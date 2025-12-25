https://sarabic.ae/20251225/القوات-الأوكرانية-تسحب-وحداتها-من-مقاطعة-سومي-لتكبدها-خسائر-فادحة--الأمن-الروسي-1108542647.html
القوات الأوكرانية تسحب وحداتها من مقاطعة سومي لتكبدها خسائر فادحة- الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي لوكالة "سلوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية سحبت وحدات من اللواءين 119 و58، بالإضافة إلى قوات خاصة من حرس الحدود، من مقاطعة سومي،...
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقال جهاز الأمن الروسي: "في منطقة كراسنوبولسكي، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية، بعد تكبدها خسائر فادحة، إلى سحب وحدات من اللواء 119 للدفاع الإقليمي، وسرية خاصة من اللواء 58 للمشاة الآلية، وقوات خاصة من جهاز حرس الحدود الأوكراني، إلى مواقع أكثر ملاءمة في عمق مقاطعة سومي".وأشار الجهاز إلى أن غارة جوية استهدفت اللواء 103 للدفاع الإقليمي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، أسفرت عن مقتل عدد من القادة الأوكرانيين قرب بافليفكا في مقاطعة سومي، كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في صفوفها.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يقطع خطوط الإمداد عن كتيبة أوكرانية في مقاطعة سومي
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
