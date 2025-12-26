https://sarabic.ae/20251226/تحييد-قائد-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بمقاطعة-خاركوف--الأمن-الروسي-1108588623.html
تحييد قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
تحييد قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه تم تدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة أودي في مقاطعة خاركوف، مشيرًا إلى أنه تم تحييد... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T05:21+0000
2025-12-26T05:21+0000
2025-12-26T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081552670_0:0:1598:899_1920x0_80_0_0_54fd0f7cdc422e6859e657eadd49a8a6.png
وقال جهاز الأمن الروسي: "تم استهداف وتدمير معقل فصيلة تابعة للواء الآلي الـ22 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة أودي".وفي وقت سابق، أكد جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن عناصر اللواء 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بأكملهم تقريبًا، قد فرّوا من الخدمة.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدد الفارين من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، يبلغ مئات الآلاف. وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حذفت النيابة العامة الأوكرانية البيانات المتاحة للجمهور بشأن عدد حالات التغيب غير المصرح بها عن الوحدات العسكرية والفرار من القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20251225/القوات-الأوكرانية-تسحب-وحداتها-من-مقاطعة-سومي-لتكبدها-خسائر-فادحة--الأمن-الروسي-1108542647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081552670_48:0:1247:899_1920x0_80_0_0_21b7a570c5d48dae3552c0acd6599328.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
تحييد قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
أفادت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه تم تدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة أودي في مقاطعة خاركوف، مشيرًا إلى أنه تم تحييد قائد القوات الأوكرانية المتمركزة في المعقل، ووقوع خسائر فادحة في صفوف الجنود الأوكرانيين.
وقال جهاز الأمن الروسي: "تم استهداف وتدمير معقل فصيلة تابعة للواء الآلي الـ22 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة أودي".
وأشار الجهاز إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف أفراد الفصيلة الأوكرانية، فضلًا عن مقتل قائد الفصيلة، وهو ضابط برتبة ملازم أول.
وفي وقت سابق، أكد جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن عناصر اللواء 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بأكملهم تقريبًا، قد فرّوا من الخدمة.
وقال الأمن الروسي: "لدى القوات المسلحة الأوكرانية العديد من الوحدات، التي لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، بل إن بعضها قد فرّ بالكامل تقريبًا، مثل اللواء الميكانيكي المنفصل 155".
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدد الفارين من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، يبلغ مئات الآلاف. وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حذفت النيابة العامة الأوكرانية البيانات المتاحة للجمهور بشأن عدد حالات التغيب غير المصرح بها عن الوحدات العسكرية والفرار من القوات المسلحة الأوكرانية.