، خلال عمليات الاستطلاع الجوي، رصدوا مجموعة معادية في المنطقة، وحددوا مواقع معاقلها.وجاء في البيان: "تم إرسال الإحداثيات فورًا إلى فرق المدفعية، وبعد تلقي تحديد الأهداف، قامت فرق المدفعية باستهدافها".وأردف البيان: "نتيجةً للرشقات المدفعية، تم تدمير معاقل المسلحين الأوكرانيين".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يعلن إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على محور سومي
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
