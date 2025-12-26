تحييد قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف- الأمن الروسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تحييد قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
تحييد قائد في القوات المسلحة الأوكرانية بمقاطعة خاركوف- الأمن الروسي

05:21 GMT 26.12.2025
أفادت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأنه تم تدمير معقل للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة أودي في مقاطعة خاركوف، مشيرًا إلى أنه تم تحييد قائد القوات الأوكرانية المتمركزة في المعقل، ووقوع خسائر فادحة في صفوف الجنود الأوكرانيين.
وقال جهاز الأمن الروسي: "تم استهداف وتدمير معقل فصيلة تابعة للواء الآلي الـ22 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة أودي".

وأشار الجهاز إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف أفراد الفصيلة الأوكرانية، فضلًا عن مقتل قائد الفصيلة، وهو ضابط برتبة ملازم أول.

وفي وقت سابق، أكد جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن عناصر اللواء 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بأكملهم تقريبًا، قد فرّوا من الخدمة.
الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تسحب وحداتها من مقاطعة سومي لتكبدها خسائر فادحة- الأمن الروسي
أمس, 05:59 GMT

وقال الأمن الروسي: "لدى القوات المسلحة الأوكرانية العديد من الوحدات، التي لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، بل إن بعضها قد فرّ بالكامل تقريبًا، مثل اللواء الميكانيكي المنفصل 155".

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدد الفارين من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية، يبلغ مئات الآلاف. وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حذفت النيابة العامة الأوكرانية البيانات المتاحة للجمهور بشأن عدد حالات التغيب غير المصرح بها عن الوحدات العسكرية والفرار من القوات المسلحة الأوكرانية.
